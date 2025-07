„Gyurcsó Ádám nyitott arra, hogy visszatérjen Fehérvárra”

Májusban a Nemzeti Sport adta hírül, hogy a 34 éves, hússzoros válogatott szélső, Gyurcsó Ádám nem kívánt hosszabbítani a ciprusi Anorthoszisznál, és a családja miatt Magyarországon folytatná pályafutását. Úgy tudjuk, van ajánlata az NB I-ből és több csapat megkereste az NB II-ből is. Gyurcsó nem zárkózik el attól, hogy a másodosztályban folytassa, és szívesen visszatérne Fehérvárra, ahonnét először légiósnak állt még 2016 januárjában.

„Gyurcsó Ádám nyitott arra, hogy Fehérvárra szerződjön, de ez persze a klubtól is függ. Több ajánlatot kapott az NB II-ből, és az NB I-ből is érkezett megkeresés, napokon belül eldőlhet, hol folytatja majd” – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére a játékos menedzsere, Filipovics Vladan.

A Fehérvárral kapcsolatban korábbi hírünkben jeleztük, hogy a héten több új játékost is bejelenthet a klub, az azonban egyelőre kérdéses, Gyurcsó is köztük lesz-e. A szélső 2008-tól volt a Videoton játékosa, fehérváriként mutatkozott be a válogatottban 2012-ben, és összesen 140 tétmeccsen 27 gól, illetve 41 gólpassz fűződött a nevéhez. 2016 januárjában Fehérvárról szerződött Lengyelországba. Azóta csak egy idényt játszott itthon – 2019–2020-ban, a Puskás Akadémiában –, miközben megfordult több horvát és ciprusi csapatban is.