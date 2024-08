Háromból három – a Gyirmót a Csákvár elleni bajnokiját hátrányból fordítva nyerte meg

LABDARÚGÓ NB II

3. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–GYIRMÓT FC GYŐR 1–2 (1–1)

Csákvár, 220 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Berényi Ákos, Punyi Gyula)

CSÁKVÁR: Zelizi – Murka, Karacs D., Gregor (Simon A., 64.), Varga B. – Major M. (Gazdag V., a szünetben) – Haragos (Szakály D., 78.), Farkas A. (Umathum, 64.), Dusinszki, Szabó B. (Jablonszkij, 64.) – Nagy Z. Vezetőedző: Tóth Balázs

GYIRMÓT: Hársfalvi – Lányi, Hudák D. Csörgő V., Helembai – Katona M., Hudák M. (Kovács D., 86.) – Horváth R., Madarász M. (Hajdú Á., 86.), Ugrai (Piscsur, 81.) – Adamcsek (Szegi, 68.). Vezetőedző: Tamási Zsolt

Gólszerző: Nagy Z. (1–0) a 11., Ugrai (1–1) a 27., Madarász M. (1–2) a 62. percben

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Jól kezdtük a meccset, és annak ellenére jól játszottunk, hogy már az első negyedórában gólt kaptunk. A szünet után sajnos rosszul jöttünk ki, a Gyirmót fölénk nőtt, jobban játszott, mi pedig a második kapott gólig nem találtuk meg önmagunkat. Aztán a cseréink jól szálltak be a meccsbe, helyzeteket alakítottunk ki, ám a Gyirmót rutinos módon, minden eszközt bevetve őrizte az eredményt. Lehet, hogy Simon Andrást hosszabb időre elveszítjük – minél előbbi felépülést kívánunk neki!

Tamási Zsolt: – Kicsit hasonló volt a forgatókönyv, mint az első két fordulóban – az első félidő utolsó negyedórájától kezdve azt éreztem, hogy a kezünkben van a meccs. Szervezettségben és hozzáállásban is feljavultunk az első félóra után, és megérdemelten nyertünk. Volt akadémistámnak, játékosomnak, Simon Andrásnak gyors felépülést kívánok!



Hátrányból felállva győzött a Gyirmót (Fotó: Fehér Ádám/Gyirmót FC)

ÖSSZEFOGLALÓ

Ha csak a közelmúltat nézzük, nem várhatta jó előjelekkel a Csákvár a Gyirmót FC Győr elleni találkozót, hiszen a Fejér vármegyei együttes az utóbbi években még csak pontot sem tudott szerezni a kisalföldi gárda ellen. Az előző négy egymás elleni találkozót kivétel nélkül a gyirmótiak nyerték, az utolsó csákvári pontszerzéshez (egyben győzelemhez) egészen 2020. december 6-ig kell visszamenni az időben, akkor a Fejér vármegyeiek 2–1-re nyertek hazai pályán. A mostani bajnokságot is Tamási Zsolt együttese kezdte jobban (két győzelemmel), a Csákvár a Kazincbarcika elleni hazai siker után egy góllal kikapott odahaza a BVSC-től.

A vasárnap esti találkozót Tóth Balázs együttese kezdte jobban, Nagy Zoárd remek fejesével előnyhöz jutott, de az öröm nem tartott sokáig, mert a szemfüles Ugrai Roland egyenlített (a nyáron Mezőkövesdről szerződtetett Ugrai Roland remekel, hiszen ezzel már háromgólos a bajnokságban, a Soroksár és a Mezőkövesd után a Csákvár ellen is betalált). A szünet után növelte az iramot a vendégcsapat, s a szintén remeklő Madarász Márk találatával a vezetést is megszerezte; Ugrai ezúttal az előkészítésben jeleskedett. A csákváriak igyekeztek újítani, a csereként pályára lépők lendítettek a támadójátékon, a helyzeteket mégsem sikerült góllal befejezniük. A ráadásban aztán az egykoron Gyirmóton három idényt végigfutballozó rutinos támadó, Simon András súlyosnak tűnő sérülése borzolta még a kedélyeket – a hazai cserecsatárt egy Hajdú Ádámmal való ütközés után hordágyon kellett levinni a pályáról és a játékvezető a szituáció után még a reklamáló Szakály Dénesnek adott sárga lapot…

A játék képe alapján összességében megérdemelten nyert a Gyirmót, de a csákváriaknak a vereségnél talán jobban fáj Simon András elvesztése. 1–3

