Nyert és feljutott az ETO, kiesett a Pécs, benn maradt a BVSC – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

34. (UTOLSÓ) FORDULÓ

FC AJKA–ETO FC GYŐR 0–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Ajka, Városi Sportcentrum, 3500 néző. Vezette: Berke Balázs (Vígh-Tarsonyi Gergő, Becséri Gergely)

AJKA: Szabados – Tóth G. (Horváth P., 72.), Tar, Jagodics B., Csemer – Kenderes (Szarka Á., 55.), Csizmadia Z. – Babos B. (Fiáth, 89.), Zsolnai R., Borsos F. (Pantovics, 55.) – Nagy K. (Görgényi, 89.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs

ETO: Gyurákovics – Vera, Szépe, Szujó, Csontos D. – Anton, Vingler – M. Diarra (Kröhn, 85.), Bumba (Bánáti, 90+1.), Riquelme (Vianna, 68.) – Lukics (Farkas B., 85.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Riquelme (0–1) a 25. percben

Kiállítva: Csemer a 79. percben

MESTERMÉRLEG

Schindler Szabolcs: – Távolabbról kezdeném az értékelést: decemberben felírtam egy számot a papírra, mégpedig a tizenegyedik helyet, decemberben elégedettek lettünk volna ezzel, most, egy ilyen mérkőzés és egy ilyen szezon után már nem biztos. Reálisan kell értékelnünk a idényt, és az ősz bizony nagyon gyenge volt, tavasszal viszont fantasztikusan játszott a csapat, nagyon sok energiát mozgósított, mint ahogyan ezen a mérkőzésen is. Amit még szeretnék kiemelni, hogy a Győr igazán nagy helyzet nélkül nyerte meg ezt az összecsapást. Sajnos a kapu előtt nem voltunk annyira hatékonyak, ami meghatározta a mérkőzés végkimenetelét.

Borbély Balázs: – Nehéz meccsen vagyunk túl, de tudtuk, mi a tétje a mérkőzésnek, nagyjából ezt is vártam az Ajkától. A tavaszi szezon egyik legjobb csapatával álltunk szemben, úgyhogy nem számítottunk könnyű összecsapásra. A játékosaimon éreztem némi görcsösséget, de azért, mert nagy volt a tét, viszont ahogy megszületett a gól, már láttam, hogy megnyugodott mindenki, és minőségi futballt produkált a csapat. Fáradtságot és megkönnyebbülést érzek most.

VASAS FC–SOROKSÁR SC 4–0 (3–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 2195 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Buzás Balázs, Horváth Róbert)

VASAS: Jova L. – Pávkovics (Ódor M., 83.), Otigba, Baráth B. – Hidi M. S. (Szalay Sz., 82.) – Bakti, Berecz Zs., Doktorics, Deutsch L. (Bukta, 62.) – Radó (Zimonyi, 62.), Tóth M. Vezetőedző: Gera Zoltán

SOROKSÁR: Mergl – Króner M., Say (Katona M., a szünetben), Kékesi A., Kaján – Vass Á. (Varga I., a szünetben), Németh E. – Korozmán K. (Vincze Á., 66.), Köböl (Varga Z., a szünetben), Gálfi N. – Lovrencsics B. (Dragóner F., 75.). Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Berecz Zs. (1–0) a 4., Tóth M. (2–0) a 18., Hidi M. S. (3–0) a 44., Doktorics (4–0) a 68. percben

Kiállítva: Króner M. a 48., Vincze Á. a 80. percben

MESTERMÉRLEG

Gera Zoltán: – Nehezebb mérkőzésre számítottam. Jól kezdtünk, korán megszereztük a vezetést, nem volt kérdés, hogy simán nyerünk. A kiállítások még inkább megkönnyítették a helyzetünket, de akkor a játékosok már tudták az ETO meccsének állását, és látszott rajtuk a csalódottság. Természetesen mindannyian azok vagyunk, de az öltözőben azt mondtam a fiúknak, hogy ha elkezdődik a felkészülés, akkor sikeréhesen jöjjenek vissza a nyaralásról. Azt gondolom, előrelépett a csapat azóta, amióta én vagyok az edző, szeretném is folytatni a munkát – meglátjuk, lesz-e rá lehetőségem.

Lipcsei Péter: – Sokkal jobb teljesítményt nyújtott a Vasas nálunk – az első félidei játékunk kritikán aluli volt, a következő idényben ez nem fér bele. A két kiállítás után aztán szinte csak nyomoztuk a labdát. A cél a bajnokságban az volt, hogy az első tízben végezzünk, ezt teljesítettük, ennek örülhetünk, és reméljük, hogy a jövőben minél több játékosunkat láthatjuk az NB I-ben, elsősorban a Ferencvárosban.

BVSC-ZUGLÓ–BUDAPEST HONVÉD 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szőnyi út, 1515 néző. Vezette: Bognár Tamás (Rózsa Dávid, Ország Péter)

BVSC: Csenterics – Benkő-Bíró, Hesz, Vinícius, Király Á. – Tóth K. (Deutsch B. 66.), Hidi P. (Szilágyi M., 66.) – Májer, Mitrovics (Nagy J., 90.), Mucsányi Márk (Kelemen P., 73.) – Bacsa P. (Nwachukwu, 73.). Vezetőedző: Kincses Ádám

HONVÉD: Tujvel – Eördögh (Kovács N., 88.), Pekár I. (Szabó T., 88.), Benczenleitner, Kulbacsuk – Keresztes N., Adorján (Nyitrai, 53.), Lőrinczy A. – Kundrák, Simon B. (Krajcsovics, 53.), Kerezsi. Vezetőedző: Csertői Aurél

MESTERMÉRLEG

Kincses Ádám: – Sokat dolgoztunk azért, hogy valóra váltsuk álmainkat − sikerült! Gratulálok a játékosainknak!

Csertői Aurél: – Uraltuk a mérkőzést, sok helyzetünk volt, de egyiket sem tudtuk gólra váltani.

PÉCSI MFC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Pécs, PMFC Stadion, 2000 néző. Vezette: Csonka Bence (Tóth II. Vencel, Vörös Dániel)

PMFC: Helesfay – Takács Zs. (Gera Z., 87.), Szekszárdi T., Hudák M. – Harsányi, Miknyóczki, Terbe, Bachesz (Lacza, 75.), Majnovics – Szabó M. (Tóth-Gábor, 75.), Rácz B. (Vas B., 61.). Vezetőedző: Mátyus János

SZEGED: Takács J. – Gera N. (Kővári, 55.), Könczey, Horváth M., Palincsár – Márkvárt, Magyar Zs. (Bíró B., 65.) – Óvári (Földi D., 65.), Gajdos, Papp Á. – Klausz (Borvető, 65.). Csapatmenedzser: Germán Tamás

Gólszerző: Palincsár (öngól, 1–0) a 33., Borvető (1–1) a 78. percben

MESTERMÉRLEG

Mátyus János: – Az elmúlt hetekben mindenkiben próbáltam tartani a lelket. Sok mindent említhetnék kifogásként, de amióta én vagyok a vezetőedző, minden felelősség az enyém. Borzasztóan sajnáljuk a kiesésünket.

Germán Tamás: – Szomorú nap ez a magyar labdarúgásban, hiszen a Pécs és a Haladás is búcsúzik a másodosztálytól. Az egyenlítésünk után volt lehetőségünk a győzelem megszerzésére.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–BUDAFOKI MTE 1–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 850 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Garai Péter, Belicza Bence Péter)

KAZINCBARCIKA: Tóth B. – Csilus T. (Kurdics, a szünetben), Heil, Süttő (Dobozi, a szünetben) – Csatári, Kotula (Ternován, 84.) – Varga J., Kártik (Ádám F., 60.), Pekár L. – Pinte P., Pethő (Székely K., 77.). Vezetőedző: Csábi József

BUDAFOK: Gundel-Takács – Fekete M., Lorentz, Oláh B., Kalmár O. – Csonka A., Szabó B. (Nagy G., 60.) – Szerető (Elek B., 89.), Kovács D. (Jakab Cs., 89.), Soltész I., Zsóri D. (Horváth O., 89.). Vezetőedző: Dajka László

Gólszerzők: Kovács D. (0–1) a 39., Kurdics (1–1) a 68. percben

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Örültünk annak, hogy már korábban biztossá tettük a bennmaradásunkat, ami talán kicsit könnyelművé tette a csapatot az utolsó meccsekre, és ez meglátszott az első félidőben is, de összességében volt esélyünk a győzelemre.

Dajka László: – Sok munka van az elért eredmény mögött. A hazai csapat jobban kezdett, de később helyzeteket alakítottunk ki, és talán veszélyesebbek is voltunk. Örülök a javuló teljesítménynek és a tabellán elfoglalt helyezésünknek is.

CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR–BFC SIÓFOK 1–3 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mosonmagyaróvár, MTE Sporttelep, 250 néző. Vezette: Berényi Tamás (Szalai Balázs, Vad Anita)

MOSONMAGYARÓVÁR: Slakta – Radics, Czingráber, Tullner (Deák I., 65.), Bekker – Végső (Illés D., 57.), Kapornai (Gáncs, 78.) – Máris (Simita, 57.), Szabó B., Horváth K. (Szendeff, 78.) – Csóka D. Vezetőedző: Nagy Ádám

SIÓFOK: Winter – Major G., Varjas Z., Vékony V., Varga B. – Gyurkits, Tóth B. (Balogh B., a szünetben) – László D. (Szedlár, 75.), Nemes (Svedjuk, a szünetben), Dénes (Németh Barna, 89.) – Németh Barnabás (Varga M., 90.). Vezetőedző: Jeney Gyula

Gólszerző: Csóka D. (1–0) a 13., Varjas Z. (1–1) az 53., László D. (1–2) az 58., Németh Barnabás (1–3) a 71. percben

MESTERMÉRLEG

Nagy Ádám: – Az első félidő még vállalható volt, a szünet után azonban Németh Barnabás vezérletével zsebre tették csapatunkat, aminek ez lett az eredménye.

Jeney Gyula: – Mondhatnám azt is, minden jó, ha a vége jó, csak ezzel a győzelemmel nem mentünk semmire.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–TISZAKÉCSKEI LC 1–2 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 400 néző. Vezette: Kovács Imre (Bana Gergely, Máyer Gábor)

CSÁKVÁR: Perczel – Murka, Karacs (Babós, 60.), Gregor Z. (Szalai P., 75.), Nahirnij – Major M. (Farkas A., 58.), Mészáros D., Szakály D. – Tamás N., Nagy Z. (Simon A., 60.), Jablonszkij (Fejős, 58.). Vezetőedző: Tóth Balázs

TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Lehoczky, Viczián, Grünwald – Kocsis D. (Krivocjuk, 89.), Bencze (Czékus, 82.), Szőr, Bertus (Szekér, 89.), Balázs B. – Torvund (Takács T., 89.), Vajda R. (Gyurján, 63.). Vezetőedző: Balogh Pál

Gólszerző: Kocsis D. (0–1) a 27., Nagy Z. (1–1) a 45., Szőr (1–2) a 68. percben

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Megvolt a lehetőségünk, hogy bevessük az elmúlt hónapokban kevesebb lehetőséget kapó játékosainkat. Ebből a meccsből is tanultunk.

Balogh Pál: – Sajnálom, hogy ilyen bajnoki hajrával, hatmeccses veretlenségi sorozattal sem tudtuk kiharcolni a bennmaradást. Megérdemelt győzelemmel zártuk az idényt.

GYIRMÓT FC GYŐR–SZOMBATHELYI HALADÁS 2–1 (2–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 1220 néző. Vezette: Rúsz Márton (Berényi Ákos, Punyi Gyula)

GYIRMÓT: Kecskés – Lányi (Polgár, 61.), Hudák D., Hajdú Á., Helembai – Kovács M., Kovács D. – Soltész D. (Ominger, 76.), Madarász M., Molnár J. (Erdei M., 86.) – Adamcsek (Kicsun, 61.). Vezetőedző: Tamási Zsolt

HALADÁS: Verpecz – Frák, Jancsó, Ene, Beronja – Szakály A. (Szvoboda, 79.), Erdei C., Rácz B. (Pruska, 70.) – Baján (Mozsár, a szünetben), Pintér F. (László K., 70.), Rétyi (Bolla B., 79.). Mb. vezetőedző: Bosnjak Predrag

Gólszerző: Pintér F. (0–1) a 2., Madarász M. (1–1) a 10., Soltész D. (11-esből, 2–1) a 45+1. percben

Kiállítva: Beronja a 90+3. percben

MESTERMÉRLEG

Tamási Zsolt: – Megint belealudtunk a kezdésbe, de negyedóra után kontroll alatt tudtuk tartani a mérkőzést. Mindent mérlegre téve, a hatodik helyezésünk reális eredmény.

Bosnjak Predrag: – A mai csapatunk és a mai közönségünk jelentette a Haladás jelenét, a mérkőzésen helyet kapott öt újoncunk pedig a jövőt.

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

HR-RENT KOZÁRMISLENY–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 0–2 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kozármisleny, 800 néző. Vezette: Derdák Marcell (Kóbor Péter, Huszár Balázs)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Beke Péter, Ikonomu (Szabó B., 71.), Horváth D., Turi – Nagy E., Kozics (Daru, a szünetben) – Molnár Á. (Nagy M., 79.), Major S. (Schuszter, 62.), Kirchner – Horváth P. (Füredi, a szünetben). Vezetőedző: Aczél Zoltán

NYÍREGYHÁZA: Bese Balázs – Gengeliczki, Alaxai, Rjaskó – Farkas B. (Oláh B., 75.), Tamás O. (Sigér Á., 68.), Nagy D., Nagy B. – Vass P. (Vida K., 75.), Beke Péter (Gresó, 62.), Kovácsréti. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Beke Péter (0–1) a 42., Kovácsréti (0–2) a 70. percben

MESTERMÉRLEG

Aczél Zoltán: – Különösebb szakmai értékelésbe nem mennék bele. A jobbik csapat nyert, ez vitathatatlan. Mégis gratulálok játékosainknak, mert az egycsoportos NB II-ben az ötödik hely nekünk nagy eredmény. Nehéz is lesz megismételni ezt a teljesítményt.

Tímár Krisztián: – A nyárias meleg rányomta a bélyegét a játékra. Ennek ellenére sok helyzetet alakítottunk ki – néhányat kihagytunk –, motiváltak voltak a futballistáim. Alig várjunk az NB I-et.

1. Nyíregyháza Spartacus 34 24 7 3 69–27 +42 79 2. ETO FC Győr 34 22 3 9 65–37 +28 69 3. Vasas FC 34 19 10 5 72–33 +39 67 4. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 34 15 15 4 35–23 +12 60 5. Kozármisleny 34 15 7 12 55–45 +10 52 6. Gyirmót FC Győr 34 12 13 9 49–45 +4 49 7. Soroksár SC 34 12 9 13 39–45 –6 45 8. Budafoki MTE 34 12 8 14 37–44 –7 44 9. Budapest Honvéd 34 11 11 12 39–36 +3 44 10. Kazincbarcika 34 11 11 12 38–41 –3 44 11. FC Ajka 34 13 4 17 30–33 –3 43 12. FC Csákvár 34 12 7 15 39–45 –6 43 13. BVSC Zugló 34 10 8 16 27–40 –13 38 14. Szombathelyi Haladás 34 9 11 14 42–52 –10 38 15. Pécsi MFC 34 8 12 14 20–39 –19 36 16. Tiszakécske 34 7 13 14 33–40 –7 34 17. BFC Siófok 34 8 7 19 36–60 –24 31 18. Mosonmagyaróvár 34 5 6 23 29–69 –40 21 Az NB II VÉGEREDMÉNYE

Az NB II versenykiírása szerint egyenlő pontszám esetén előbb a több győzelem, majd a jobb gólkülönbség, a több rúgott gól és az egymás elleni eredmények rangsorolnak a csapatok között. Ha ez mind egyezik, a sportszerűségi versenyben elért jobb helyezés, legvégső esetben pedig sorsolás dönti el a sorrendet.