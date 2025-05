NB II: újra feljutásra áll a Vasas; kétcsapatosra szűkült a bennmaradásért zajló csata

LABDARÚGÓ NB II

29. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 3–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Bozsik Aréna, 2885 néző. Vezette: Derdák Marcell (Rózsa Dávid, Punyi Gyula)

HONVÉD: Megyeri G. – Pauljevics, Szabó A., Hangya (Sigér Á., a szünetben) – Pinte (Kántor K., 75.), Somogyi Á., Pekár I., Pintér M. – Keresztes N. (Petrók, 87.), Földi D. (Szabó Á., 58.), Simon B. (Hetyei, 75.). Megbízott edző: Márton István

KISVÁRDA: Popovics – Cipetic, Matic, Széles (Jovicic, 77.) – Bíró B. (Pap Zs., 62.), Soltész I. (Szőr, 69.), Popoola (Osztrovka, 69.), Soltész D. – Matanovics – Gyurkó M. (Molnár G., 62.), Mesanovic. Vezetőedző: Révész Attila

Gólszerző: Pauljevics (1–0) a 74., Matic (öngól, 2–0) a 79., Hetyei (3–0) a 90+2. percben

MESTERMÉRLEG

Márton István: – Nagyon szerettünk volna hazai pályán a közönségünktől jó eredménnyel búcsúzni. Szerencsére sikerült, de tudjuk, hogy nincs vége a bajnokságnak, mert lesz még egy mérkőzésünk a Vasas ellen, és ez mindig kiemelt fontosságú találkozó.

Révész Attila: – Minden elismerésem a hazaiaknak, rámenősen, agresszívan, nagy lendülettel játszottak. Mi ma kellemes ellenfél voltunk, nagyobb motivációra számítottam. Ez most egyértelműen mutatta, hogy azért néhány játékosnál jelentős képességbeli problémák is vannak.

GYIRMÓT FC GYŐR–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–3 (2–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 598 néző. Vezette: Nagy Róbert (Márkus Péter, Tőkés Róbert)

GYIRMÓT: Rusák – Kovács D., Csörgő V., Hudák D., Hajdú Á. (Helembai, 20.) – Katona M. (Miknyóczki, 81.), Kiss N. – Horváth R. (Adamcsek, 81.), Madarász M. (Gajdos, 62.), Ugrai (Iván A., 62.) – Piscsur. Vezetőedző: Schindler Szabolcs

KOZÁRMISLENY: Oroszi – Kiss B. (Schuszter, a szünetben), Rácz L., Gajág, Turi – Kozics, Major S. (Horváth D., 74.) – Lacza (Kirchner, a szünetben), Átrok (Horváth P., 85.), Kócs-Washburn (Cipf, 68.) – Pesti. Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Ugrai (11-esből, 1–0) a 23., Ugrai (2–0) a 24., Átrok (2–1) a 30., Kirchner (11-esből, 2–2) az 54., Horváth D. (2–3) a 79. percben

MESTERMÉRLEG

Schindler Szabolcs: – A kétgólos vezetés megzavarta csapatomat, a második félidő értékelhetetlen volt, nincs mese, az utolsó mérkőzésen mindenkinek oda kell tennie magát.

Pinezits Máté: – A játékminőség és a pályán mutatott teljesítmény alapján megérdemelten győztünk. Csapatom állhatatosan és makacsul játszott, ez hozta meg a sikerünket.

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–VASAS FC 0–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1198 néző. Vezette: Pintér Csaba (Szabó Dániel, Dobos Dominik)

SZEGED: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi Z., Pejovics, Kotula – Haris (Erdei C., a szünetben), Márkvárt (Palincsár, 86.) – Mohos (Sarr, 61.), Varga B. (Novák Cs., 61.), Papp Á. (Kurdics, 61.) – Borvető. Vezetőedző: Alekszandar Jovics

VASAS: Molnár Zs. – Pávkovics, Otigba, Baráth B., Doktorics – Hidi M. S., Urblík J., Berecz (Kapornai, 90+1.) – Tóth M., Németh B. (Radó, 66.), Barkóczi (Pintér F., 86.). Vezetőedző: Pintér Attila

Gólszerző: Barkóczi (0–1) a 42. percben

MESTERMÉRLEG

Alekszandar Jovics: – Nagyon könnyedén veszítettük el a mérkőzést. A Vasas jó csapat jó játékosokkal, egyéniségekkel, ezt tudtuk, mégis nyomás alatt tartottuk. Jól menedzseltük a meccs elejét, majd a 42. percben jött egy rövidzárlat és a vendéggól. A szünet után nyomtunk, próbálkoztunk, mentünk előre, ám sajnos nem tudtunk egyenlíteni. Hiányzott belőlünk a frissesség.

Pintér Attila: – A Szeged nagyon jó csapat remek játékerővel, próbálja játszani a futballt, ez mindenképpen becsülendő. Jó meccs volt a részünkről, és ennyivel jobbak is voltunk. Megérdemeltük a sikert, ezért jöttünk Szegedre.

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–BUDAFOKI MTE 2–1 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 870 néző. Vezette: Móri Tamás (Horváth Zoltán, Bertalan Dávid)

BÉKÉSCSABA: Uram – Kuzma (Ferencsik, 77.), Albert I., Fazekas L., Mikló – Kóródi (Sármány, 63.), Hursán (Kővári, 63.), Viczián, Hodonicki (Vólent, 82.) – Harsányi I. (Szabó B., 63.), Czékus. Vezetőedző: Csató Sándor

BUDAFOK: Dúzs – Fekete M. (Nándori, 86.), Lorentz, Oláh B., Kalmár O. – Sztojka, Németh M. – Merényi (Rétyi, 67.), Zuigeber, Rehó – Kovács D. (Vasvári, 67.). Vezetőedző: Mészöly Géza

Gólszerző: Kovács D. (0–1) a 42., Czékus (1–1) a 45., Szabó B. (2–1) a 88. percben

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Rendkívül nehéz mérkőzés volt, nagyon feszülten játszottunk, hiszen mindenképpen győznünk kellett. Picit óvatosabbak is voltunk, az első húsz perc után visszaálltunk, jobban kibontakozott az ellenfél. Rúgott is egy gólt, de gyorsan egyenlítettünk. Végig hittünk abban, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk nyerni.

Mészöly Géza: – A Békéscsaba nagyon agilisan kezdett, a rögzített helyzetekből, bedobások után veszélyes szituációkat teremtett, de ezeket hősiesen, jól kivédekeztük. Az első félidő utolsó negyedórájában elkezdtünk futballozni, meg is született a vezető gólunk, és volt egy lehetőség, amikor ha büntetőt kapunk, növelhettük volna az előnyünket. A második félidőben az Előre támadott, és hátul kinyílt, ebből három olyan helyzetünk volt, melyekből ha egyet értékesítünk, vége a mérkőzésnek. Aztán megint jött egy rögzített helyzet, és a Békéscsaba megnyerte a meccset.

SZENTLŐRINC–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA 5–1 (3–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Jakab Árpád (Garai Péter, Sinkovicz Dániel)

SZENTLŐRINC: Gyurján (Kostyák, 86.) – Szivacski, Szekszárdi M., Tamás L. (Dinnyés, 86.), Kiss-Szemán – Rab, Szolgai – Kesztyűs M. (Palóka, 86.), Nyári, Nagy R. (Bőle, 72.) – Novák Zs. (Sámson, 67.). Vezetőedző: Waltner Róbert

TATABÁNYA: Lóth – Buna (Eördögh, 65.), Jagodics M., Deutsch B. – Kulcsár M., Soltész B. (Szegleti, a szünetben), Derekas, Varga D. – Árvai, Letenyei (Kiprich, 65.), Lapu (Németh D., 65.). Vezetőedző: Klausz László

Gólszerző: Kesztyűs M. (1–0) a 7., Nagy R. (2–0) a 16., Letenyei (2–1) a 24., Kiss-Szemán (3–1) a 37., Sámson (4–1) a 78., Rab (5–1) a 88. percben

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – Nagyon jól játszottunk. Legszívesebben mindenkit becseréltem volna – aki lehetőséget kapott, remekül élt a játékperceivel.

Klausz László: – Egyelten pozitívum volt: négy fiatal futballistánk lehetett a pályán. A hazaiak minden tekintetben jobbak voltak nálunk.

BVSC-ZUGLÓ–FC AJKA 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szőnyi út, 250 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Király Zsolt, Kulman Tamás)

BVSC: Petroff – Ureche, Benkő-Bíró, Vinícius, Király Á. – Szilágyi M. – Kocsis B. (Nemes M., 82.), Pekár L., Kovács D. (Székely K., 87.) – Bacsa P. (Batai, 82.), Szilágyi Zs. (Kelemen P., a szünetben). Vezetőedző: Csábi József

AJKA: Szabados I. – Kovács N., Tar, Jagodics B. (Szarka Á., 83.), Garai Z. – Csizmadia Z., Kenderes, Sejben, Major G. (Doncsecz, a szünetben) – Zsolnai R. (Bobál G., 57.), Tóth T. (Borsos F., 69.). Megbízott vezetőedző: Gaál Bálint

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Több olyan játékosunk volt a pályán, akik az idény közben kevesebb lehetőséget kaptak. Az első félidőben pontatlanok voltunk, a másodikban viszont feljavult a játékunk. Elégedett vagyok az összképpel.

Gaál Bálint: – A nagy tét rányomta a bélyegét a csapatom teljesítményére. Próbálkoztunk, küzdöttünk becsülettel, egy rossz szavam sem lehet a srácokra, de örök törvény, hogy rúgott gól nélkül nem lehet győzni.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–SOROKSÁR SC 1–3 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Máyer Gábor, Nagy Viktor)

CSÁKVÁR: Perczel – Murka, Pál B., Karacs, Varga B. – Farkas A. (Gazdag V., 81.), Major M. (Dencinger, 81.), Dusinszki (Simon A., 81.) – Szabó B. (Umathum, 81.), Nagy Z., Vitályos (Szakály D., 65.). Vezetőedző: Tóth Balázs

SOROKSÁR: Holczer – Nagy O., Króner, Say, Vincze Á. – Vass Á., Köböl – Szabó Sz. (Somfalvi, 90+4.), Gálfi (Kékesi, 86.), Kundrák (Korozmán, 76.) – Lovrencsics B. (Dragóner F., 90+4.). Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Szabó B. (1–0) a 21., Lovrencsics B. (1–1) a 39., Lovrencsics B. (1–2) az 52., Gálfi (11-esből, 1–3) a 75. percben

Kiállítva: Umathum (durvaságért) a 89. percben

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidő a miénk is volt, de egy Lovrencsics Balázzsal jobb volt a Soroksár. Köszönjük szurkolóink egész éves buzdítását, sokat tettek azért, hogy kiharcoljuk a bennmaradást.

Lipcsei Péter: – Örülök a győzelemnek, a második félidő alapján megérdemelten nyertünk, amivel megőriztük tagságunkat a másodosztályban.

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Mezőkövesd Zsóry FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!