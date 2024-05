ETO: Igazán még nem fogtam fel, mit is értünk el – Borbély Balázs

Noha az idény végén úgy tűnt, az NB III Délkeleti csoportjában 13. helyen végző Pénzügyőr SE is búcsúzik a magyar labdarúgás harmadik vonalától, egy speciális helyzet miatt mégis marad. A Magyar Labdarúgó-szövetség 2023–2024. évi NB III-as versenykiírása alapján a bajnokság befejezését követően 14 csapatnak kellene kiesnie. A négy csoport 14–16. helyezettjének (12 együttes), valamint a négy csoport két legrosszabb 13. helyezettjének (2 együttes). A 14 csapat helyére a megyei, illetve a budapesti (BLSZ) I. osztályú együttesek által lejátszott osztályozók nyertesei (10 csapat), az NB II. 17–18. helyezettje (2 csapat) és az NB I-be feljutott klubok tartalékcsapatai (2 csapat) jönnének. A szövetség versenykiírása azt is meghatározza, ha az egyik feljutó klub az NB III-as bajnokságban versenyeztetett együttest, akkor nem 14 csapat, hanem 13 esik ki. Mivel a Pénzügyőr SE nem a legrosszabb 13. helyezett, így maradhat az NB III-ban. Ide tartozik, hogy az MLSZ adatbankjában a vasárnap esti órákban a BKV Előre–Cegléd mérkőzés eredménye tévesen 0–0-val jelent meg – amely egyébként 10–0-s hazai győzelemmel ért véget, s ezért hétfői számunkban tévesen jelent meg a meccs eredménye és az NB III Délkeleti csoportjának tabellájában a csapat gólkülönbsége is. V. GY.