A Tiszakécske 34-szeres válogatott játékost igazolhat – NS-infó

A Nemzeti Sport értesülései szerint a lejáró szerződésű, 37 éves, 34-szereas válogatott Varga József és a szerződést bontó, 36 esztendős Lucas is távozik az NB I-be feljutott Kazincbarcikától, de az új idényben is csapattársak maradnak.

Bár több másodosztályú klubnál is szóba került a szerződtetésük, információink szerint eldőlt, hogy a két középpályás az NB II-be feljutó Tiszakécskénél folytatja a pályafutását, hamarosan be is jelenthetik a szerződtetésüket.

Úgy tudjuk, a Tiszakécske a 34 éves Bódi Ádám iránt is érdeklődik, de őt még élő szerződés köti Kazincbarcikára.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezők: Gyollai Dániel (Glentoran – Észak-Írország), Kun Olivér (Puskás Akadémia II), Menyhárt Barnabás (Bp. Honvéd II), Mihajlo Meszhi (ukrán, Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Dominik Mulac (horvát, NK Opatija – Horvátország), Rácz László (Pécsi MFC, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Martin Slogar (horvát, HNK Gorica – Horvátország), Szalai Bence (DVTK II), Schuszter Ronald (Kozármisleny)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Pethő Bence (Vasas FC, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Baranyai Nimród (Újpest FC), Csatári Gergő (Diósgyőri VTK), Debreceni Ákos (Paksi FC). Kooperációs kölcsön után (Diósgyőri VTK): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Lucas (brazil-magyar, Tiszakécske), Varga József (Tiszakécske)