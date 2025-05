Két pontot Mezőkövesden hagyott az Ajka

LABDARÚGÓ NB II

27. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–FC AJKA 1–1 (1–0)

Mezőkövesd, városi stadion, 500 néző. Vezette Takács Tamás (Tőkés Róbert, Vrbovszki Pál)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Kojnok, Varjas Z., Bora, Hornyák – Posztobányi, Vidnyánszky (Bertus, 75.) – Szendrei Á. (Oláh B., 71.), Lőrinczy, Cibla (Bartusz, 71.) – Szalai J. (Gresó, 71.). Vezetőedző: Csertői Aurél

AJKA: Horváth D. – Kovács N., Jagodics B., Kenderes, Garai (Szabó B., 89.) – Csizmadia Z., Tóth G. – Major G. (Sejben, 63.), Zsolnai, Doncsecz (Borsos, a szünetben) – Szarka Á. (Tóth T., a szünetben). Vezetőedző: Hannich Péter

Gólszerző: Lőrinczy (32. –11-esből), ill. Csizmadia Z. (67.).

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Egyet kijelenthetünk, azt, hogy nem játszottunk jól. Az ellenfél kihagyta a 11-est, mi berúgtuk. Az Ajka pontrúgásait katasztrofálisan védekeztük ki, kellett hozzá a jó kapusteljesítmény. Mivel mi is álltunk szemben a kapussal, úgy vélem, igazságos a döntetlen. Önmagunkhoz képest nem játszottunk jól, viszont az is hozzátartozik az összképhez, hogy négy helyen is változtatni kellett a csapaton az előző héthez képest. Emiatt sem volt olyan gördülékeny a játékunk, de a fiatalok megmutatták, hogy tudnak futballozni.

Gaál Bálint, edző: – Összességben nagyon jó mérkőzés volt, lüktető meccset láthattak a nézők. Úgy gondolom, hogy mind a két félidőben a mi akaratunk érvényesült. Nem akarok túlozni, szerényen fogalmazva is, két-három góllal kellett volna megnyernünk ezt a meccset. Le a kalappal a játékosok előtt, hogy a kihagyott 11-es után visszajöttünk a meccsbe. Egy ilyen helyzetben lévő csapat ennyit tudott kihozni a mérkőzésből, hiába játszottunk jobban. Ha a következő három mérkőzésen is így tudunk futballozni, nem lesz gondunk a bennmaradás kiharcolásával.

ÖSSZEFOGLALÓ

A kiesés elkerüléséért harcoló FC Ajka, négy nyeretlen meccsel a háta mögött érkezett a Mezőkövesd Zsóry FC-hez, a pontszerzés reményében. Az idei évben hazai környezetben még veretlen dél-borsodi gárda pedig a győzelemért járó három pontot akarta megszerezni, hogy ezzel meghosszabbítsa NB II-es tagságát.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, nem volt nagy különbség a csapatok között, csupán csak annyi, hogy amig a vendégek a 24. percben, Szarka Ákos révén elhibázták a 11-esüket, addig az MZSFC, a 32. minutában Lőrinczy Attila végén értékesítette a javukra megítélt büntetőt (1-0). A vendég együttesnek ezt követően volt ugyan lehetősége az egyenlítésre, de nem tudtak betalálni.

A második játékrészben az FC Ajka nagyot ment az egyenlítésért, a becserélt Tóth Tamás a kapufát találta el, majd jött a gól is: a félidő közepén, fejjel, Csizmadia Zoltán volt eredményes (1-1). A folytatásban az FC Ajka volt aktívabb, de a hazai csapat előtt is adódott olyan lehetőség, amivel eldönthette volna a lüktető összecsapást. Az utolsó percekben viszont majdnem felbillent a pálya, az Ajka nagyon közel állt a gólszerzéshez, a kövesdi kapus, Deczki Máté a végjátékban többször is bravúrral mentett.

Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd