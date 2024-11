Bent ragadt a Budafok a szünetben, nagy árat fizetett érte Szentlőrincen

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–BUDAFOKI MTE 3–2 (0–1)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Stadion, 400 néző. Vezette: Derdák Marcell (Máyer Gábor, Király Zsolt)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Szekszárdi M., Keresztes B. (Medgyesi, a szünetben), Stifter (Papp Cs., a szünetben) – Dinnyés, Vingler (Kesztyűs M., 80.) – Hajdú R., Nagy R., Kiss-Szemán (Heles, a szünetben) – Tóth-Gábor (Novák Zs., 64.). Vezetőedző: Waltner Róbert

BUDAFOK: Horváth A. – Lorentz, Kálnoki-Kis, Oláh B., Kalmár O. (Horváth O., 70.) – Németh M. (Vasvári, 78.), Szabó B. (Szűcs P., 70.) – Zuigeber, Merényi (Kovács D., 52.), Rétyi (Horgosi, 78.) – Elek B. Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Medgyesi (47.), Vingler (58.), Novák Zs. (85.), ill. Rétyi (12.), Zuigeber (61.)

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – Taktikailag is változtattunk, cserékkel is próbáltunk belenyúlni a játékba, ami nagyrészt be is jött. Az akarati tényezőkkel sem voltak gondok, ezért tudtuk megfordítani a végén a találkozót.

Nikházi Márk: – Amikor próbáltunk futballozni, akkor eredményesek is voltunk. Nem végzetes ez a vereség, ezt mondtam a játékosaimnak is – a későbbi reakcióikra leszek kíváncsi. A vereség ellenére nagyon jó a csapatunk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Alacsony iramú és minőségű mérkőzésbe kezdett egymással a ködös Szentlőrincen a hazai együttes és a Budafoki MTE. Az első percekben a vendégek nyomtak jobban, aminek köszönhetően negyedóra után vezettek is. Egy mélységi indítást értékesített a korábban Lőrincen szereplő Rétyi Róbert elegáns emeléssel. Ezt követően azonban csak egy félidő végi Gyurján-bravúrt volt érdemes feljegyezni az első játékrészből. A szünetben hármat is változtatott Waltner Róbert a hazaiak összeállításán, és ez azonnal meghozta a hatását. Teljesen új mérkőzés kezdődött, és percekkel később Nagy Richárd beadásából közeli fejessel már egyenlített is Medgyesi Márk.

Bő tíz perc múlva ismét rezgett a háló: a balról érkező újabb Nagy-labdát Tóth-Gábor a keresztlécre fejelte, a kipattanót azonban Vingler László közvetlen közelről értékesítette. Mielőtt elsodorta volna a hazaiak lendülete, a Budafok a semmiből egyenlített, a balról érkező labdát Zuigeber Ákos a hosszún lőtte be a kapuba. A gól nem fogta meg a Lőrincet, még ha óvatosabban is kezdett játszani – a hajrában így is meg tudta szerezni a győztes találatot. Heles jobbról érkező beadásából a tizenegyespont környékéről Novák Zsombor a jobb alsóba bólintott, így nyolc, veretlenül megvívott bajnoki után kikapott a BMTE. 3–2

Szentlőrinc-Budafok (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc SE)