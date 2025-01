Lipcsei Péter Nyilasi Tiborról: „Ő a második apám”

„Nagyon sokat köszönhetek neki a pályafutásom során, hiszen ő igazolt át engem a kilencvenes években” – jelentette ki Lipcsei Péter, akit 1990 és 1994 között edzett a Ferencvárosban a legendás Nyilasi Tibor.

„Jó játékos volt és remek edző is lett. Remek kapcsolatunk volt, már akkor is tegeztük, amikor edzett minket. Mindig is tiszteltük, és ez a mai napig megvan, hiszen heti szinten beszélünk egymással.”

„Azt is kijelenthetem, hogy nekem ő a második apám” – tette hozzá Nyilasival kapcsolatban a Soroksár vezetőedzője, aki a folytatásban a csapata jelenlegi formájáról és a jövőjéről is tett említést:

„Nálunk a cél mindig a fiatal játékosok tesztelése. Ezalatt az ősz alatt nekünk sikerült a legtöbb tehetséget játszatni. Továbbra is azt szeretnénk, hogy a Fradi saját nevelésű játékosai felkészüljenek az első csapatra, vagy más NB I-es gárdáknál szerepelhessenek.”

„Eközben szeretnénk mi magunk is folyamatosan fejlődni, erősödni és egyre jobban teljesíteni.”

A TELJES BESZÉLGETÉS IDE KATTINTVA HALLGATHATÓ MEG!