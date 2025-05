Pintér Attila a játékvezetésről: Mi nem kaptuk meg azt, amit megkapott a többi csapat

A Vasas–Honvéd (2–2) meccset követő sajtótájékoztatón Pintér Attila, a Vasas vezetőedzője először is gratulált a feljutáshoz a Kisvárdának és a Kazincbarcikának.

„A nagy mérkőzések az utolsó pillanatokban szoktak eldőlni, nekünk nem sikerült eldöntenünk – értékelte Pintér Attila a Honvéd elleni találkozót. – Kétszer visszajöttünk a mérkőzésbe, amihez hozzátartozik, hogy az első félidőben gyengébben futballoztunk, nem szereztük meg a második labdákat, de azt nem mondom, hogy nem tett meg mindent a csapat. A második félidőben pont akkor jöttek a gólok, amikorra rendeztük sorainkat, csináltunk egy buta tizenegyest is. Amelyik csapat – és ezt nem csak a mai mérkőzésre vonatkozik – nem tud élni a lehetőségeivel, az nem tud feljutni. Nem gondoltam volna, hogy ma nem sikerül a győzelem.”

Arra az újságírói kérdésre, mekkora kudarcként élik meg, hogy nem sikerült a feljutás, Pintér Attila egy kéréssel felelt, utalva a játékvezetők idénybeli teljesítményére...

„Megpróbáltunk mindent megtenni, de nekem is megvan a felelősségem, ahogy a játékosoknak is. De arra kérem, hogy ön is vizsgálja meg a Kisvárda, a Kazincbarcika, a Tatabánya és a Szentlőrinc elleni meccseinket és utána tegye fel ezt a kérdést. Elmondtam három-négy héttel ezelőtt is, hogy nekem és a játékosoknak is megvan a felelőssége, de ezt a játékot a pályán más is képviseli, és ami neked jár, az nekem is jár. Azt gondolom, mi nem kaptuk meg azt, amit megkapott a többi csapat. Több olyan lehetőséget vettek el tőlünk, nulla nullánál tizenegyeseket, amikből jól tudtunk volna kijönni, és nem tudom, hogy ezt eléggé megvizsgálták-e azok, akiknek meg kellett volna vizsgálni. Az is hozzá tartozik az igazsághoz, hogy ezzel együtt is megvoltak a lehetőségeink.”

A szakembert az NSO Tv-től a jövőjéről is kérdeztük, mert azzal, hogy nem jutott fel a Vasas, lejárt a megbízatása a klubnál, de nem kívánt ezzel a kérdéssel foglalkozni.

A Honvéd vezetőedzője, Feczkó Tamás a hangulatot, az iramot és a Bognár Tamás vezette játékvezetői stáb munkáját is kiemelte.

„Minden játékos, amikor elkezdi a pályafutását, arra vágyik, hogy ilyen hangulatban tudjon játszani, mert szenzációs volt. Nagyon jó iramú is volt a mérkőzés. Minden elismerésem a játékvezetői stábé, mert bár nem szoktam ilyet mondani, szerintem hiba nélkül vezették a mai mérkőzést. Az első félidőben teljesen a mi akartunk érvényesült, több olyan lehetőségünk is volt, amit ki kellett volna használnunk, egy Vasas ellen nem fér bele, hogy ezeket ne rúgjuk be. A második félidőben szerkezetet váltott a Vasas, mégis megszereztük a vezetést és a gól után is volt egy ziccerünk. Ezért meglepetés volt, hogy a Vasas első lehetőségét Urblík gólra váltotta. Meg akartuk nyerni a meccset egy ilyen idény végén, bosszantó, hogy ki tudott megint egyenlíteni a Vasas. Azt mondom, az első félidő alapján nyernünk kellett volna, a második alapján reális a döntetlen.”

A télen kinevezett szakvezető ezután értékelte a Honvéd tavaszi szereplését is.

LABDARÚGÓ NB II

30. FORDULÓ

VASAS FC–BUDAPEST HONVÉD FC 2–2 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Fáy utca, 4109 néző. Vezette: Bognár Tamás (Tóth II Vencel, Szalai Balázs)

VASAS: Molnár Zs. – Pávkovics, Otigba, Baráth B. (Lehoczky, 77.), Doktorics – Cseke B. (Zimonyi, 88.), Urblík J., Berecz (Szánthó, 67.) – Barkóczi B. (Girsik A., a szünetben), Németh B. (Radó, 67.), Tóth M. Vezetőedző: Pintér Attila

HONVÉD: Rácz G. – Pauljevics, Szabó A., Csonka B. (Sigér Á., a szünetben) – Bévárdi, Szamosi Á. (Somogyi Á., 71.), Pekár I., Hangya (Pintér M., 82.) – Simon B. (Keresztes N., 58.), Pinte (Kántor, 58.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Bévárdi (11-esből, 0–1) a 49., Urblík J. (1–1) az 51., Hangya (1–2) a 63., Girsik A. (2–2) a 66. percben

Kiállítva: Tóth M. a 90+3. percben