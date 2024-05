A Fradival bajnokságot ünnepelhettem, de az ETO feljutásának ténylegesen a részese voltam – Csontos

Csontos Dominiktől először azt kérdeztük, mekkora volt a nyomás rajtuk.

„Ilyenkor nagy a nyomás, de nem az egy pontért jöttünk, mindenképpen szerettük volna három ponttal bebiztosítani a feljutásunkat. Utolsó meccs volt, az Ajka nyilván megnehezítette a dolgunkat, de a lényeg, hogy megvan, és megcsináltuk.”

Videónkban beszélgetünk arról mekkora volt a buli a szurkolókkal a pályán, majd az öltözőben; hogy mi változott az 5 mérkőzéssel ezelőtt érkező új vezetőedzővel, Borbély Balázzsal. De szóba kerül az is, hogy 2019-ben, vagyis 16 évesen mutatkozott be a Ferencvárosban színeiben az NB I-ben, ami után igen nagy utat járt be, hogy ismét élvonalbeli játékos lehessen.