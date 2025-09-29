Gyászol Lewis Hamilton, elvesztette hű társát

Hamilton közösségi oldalán búcsúzott imádott bulldogjától, Roscoe-tól: a 12 éves kutyát tüdőgyulladás miatt kezelték kórházban, ám a betegség szövődményei miatt a múlt héten leállt a szíve, újra kellett éleszteni, majd az állat kómába esett.

„Négy napig gépek tartották életben és minden erejével küzdött is, de meg kellett hoznom életem legnehezebb döntését, és el kellett búcsúznom Roscoe-tól. Mindvégig harcolt és nem adta fel egy pillanatra sem. Hálás vagyok a sorsnak és megtisztelve érzem magam, hogy megoszthattam vele az életem. A legjobb döntésem volt, hogy örökbe fogadtam és örökké őrizni fogom a renget közös emléket” – írta Hamilton.

A 40 éves brit autóversenyző a 2013-as idény óta egyre több versenyhelyszínre vitte magával a kutyáját, aki egyre népszerűbb lett, saját közösségi oldala is volt majdnem másfélmillió követővel. Miután Hamilton hétfőn közölte kutyája halálhírét, több csapat, versenyzőtárs és újságírók is részvétüket nyilvánították.