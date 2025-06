NB II: a Fehérvár Csákvárról igazol szélsőt, van kiszemelt Paksról is

„Az Aqvital FC-nél eltöltött három esztendő után elhagyja klubunkat Murka Benedek. A 27 éves szélső védő elfogadta a Fehérvár FC invitálását és a 2025–26-os szezonban az NB I-től idén nyáron búcsúzó gárdát erősíti – jelentette be a csákvári klub a hivatalos oldalán. – Az elmúlt három esztendőben kihagyhatatlan tagja volt kezdőcsapatunknak, csupán sérülés vagy eltiltás miatt hagyott ki bajnoki mérkőzést.”

A korábban 33 meccsen az NB I-ben is szereplő Murka 2022 nyarán került végleg Csákvárra a Vasastól (korábban kölcsönben is szerepelt a csapatban), amelynél az elmúlt három idényben 82 NB II-es meccsen hét gólt szerzett. Csákvárról szerződése lejártával ingyen távozhat.

A Nemzeti Sport értesülései szerint nem Murka az egyetlen új játékos most Fehérváron, ugyanis több olyan kiszemelt is a csapattal kezdte meg a felkészülést, illetve részt vett már a napokban különböző teszteken az NB II-be kieső klubnál, akiknek a szerződtetését még nem jelentették be.

A korábban már jelzett, legutóbb szintén Csákváron szereplő Menyhárt Zsombor és a Mezőkövesdről visszatérő Kojnok Zsolt mellett a Paks kölcsönjátékosaként legutóbb Nyíregyházán szereplő Kovács Krisztián is feltűnt a napokban Fehérváron. Hétfőn már írtunk róla, hogy a tolnaiaktól kerülhetnek játékosok a nyáron Fehérvárra, ő lehet az egyik kiszemelt a Vidinél, amely hétfőn az új vezetőedző, Boér Gábor irányításával kezdte meg a nyári felkészülést. Az új játékosok hivatalos bejelentése a napokban várható.