Fehérvárról két játékost is vinne a Csíkszereda – NS-infó

Az FK Csíkszereda múlt héten bejelentette a DVSC-től távozott, kétszeres magyar válogatott szélső, Ferenczi János szerződtetését, és érkezett a klubhoz a ZTE-től a legutóbb kölcsönben Lendván, a szlovéniai NK Naftában szerepelt támadó, Szalay Szabolcs is. Ugyanakkor több, tavasszal még az NB I-ben szerepelt játékossal tárgyal még a román élvonalba feljutott székelyföldi csapat.

Az egyik kiszemelt a Paksi FC kölcsönjátékosaként Fehérváron szerepelt támadó, Szabó Bálint. A 24 éves támadó az előző idényben 27 NB I-es meccsen öt gólt és három gólpasszt ért el, Fehérváron június végén lejár a kölcsönszerződése, így az átigazolásáról a Paksi FC-vel kell megegyezni, ahova még egy évig köti megállapodás. Úgy tudjuk, Szabó esetében a Csíkszereda már felvette a kapcsolatot a tolnai klubbal, és jó eséllyel megállapodás is születhet a klubok között a támadó kivásárlásáról. Szabó is hajlik az egyezségre, így ha vele is sikerül megállapodni (igaz, van más kérője is), akkor a héten csatlakozhat az Ausztriában edzőtáborozó Csíkszereda keretéhez.

Nem ennyire előrehaladott a legutóbb a szintén az NB I-től búcsúzó Fehérvárban szerepelt, védőként és középpályásként is bevethető Simut Márió ügye. A 21 éves, magyar U-válogatott játékost még egy évig Fehérvárra köti a szerződése, így róla először a fehérváriak új szakmai stábjának kell döntést hoznia. Simut iránt az NB I-ből a Nyíregyháza is érdeklődik, míg a Csíkszereda számára azért lenne fontos a szerződtetése, mert nagyváradi születésű, így nem számítana légiósnak, aminek a Romániában is érvényes 6+5-ös légiós ajánlás miatt van jelentősége.

Ugyancsak ezért lenne fontos a Csíkszereda számára a székelyudvarhelyi születésű és a szeredai utánpótlásban nevelkedett 19 éves Dusinszki Szabolcs visszatérése a Puskás Akadémiától. Múlt héten már jeleztük, hogy ő is kiszemelt Csíkszeredán, de miután az előző idényben a Csákvár kölcsönjátékosaként jó teljesítményt nyújtott az NB II-ben (29 meccsen öt gól, öt gólpassz), könnyen lehet, hogy a felcsútiak vezetőedzője, Hornyák Zsolt ragaszkodik hozzá, hogy a Puskás Akadémiánál kezdje el az új idényt a magyar U18-as válogatott tehetség.

Egyszerűbb az ügye az MTK-tól múlt héten távozott, magyar-ukrán jobbhátvédnek, a 29 éves Hei Viktornak, neki ugyanis lejárt a szerződése, így csak vele kell megegyeznie a csíkszeredaiaknak a szerződtetéséhez.

AZ FK CSÍKSZEREDA NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: június 22.-től két hét Ausztriában

Edzőmérkőzések

Június 25., St. Pölten (Ausztria): Csíkszereda (romániai)–DVSC

Június 29., Szombathely: Csíkszereda–Paks

Július 2., St. Pölten (Ausztria): Csíkszereda–Polisszja Zsitomir (ukrán)