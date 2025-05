Kisvárda: egy játékos távozása már valószínű; magyar kiszemelt is van a kispadra

A Transfermarkt szerint ugyan nyolc játékosnak is lejár a szerződése az NB II-ből már biztosan bajnokként feljutó Kisvárdánál, ám Révész Attila sportigazgatótól megtudtuk, hogy a piaci portál olyan labdarúgókat is feltüntet a lejáró szerződésűek között, akiknek a megállapodása a feljutással automatikusan meghosszabbodik, illetve olyanokat is, akik esetében a klubnak hosszabbítási opciója van.

„Jelen állás szerint a belső védő, Széles Imre az, akinek lejár a szerződése, és valószínűleg távozik is. Jasmin Mesanovicnak is lejár a megállapodása, de a csatárral már egyeztettünk a folytatásról, szeretnénk, hogy maradjon, nagyon jó mentalitású játékos, aki az egész csapatra jó hatással van. A cseh védő, Martin Chlumecky és az FK Sarajevótól nyárig kölcsönvett montenegrói középpályás, Marko Matanovics esetében pedig hosszabbítási opciónk van, az ő ügyükben még nem született döntés” – fogalmazott a Nemzeti Sport megkeresésére a Kisvárda sportigazgatója, a csapatot jelenleg vezetőedzőként is irányító Révész Attila, aki a keretet érintő további tárgyalásokról, erősítési tervekről nem kívánt beszélni, hangsúlyozta, hogy két forduló még hátravan az idényből.

„Kisvárdán, a bajnoki címtől függetlenül, senki sem engedheti meg magának, hogy nem veszi komolyan a hátralévő két mérkőzést. Mindig a lehető legjobb formában lévő játékosok szerepelnek, és ez az utolsó két fordulóban is így lesz” – mondta a sportvezető, aki azonban azokat a szurkolói találgatásokat cáfolta, hogy egyeztetéseket folytatna a csapat két korábbi játékosa, a bolgár Janisz Karabeljov és a montenegrói Driton Camaj visszatéréséről. Ugyanakkor megerősítette, amiről a csakfoci.hu-nak is beszélt, hogy szeretne új vezetőedzőt szerződtetni a következő idényre, és a német Bernd Storck volt az első számú kiszeneltje a posztra.

„Bernd Storck szerződtetéséről már egyeztettünk, ő volt az első számú kiszemeltünk, de azzal, hogy a Cercle Bruges-nél kinevezték az osztályozós mérkőzésekre, most megállt ez az ügy. Abban maradtunk a menedzserével, hogy megvárjuk az osztályozót, és ha még aktuális lesz számára a kisvárdai lehetőség, akkor újra tárgyalunk, de van magyar jelöltem is a posztra” – reagált Révész Attila az edzőkérdésre.

A Kisvárda vasárnap a Honvédhoz látogat az NB II 29. fordulójában, majd jövő héten a Kazincbarcika elleni hazai mérkőzéssel fejezi be az idényt.

AZ NB II-BŐL HÁTRALÉVŐ KÉT FORDULÓ

29. FORDULÓ

Május 18., vasárnap

17.00: Szentlőrinc–Opus Tigáz Tatabánya

17.00: Békéscsaba 1912 Előre–Budafoki MTE

17.00: BVSC-Zugló–FC Ajka

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Vasas FC

19.00: Budapest Honvéd FC–Kisvárda Master Good

19.00: Aqvital FC Csákvár–Soroksár SC

19.00: Gyirmót FC Győr–HR-Rent Kozármisleny

Május 19., hétfő

20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Mezőkövesd Zsóry FC

30. FORDULÓ

Május 25., vasárnap

17.00: Opus Tigáz Tatabánya–Békéscsaba 1912 Előre

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Szentlőrinc

17.00: Soroksár SC–BVSC-Zugló

17.00: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Aqvital FC Csákvár

17.00: Vasas FC–Budapest Honvéd FC

17.00: Budafoki MTE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

17.00: Gyirmót FC Győr–FC Ajka