Nem bírt a Mezőkövesddel, de ismét feljutó helyre lépett a Kazincbarcika

LABDARÚGÓ NB II

29. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1–1 (0–0)

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 1300 néző. Vezette: Kovács Imre (Dobos Dávid, Topálszki Szabin)

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Baranyai (Ternován, 56.), Polgár, Kristóf (Pethő, 56.), Lajcsik – Lucas, Csatári, Varga J. – M. Ramos, Makrai (Pintér Á., 76.), Bódi. Vezetőedző: Erős Gábor

MEZŐKÖVESD: Juhász I. – Csirmaz, Varjas, Keresztes B., Zvekanov (Posztobányi, 62.) – Cibla (Vidnyánszky, 72.), Bertus, Vajda S., Lőrinczy – Szendrei Á. (Bora, 72.), Szalai J. (Gresó, 90.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: M. Ramos (76.), ill. Lőrinczy (53.)

Kiállítva: Posztobányi (65.)

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – Büszke vagyok a srácokra, hiszen az utolsó pillanatig küzdöttek. Mindent meg fogunk tenni Kisvárdán a feljutásért.

Csertői Aurél: – Emberhátrányban is megnyerhettük volna a találkozót, de összességében nem vagyok elégedetlen.

ÖSSZEFOGLALÓ

A kiváló tavaszi szezont produkáló Mezőkövesd látogatott a Kolorcity Arénába az utolsó előtti forduló záró mérkőzésén. A feljutásért küzdő hazai együttes az első percekben nekiment ellenfelének, ám a lendület hamar alábbhagyott, először csak gyors kontrákkal veszélyeztetett a Kövesd, később át is vették a találkozó irányítását a vendégek. A telt ház előtt kissé görcsösnek tűnő Kazincbarcika nem tudott mit kezdeni a jól védekező és a labdát is többet birtokló matyóföldiekkel, a csapatok gól nélküli állásnál fordulhattak.

A második játékrészben némi tapogatózás után góllá érett a vendégek fölénye, Szendrei Ákos passza nyomán Lőrinczy Attila közeli lövésével vezetést szerzett Csertői Aurél együttese. A Vegyész ezután magasabb fokozatra kapcsolt, át is vette a kezdeményezést, ám ellentámadásaival a Kövesd is veszélyes maradt. A fordulópont a 65. percben érkezett el, amikor a három perce csereként pályára lépő Posztobányi Patrik fölösleges, durva szabálytalanságot követően azonnali piros lapot kapott, így emberelőnybe került Erős Gábor csapata. A hazaiak szakvezetője pályára is küldte addig kispadon ülő támadóit, és a hazaiak nagy nyomást helyeztek Juhász István kapujára.

A 76. percben jött is az egyenlítés, Bódi jobbról beadott szabadrúgásából Myke Ramos bólintotta be a jobb felsőbe a labdát. A hajrában az emberelőnyét igyekezett győzelemre váltani a Kazincbarcika, ám ez már nem sikerült neki, maradt a döntetlen. Az utolsó fordulóban így Erős Gábor csapata egy győzelemmel elérheti a célját – a bajnok Kisvárda otthonába látogat majd –, és a tabella második helyéről feljuthat az élvonalba a Budapest Honvédot fogadó Vasas eredményétől függetlenül is. 1–1



