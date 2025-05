Nem hozott gólt a Szeged és a Honvéd csatája

LABDARÚGÓ NB II

27. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–BUDAPEST HONVÉD FC 0–0

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1287 néző. Vezette: Nagy Róbert (Berényi Ákos, Punyi Gyula)

SZEGED-CSANÁD GA: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi, Pejovics, Kotula – Papp Á. (Vogyicska B., 57.), Márkvárt, Palincsár (Erdei, 57.), Mohos (Kurdics, 84.) – Borvető (Varga B., 72.), Novák Cs. Vezetőedző: Alekszandar Jovics

BUDAPEST HONVÉD: Tujvel (Rácz G., 16.) – Szabó A., Baki, Csontos D. – Bévárdi, Szamosi (Somogyi, 81.), Pekár I. (Csilus, 81.), Hangya – Keresztes N. (Pinte, 67.), Kántor (Vernes, 67.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás

MESTERMÉRLEG

Alekszandar Jovics: – Intenzív meccs volt párharcokkal, lehetőségekkel, a Honvéd több helyzetet hagyott ki, mint mi. A Honvéd nagyon jó csapat, jó meccset játszott, és ugyan mi nem voltunk annyira jók, ám igyekeztünk és hajtottunk, a döntetlen igazságos.

Feczkó Tamás: – Nagyon jó futballt játszó Szeged ellen léptünk pályára, mindkét csapat felkészült a másikból. Sok helyzetünk volt, ezt a találkozót gólokkal kellett volna megnyernünk. Azért volt élvezhető külső szemmel a meccs, mert a Szeged is futballozni akart.



ÖSSZEFOGLALÓ

Már az első percben akadt helyzet, amikor Papp Áron az ötösön estében kapura lőtt, Tomas Tujvel jó ütemben jött ki, viszont a két játékos ütközése után ápolni kellett a vendégek kapusát, akit később le is kellett cserélni.

Válaszként a Kispestnek is akadt egy lehetősége a 8. percben, amikor Veszelinov Dániel lábbal mentett.

A meccs elején a Honvéd uralta a játékot, ezt beadások és szögletek jelezték. Ez negyedóráig tartott, majd a Szeged volt az ellenfél térfelén az aktívabb, ennek ellenére megint Veszelinovnak kellett védenie egy közeli próbálkozás után.

A félidő utolsó negyedórája már inkább mezőnyjátékkal telt el, Papp Áronnak volt egy 16-oson kívüli lövése.

Kispesti lehetőséggel indult a második játékrész, Veszelinov bravúrral védte Keresztes N. közeli próbálkozását, majd megint a szegedi kapus volt jó helyen egy jobb oldali szöglet után.

Nagyon érett a vendégek találata, hiszen a hazai kapus rengeteg feladatot kapott a 16-oson belüli helyzetek és lövések révén. Vogyicska Balázs lövése hozta vissza a Szegedet a támadófutballba, a labda éppen csak fölé ment.

A hajrában is inkább a Honvéd volt aktívabb, jobb és bal oldalon mentek előre a vendégek, de ezek a helyzetek kimaradtak.

A döntetlennel a Szeged lehet elégedettebb. 0–0

PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a feljutásra pályázó Kazincbarcikát könnyedén legyőző, hatodik helyezett Szeged a tavasszal remeklő, nyolcadik helyen álló Honvéd ellen.