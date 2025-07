Varga József és Lucas érkezését is bejelentette az NB II újonca

Korábban beszámoltunk róla, hogy a 37 éves, 34-szeres válogatott Varga József és a 36 esztendős Lucas is a Kazincbarcikát elhagyva a Tiszakécske játékosa lesz. Az élvonalba feljutó KBSC kedden közölte, hogy a két labdarúgó búcsúzik a klubtól, csütörtökön pedig a másodosztály újonca be is jelentette érkezésüket.

„Lejárt a szerződésem Kazincbarcikán és a klubbal való egyeztetést követően meghallgattam más lehetőségeket is. A Tiszakécskei LC volt az a klub, amely már a Barcikára való igazolásom előtt érdeklődött irántam. A mostani megbeszéléseket követően is egyértelművé vált számomra, hogy ez a klub nagyon szeretne a soraiban tudni. Hozzáteszem, arra is volt lehetőségem, hogy maradjak a Kazincbarcika csapatánál, ami mellett fő érv az lehetett volna, hogy újra az élvonalban szerepelhetek. Én ezt a döntést hoztam a pályafutásommal kapcsolatban” – nyilatkozta új klubja honlapjának a négyszeres magyar bajnok és háromszoros Magyar Kupa-győztes Varga József.

„Sok változás történt a barcikai klubnál, aminek kapcsán nekem is döntést kellett hoznom – árulta el a háromszoros MK-győztes Lucas. – Egy hosszú beszélgetést követően a barcikai klubvezetőkkel úgy döntöttem, hogy máshol folytatom. Annak ellenére, hogy Józsit és engem is nagyon szerettek volna megtartani. Nyilván szerettünk volna az NB I-ben játszani, ezért harcoltunk az előző szezonban, de ilyen a labdarúgás, mindig van változás, amihez alkalmazkodnunk kell. Nagyon szimpatikus az a projekt, amit a Tiszakécske felvázolt számunkra. Több klub is megkeresett bennünket, de Tiszakécskén éreztük azt leginkább, hogy számítanak ránk. Úgy érzem, hogy a pályán belül és kívül is tudunk majd segíteni a csapatnak.”