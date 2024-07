NB II: valóban Ajkára szerződött Bobál Gergely

Igaznak bizonyultak a Nemzeti Sport értesülései, miután az Ajka bejelentette, hogy szerződtette Bobál Gergelyt. A 28 éves játékos tavaly ősszel tért vissza nevelőegyesületéhez, a Budapest Honvédhoz, melynél egy idény alatt 22 bajnokin hat gólt szerzett az NB II-ben, de az már korábban eldőlt, hogy a klub nem él hosszabbítási opciójával. A csatár így nyáron távozott Kispestről, most pedig két évre írt alá a bakonyi csapathoz.

A 188 centiméter magas támadó eddigi pályafutása során 62 NB I-es meccsen 11 gólt szerzett, míg 145 NB II-es találkozón 55 alkalommal talált be az ellenfelek hálójába.



Dusinszki Szabolcs már a tavaszt is Csákváron töltötte, és a klubnak sikerült ismét kölcsönvennie a Puskás Akadémia játékosát. A 18 éves, korosztályos válogatott középpályás az előző félszezonban nyolc másodosztályú mérkőzésen lépett pályára, és két gólt szerzett. Gregor Zalánt pedig Paksról vette újra kölcsön a Fejér megyei klub, amelynek színeiben a 2023–2024-es idényben 11 bajnokin jutott szóhoz a 20 esztendős középső védő.

Menyhárt Zsombor Fehérváron nevelkedett, ahol 2022 őszén az élvonalban is bemutatkozott, ám továbbra is az NB III-as tartalékcsapatban számítottak rá. A 20 esztendős szélső tavaly ősszel Siófokon szerepelt, ám télen visszatért nevelőklubjához, és hat alkalommal is bekerült az NB I-es gárda meccskeretébe. A szerződés időtartalmát nem közölte a csákvári egylet.

Az NB II vasárnapi rajtján az Ajka a Szentlőrincet, a Csákvár a Kazincbarcikát fogadja.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL

Érkezett: Bobál Gergely (Budapest Honvéd), Doncsecz Levente (Szeged-Csanád GA – kölcsönből vissza), Kitl Miklós (BFC Siófok), Kovács Nikolasz (Budapest Honvéd), Major Gergő (BFC Siófok), Nagy Benjámin (Balatonfüred – kölcsönből vissza)

Távozott: Babos Bence (Fehérvár FC – kölcsönből vissza), Fiáth Bence (Budafoki MTE – kölcsönből vissza), Forgó Milán (Vasas FC – kölcsönből vissza), Görgényi Dávid (VSC 2015 Veszprém), Présinger Ádám (?), Szűcs Kristóf (Karcagi SE)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ AQVITAL FC CSÁKVÁRNÁL

Érkezett: Dusinszki Szabolcs (román-magyar, Puskás Akadémia – ismét kölcsönbe), Gregor Zalán (Paksi FC – ismét kölcsönbe), Haragos Viktor (Budapest Honvéd), Menyhárt Zsombor (Fehérvár FC), Perczel András (Puskás Akadémia II – ismét kölcsönbe), Szabó Bence (Credobus Mosonmagyaróvár), Umathum Ádám (Puskás Akadémia – kölcsönbe), Varga Bence (BFC Siófok)

Távozott: Babós Levente (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan Újpest FC), Fejős Áron (Pécsi MFC), László Noel (?), Artem Nahirnij (ukrán-magyar, Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza, onnan Fehérvár FC, kölcsönbe), Papucsek Barna (?), Tamás Nándor (román-magyar, KFC Komárno – Szlovákia)