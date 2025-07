Fehérvár: az U21-es válogatott játékos nem akar az NB II-ben játszani; két hazatérő légiós érkezik

Múlt héten már jeleztük, hogy a szlovén másodosztályba kiesett NK Naftától távozó, lejáró szerződésű Kálnoki-Kis Zsombor Fehérváron folytathatja pályafutását és kölcsönbe érkezik a klubhoz a Kecskeméttől a belső védő Papp Milán – mindkettejük szerződtetését a héten jelentheti be a Fehérvár. Ugyanakkor értesüléseink szerint orvosi vizsgálaton vesz részt a csapatnál a 25 éves, szabadon igazolható, korábbi U-válogatott középpályás, Tiefenbach Dániel, aki legutóbb az osztrák másodosztályú Schwarz-Weiss Bergenzben játszott (a 2024 – 2025-ös idényben 26 bajnokin három gólt és két gólpasszt ért el), az orvosi vizsgálatok után a napokban alá is írhat.

Ugyanakkor lehetnek még távozók is a klubnál. Hétfőn már írtunk róla, hogy a Nyíregyháza továbbra is szerződtetné Katona Mátyást, akinek fél év múlva lejár a szerződése Fehérváron. Távozna továbbá a 21 éves, nagyváradi születésű, magyar U21-es válogatott Simut Márió, aki iránt a DVTK, a Nyíregyháza és a Csíkszereda is érdeklődött (ahogy azt korábban már jeleztük), de még élő szerződés köti a klubhoz, és egyik kérő sem jutott még egyezségre az átigazolásáról a Fehérvárral.

„Simut Márió már elmondta, hogy nem szeretne az NB II-ben futballozni és szeretné külföldön is kipróbálni magát. Egyelőre azonban másfél évig még Fehérvárra köti a szerződése, ezért először a fehérváriakkal kell egyeztetni a jövőjéről” – nyilatkozta a középpályásként és jobbhátvédként is bevethető játékost képviselő menedzseriroda részéről a Nemzeti Sportnak Sowunmi Thomas. Simut tavaly januárban Szombathelyről szerződött Fehérvárra, az NB I-ben 33 meccsen játszott azóta.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FEHÉRVÁR FC-NÉL

Érkezők: Bobál Gergely (Ajka), Kocsis Dominik (Puskás Akadémia – kölcsönbe, legutóbb Tiszakécske, kölcsönben), Kojnok Zsolt (Mezőkövesd), Murka Benedek (Csákvár), Kovács Krisztián (Paks), Menyhárt Zsombor (Csákvár), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – ismét kölcsönbe), Simeon Petrov (bolgár, Slask Wroclaw – Lengyelország, kölcsön után végleg), Vajda Roland Ottó (Puskás Akadémia – kölcsönbe)

Távozók: Dala Martin (Puskás Akadémia), Kalmár Zsolt (?), Kovács Mátyás (MTK – kölcsönből vissza), Huszti András (ZTE FC – kölcsönből vissza), Szabó Bálint (Paksi FC – kölcsönből vissza), Ivan Milicevic (bosnyák-horvát, Horsens – Dánia), Alekszandre Kalandadze (grúz, Dinamo Tbiliszi – Grúzia, kölcsönből vissza), Kemenes Botond (VSC 2015 Veszprém – kölcsönből vissza), Holender Filip (magyar-szerb, Vasas FC – kölcsönből vissza), Lirim Kastrati (koszovói-albán, ?)Bohdan Melnik (ukrán, Kisvárda), Pető Milán (Paksi FC), Ivan Saponjic (szerb, DVTK), Nicolás Stefanelli (argentin, ?), Kristian Sekularac (svájci-angol, ?)