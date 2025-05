NB II: tizenhárom játékossal szerződést hosszabbított a BVSC

„A 2024–2025-ös bajnokságban megint jobban teljesítettünk, hiszen már három fordulóval a vége előtt eldőlt, hogy a BVSC a 2025–2026-os idényben is biztosan tagja lesz az NB II-nek – mondta a klub honlapján Jakab Zoltán a klub ügyvezetője. – Az egyesület vezetői és támogatói azt kérték, hogy használjuk ki ezt a helyzetet és végre nyugodtan, átgondoltan kezdjük el építeni a következő bajnokságban szereplő csapatot. Nem tétlenkedtünk az elmúlt napokban. Már 13 játékossal írtuk alá a következő évi szerződést, a legtöbb esetben a folytatást is biztosító opcióval: a következő idényben biztosan a BVSC-ben játszik tehát Paulo Vinícius, Pekár László, Kelemen Patrik, Hesz Olivér, Király Ákos, Benkő-Bíró Norbert, Tóth Keve, Szilágyi Máté, Megyeri Gábor, Nemes Marcell, Szilágyi Zsombor, Petroff Zsombor és Alex Ureche. A többiekkel is folyamatos az egyeztetés, így biztosan bővül ez a lista. Még két-három játékos igazolását is tervezzük, elsősorban a támadó szekciót szeretnénk erősíteni. Jövőre két fiatal játékos szerepeltetése lesz kötelező, erre is figyelnünk kell – egy éve egyébként leigazoltuk és elkezdtük építeni Alex Ureche-t, aki nem mellesleg biztos tagja az U19-es román válogatottnak, két éve pedig készül velünk Petroff Zsombor.”

A Nemzeti Sport úgy tudja, hogy Csábi József vezetőedző is folytatja munkáját a csapatnál. A BVSC a most futó idény utolsó fordulójában, vasárnap 17 órától a Soroksár otthonában játszik.