NB III-as gólkirályt igazolt a Kozármisleny

A támadó a 2024–2025-ös bajnokságban a Kaposvári Rákóczit erősítette, 28 NB III-as bajnoki mérkőzésen 25 gólt szerzett, így ő lett a Délnyugati csoport gólkirálya, de valamennyi NB III-as csoportot tekintve ő a legeredményesebb labdarúgó.

Babinszky Bence az FTC-nél kezdte pályafutását, majd 11 évesen az MTK utánpótlásába került – az MTK II színeiben 17 évesen mutatkozott be a felnőttek között az NB III Keleti csoportjában. 2020 tavaszán Kozármislenybe igazolt, de a covid miatt félbeszakadt bajnokságban tavasszal csak két bajnoki mérkőzést rendeztek, de első mérkőzésén egyből gólt is szerzett. A következő ősszel is a baranyaiakat erősítette, 18 meccsen 5 gólt szerzett.

Kozármislenyből az NB II-es Szentlőrinchez igazolt, majd a Kelen SC és a Kaposvár NB III-as csapatában szerzett tapasztalatokat, sőt, utóbbi együttesben kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Babinszky klasszikus centerként és szélsőként is bevethető egyébként.

„Nagyon örülünk, hogy Bence minket választott, hiszen több kérője is akadt, azonban rendkívül szimpatikus módon folyamatosan azt éreztette velünk, hogy a Mislenybe igazolás a prioritás számára – mondta Magyar Márk klubigazgató a mislenyiek honlapján. – Korábban már játszott kék-fehér szerelésünkben, de eligazolása után is többször feltűnt a mérkőzéseinken. A mindennapokban egy rendkívül szerethető karakter, mellette az elmúlt években a pályán szintet tudott lépni és agilitásának, illetve adottságainak köszönhetően kinőtte a harmadosztályt. Bízunk benne, hogy újjáformálódó csapatunk egyik húzóembere lesz és az NB II is csak egy állomás számára. Valami azt súgja nekem, hogy a közönségünk ismét hamar a szívébe fogja őt zárni.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL

Érkezett: Babinszky Bence (Kaposvár), Bakó Sámuel (MTK – kölcsönbe), Dobos Áron (Soroksár), Harsányi Dániel (Tatabánya), Konsztantinosz Ikonomu (PMFC – kölcsönből vissza), Lengyel Noel (PMFC – kölcsönből vissza), Máté Csaba (Paks II), Artem Nahirnij (ukrán-magyar, Puskás Akadémia), Pupp Zétény (Paks II – kölcsönbe), Szalka Dominik (Mosonmagyaróvár)

Távozott: Átrok Zalán (Bp. Honvéd – kölcsönből vissza, onnan MTK), Cipf Dominik (Tiszakécske – kölcsönből vissza), Debreceni Zalán (Paks – kölcsönből vissza, onnan Ajka, kölcsönbe), Kirchner Krisztián (Ajka), Lacza Alex (ETO, kölcsönből vissza), Lépő Kristóf (Paks, kölcsönből vissza), Rácz László (PMFC – kölcsönből vissza, onnan Kazincbarcika), Schuszter Ronald (Kazincbarcika), Vajda Roland Ottó (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan Fehérvár FC)