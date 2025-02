Kitart a Misleny és a Barcika lendülete a végéig, vagy a Vasas és a Várda lesz a két feljutó?

KOMOLYAN GONDOLJÁK-E A FELJUTÁST KOZÁRMISLENYBEN ÉS A KAZINCBARCIKÁNÁL?

A listavezető HR-Rent Kozármisleny keretében csak kisebb változások történtek a téli felkészülés folyamán. Kölcsönbe érkezett a csapathoz a Honvédtől Átrok Zalán és az ETO FC Győrtől Lacza Alex, de a legnagyobb erősítésnek mindenképpen az nevezhető, hogy a góllövőlistát 12 találattal vezető Kirchner György Krisztián tavasszal is a csapat tagja marad. Az ősszel kevés lehetőséghez jutó játékosok közül Beke Péter Pécsre távozott, de Barkóczi Benedek és Hegedűs Levente sem maradt Kozármislenyben. Szintén távozott Debreceni Zalán, aki visszatért a Pakshoz. A listavezető Gyirmóton edzőtáborozott, ahol kétszer is megmérkőzött a szintén másodosztályú hazaiakkal, de a baranyai csapat összecsapott még a Szentlőrinccel, a Honvéddal és két külföldi ellenféllel is. Pinezits Máté vezetőedző a felkészülés során az M4 Sportnak nyilatkozva elmondta, hogy nem céljuk a feljutás, pedig Feleki Attila ügyvezető egy korábbi interjúban felvázolta, hogy a körülmények adottak lennének az élvonalbeli szerepléshez.

A második helyen álló Kolorcity Kazincbarcika SC keretében is alig történt változás a télen. A helyi kötődésű játékosok közül Ádám Ferenc Karcagra távozott, ahol korábbi edzője, Varga Attila kezei alatt dolgozhat majd. Szintén távozott Süttő Attila, aki hivatalosan még nem írt alá egy csapathoz sem, de felkészülési mérkőzésen, Putnokon már pályára lépett. Az érkezők oldalán is csak két nevet jegyezhettünk fel: Myke Bouard Ramos Nyíregyházáról tette át székhelyét a borsodi városba, hogy valamelyest tehermentesítse az egyedüli centert, Pethő Bencét. Továbbá kölcsönbe érkezett az Újpesten kevés játéklehetőséghez jutó, mindkét oldalon bevethető hátvéd, Baranyai Nimród. A barcikaiak nem vonultak edzőtáborba, a felkészülés során öt mérkőzést játszottak többek között a csoporttárs Budafokkal és Mezőkövesddel, valamint két szlovák csapattal is. Kazincbarcikán óvatosan fogalmaztak a feljutást illetően, Erős Gábor vezetőedző lapunknak adott nyilatkozatában elmondta, hogy nem szeretne terhet rakni a játékosokra azzal, hogy célként tűzi ki a feljutást, de Koszta Péter sportigazgatóval egyöntetűen kijelentették, hogy vállalnák az élvonalbeli szereplést, ha odajutna a csapat.







AZ ÜLDÖZÖK – ODAÉR-E A FELJUTÁST ÉRŐ HELYEKRE A KISVÁRDA ÉS/VAGY A VASAS?

A tabella 3. és 4. helyen két olyan csapat üldözi a Kozármislenyt és a Kazincbarcikát, amely már az őszi szezon előtt is a feljutást tűzte ki célul. A tavaszi folytatást a dobogó alján várja a Kisvárda, míg egy ponttal mögötte lemaradva ott találhatjuk a Vasast.

Az éllovasokhoz hasonlóan a Kisvárda Master Good keretében sem történt nagy mozgolódás a télen. Nagy érvágásnak nevezhetnénk a montenegrói válogatott játékos, Driton Camaj Kecskemétre távozását, azonban a támadó az őszi szezon végén már nem számított alapembernek a szabolcsiaknál, teljesítménye visszaesett, 13 mérkőzésen mindössze kétszer talált a kapuba. Az érkezők oldalán Pap Zsoltot találhatjuk, aki az NB III-as Tiszafüredtől jött, továbbá tavasszal újra az első csapatban bizonyíthat a horvát Bernardo Matic, aki az ötödik fordulóban lejátszott, Ajka elleni meccs után került az NB III-as tartalékokhoz. A várdaiak a felkészülés során közel másfél hétig a törökországi Sidében edzőtáboroztak, ahol megmérkőztek koszovói, lengyel és ukrán ellenféllel is, a tábor utolsó mérkőzésén pedig Észak-Korea válogatottjával csaptak össze. Az anyagi lehetőségeket és a keretértékeket figyelembe véve meglepetés lenne, ha a várdaiak nem előznék meg a Kozármisleny, Kazincbarcika páros legalább egyikét.

A rajt előtt a bajnokság egyik legnagyobb esélyesének kikiáltott Vasas szintén Törökországban edzőtáborozott. Az angyalföldiek Belekben három mérkőzést játszottak bolgár, szerb és kazah első osztályú ellenfelek ellen, vereséget egy alkalommal sem szenvedtek. A piros-kékek a bajnoki főpróbát a szintén másodosztályú Békéscsaba ellen játszották, a 2x70 perces találkozót 3–1-re nyerték. A Vasas kerete is nagyjából egyben maradt a tél során. Az ősszel csalódást keltő teljesítményt nyújtó Könyves Norbert visszatért Paksra, az élvonalbeli gárdától pedig visszatért Angyalföldre Zimonyi Dávid, aki nyáron távozott a piros-kékektől. Szintén távozott Szabó Benjámin, aki a számára egyáltalán nem ismeretlen Ajkához került kölcsönbe. Pintér Attila vezetőedző az M4 Sportnak elmondta, hogy a felkészülés során rengetegen kidőltek a sorból betegség miatt, de úgy érzi, hogy az eltervezett munkát így is el tudta végezni a csapat. Az, hogy a Vasas milyen célokért küzdhet majd, tavasszal korán eldőlhet, hiszen a feljutásra pályázó angyalföldiek az első fordulóban rögtön Kisvárdára látogatnak, majd a második tavaszi körben a Kazincbarcika vendégei lesznek.

SZOROS KÖZÉPMEZŐNY – A SZEGED ÉS A GYIRMÓT RUTINOS JÁTÉKOSOKKAL ERŐSÍTETT

Az ősszel meglepetéscsapatnak számító Szentlőrinc, BVSC páros továbbra is a stabil szereplésben reménykedik – előbbinél több, kevés lehetőséget kapó futballistától megváltak, miközben hárman érkeztek, míg a BVSC-t Tóth Ákos erősítheti tavasszal az Újpesttel kötött kooperációs szerződésnek köszönhetően. A Soroksár SC-hez egy rutinos védő, Csemer Gyula csatlakozott, míg a Budafoki MTE-nél télen egy kapuscserét lehet feljegyezni (Auerbach Martin helyett Dózs Gellért érkezett). A 9. helyezett Aqvital FC Csákvárnál télen nem volt játékosmozgás, a tizedik Szeged-Csanád GA-hoz viszont öten is érkeztek, köztük olyan NB II-ben rutint szerzett játékosok, mint Erdei Carlo, Kotula Máté, vagy Vogyicska Balázs. A 11. helyezett Gyirmót FC Győr is több rutinos labdarúgóval erősített (például Iván Alex, Kelemen Marko és Gajdos Zsolt, utóbbit átigazolási díjért szerezték meg a Szegedtől), így joggal bízhat az előrelépésben. Az FC Ajka télen a Fehérvárral kötött kooperációs szerződést, így az onnan érkező fiatal játékosok szerephez juthatnak a bakonyiaknál, azonban öten távoztak is a klubtól.

A Honvéd szurkolótábora a Vasas elleni őszi mérkőzésen (Fotó: Földi Imre)



MEGMENEKÜL-E A HONVÉD A SZÉGYENTŐL, A KIESÉSTŐL?

Legalább négyen veszélyeztetettek a kieséstől, mégpedig a Mezőkövesd, a Békéscsaba, a Tatabánya és a Budapest Honvéd.

Az NB I-ből kiesett Mezőkövesd Zsóry pocsékul kezdte az őszt, majd miután Csertői Aurélt nevezték ki vezetőedzőnek, átmenetileg javultak az eredmények, az ősz végén azonban ismét visszaesés és egy ötmeccses nyeretlenségi széria következett. A borsodi együttes így a 13. helyen fejezte be a 2024-es évet és mindössze két pontra van a kiesőzónától. A tél során olyan komoly NB I-es tapasztalattal rendelkező játékosokat igazolt a klub, mint a Tatabányát elhagyó középpályást, Bertus Lajost, aki 2019-ben már volt a klub játékosa, valamint a DVTK-tól a jobbhátvéd Farkas Dánielt, aki 2022-ig öt éven át szerepelt Kövesden. A klubjait sűrűn váltogató középpályás, Lőrinczy Attila a Honvédtől jött, míg a rutinos támadó, Gresó Mátyás az NB I-es Nyíregyházától érkezett. Kölcsönbe szerezték meg a matyóföldiek a védő Keresztes Bencét a Szentlőrinctől, a 19 éves csatárt, Oláh Benjámint a Nyíregyháza II-ből, valamint az előző tavasszal Kecskeméten játszó támadót, Szendrei Ákost a Pakstól. Utóbbi jó igazolásnak tűnik, mert a felkészülési mérkőzések során háromszor is betalált – ezeken a találkozókon egyébként elég változó eredményeket ért el Csertői Aurél csapata: például 5–0-ra kikapott a Budafoktól, legutóbb viszont 4–1-re legyőzte a feljutásra álló Kazincbarcikát.

Újoncként csak a két utolsó őszi mérkőzése 1–0-s megnyerésével került a vonal fölé a Békéscsaba 1912 Előre, amelynek két pont az előnye a már kiesésre álló Tatabányával szemben. A lila-fehérek három játékost szereztek meg kölcsönbe: a 19 éves középpályást Ferencsik Bálintot, aki a DVTK első és második csapatánál, valamint a Kazincbarcikánál is játszott ősszel az NB I-ben, az NB II-ben és az NB III-ban, aztán a 18 éves, 194 centis csatárt, Kohut Mátét, aki eddig a DVSC II játékosa volt, a néhány napon belül 20 esztendős középpályás, Kovács Kolos pedig a KTE II-től tette át a székhelyét a Békéscsabához. Mezőkövesdről végleg érkezett a szintén a pálya közepén bevethető Harsányi István, aki korábban két-két idényt húzott le a másodosztályban a Pécsi MFC-nél és a Szentlőrincnél. A klub közös megegyezéssel szerződést bontott Szatmári Istvánnal és Zádori Krisztiánnal. A csapat felkészülését csak a sok eső nehezítette. Eleinte sorra játszotta a döntetleneket a Csaba, majd egy héttel a rajt előtt a lila-fehérek a Vasas otthonában egy 2x70 perces edzőmeccsen 3–1-re alulmaradtak.

Utolsó előttiként, szintén kieső helyen zárta az őszt az Opus Tigáz Tatabánya, ahová a szegedi ballábas támadó Óvári Zsolt kivételével csupa kölcsönjátékos érkezett, úgymint Nyíregyházáról a kapus Bese Balázs, valamint három 19 esztendős játékos: a Paks II-től a balszélső Lapu Andor, az ETO-tól pedig a védő Kulcsár Martin, illetve a kanadai támadó, Lawrenzo Nathaniel Mascoe. A távozók között a legismertebb név a 269 NB I-es meccsel rendelkező középpályás, Bertus Lajos, aki Mezőkövesdre szerződött. A csapat a felkészülés során 2–1-re megverte a szlovákiai Komarno csapatát, majd 3–0-ra kikapott az MTK-tól, 5–2-re pedig a Budafoktól. Az anyaklub, a Tatabányai SC csütörtökön ünnepelte alapításának 115. évfordulóját, már csak emiatt is illene a labdarúgóknak kiharcolniuk a bennmaradást.

A tavasz egyik legnagyobb kérdése, hogy a 110 éves történelmének legkritikusabb időszakát élő, az utolsó helyen álló Budapest Honvéd – korábban Kispesti AC és Kispest-Honvéd FC – megmenekül-e attól a szégyentől, hogy kiesik a harmadosztályba, vagy sikerül megragadnia az NB II-ben? A cél elérésére érdekében a vezetőség január elején azt a Feczkó Tamást szerződtette vezetőedzőnek, akinek ugyan nincs kispesti kötődése, ám jól ismeri az NB II mezőnyét, hiszen korábban feljuttatta az élvonalba a Balmazújvárost és az MTK-t. Később dolgozott Nyíregyházán, majd tavasszal ugyan kiesett vele a Kisvárda az NB I-ből, ám a másodosztályban is folytathatta a munkát, igaz, nem sokáig, mert két vereség után távozott a klubtól.

Nos, a klubvezetőség alaposan átalakította a keretet, hiszen a tél folyamán majdnem fél csapatra való játékos érkezett Kispestre. Még a vezetőedző kinevezése előtt a klub szerződtette az MTK-tól a 66 NB I-es mérkőzéssel rendelkező kapust, Rácz Gergőt, majd Nyíregyházáról jött Baki Ákos, a legutóbb a Haladásban szerepelt Csonka Bonifác, továbbá a Covid idején néhány mérkőzésen az FTC első csapatában is szerephez jutó, majd az előző idény végén Borbély Balázsnál az ETO FC Győrben fix kezdőnek számító védő, Csontos Dominik. Paksról érkezett a fiatal jobblábas támadó, Földi Dominik, Nyíregyházáról pedig kölcsönbe a szlovák-magyar kettős állampolgár Pinte Patrik, aki az előző idényben nyolc gólig jutott a Kazincbarcika színeiben. Ezzel együtt öten távoztak is a Honvédtól, többek között két kapus, Dúzs Gellért és Gyetván Márk. A felkészülés elején idehaza két edzőmérkőzést játszott a Honvéd, ezt követően a kispestiek a törökországi Sidében edzőtáboroztak, ahol további két felkészülési meccsük volt. Feczkó Tamás optimistán tekint a tavaszi folytatás elé, szerinte a játékosok nagyon jó közösséget alkotnak, az újonnan érkezőket pedig gyorsan befogadták. Hozzátette, hogy összességében sok pozitívumot látott a mérkőzéseken és az edzéseken.

A 16. FORDULÓ PROGRAMJA (február 9-10.)

Február 9., vasárnap

14.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Aqvital FC Csákvár

14.00: BVSC-Zugló–Mezőkövesd Zsóry FC

14.00: Gyirmót FC Győr–Soroksár SC

14.00: Szentlőrinc–FC Ajka

14.00: Békéscsaba 1912 Előre–HR-Rent Kozármisleny

15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Opus Tigáz Tatabánya

17.00: Budapest Honvéd FC–Budafoki MTE

Február 10., hétfő

20.00: Kisvárda Master Good–Vasas FC