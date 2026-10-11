Lukács gólt lőtt az ETO hálójába, kihagyott egy helyzetet, majd cipőt cserélt

ÉRDEKESSÉGEK

♦ A forduló előtt egyaránt 15 ponttal a tabella első két pozícióját elfoglaló két csapat kereken 10-szer meccselt egymással az élvonalban. A győriek fölénye jelentős, hiszen az örökmérleg 7 ETO-győzelmet, 2 Puskás Akadémia-diadalt és 1 döntetlent mutat. Mindössze 3 olyan találkozójuk volt, amikor mindkét együttes betalált, így a gólátlag csupán 2.5/mérkőzés.

♦ A Rába-parti zöld-fehérek 5-ös győzelmi sorozatban vannak ebben a párharcban, ráadásul rendre legalább kétgólos különbséggel nyertek, sőt, közben az első 4 alkalommal gólt sem kaptak a felcsútiaktól. Áprilisban a Pancho Arénában úgy aratott 4–1-es sikert az ETO, hogy a PAFC Magyar Zsolt góljával csak a 92. percben tudott szépíteni.

♦ Győrben 5-ször csaptak össze, ebből 3-szor a hazaiak bizonyultak jobbnak, ezeken a meccseken a felcsútiak egyszer sem találtak be. A 2013. októberi első találkozójukon 2–2-t játszottak, az egyetlen Puskás Akadémia-győzelem 2024 decemberében jött össze a vendégeknek (0–2). Legutóbb, tavaly decemberben a győri csapat már az 1. perctől vezetve 2–0-ra nyert és azzal lett őszi első.

♦ 2021 októberében a Magyar Kupában a 16 közé jutásért játszottak Győrben, és az akkor NB II-es hazaiak Vernes Richárd góljával 1–0-ra nyertek és elbúcsúztatták a felcsútiakat.

♦ A címvédő ETO az előző 2 bajnokiján nem vesztett pontot – ezt rajta kívül csak a Vasas mondhatja el magáról. A zöld-fehérek rendre a hajrára pörögnek fel, hiszen 16 góljuk felét – 8-at – a 75. perc után szerezték. Két fordulóval ezelőtt a Honvéd ellen (3–2) otthon a 98., legutóbb az MTK vendégeként (2–1) a 84. percben lőtték be a győztes góljukat.

♦ A Puskás Akadémia két egymást követő egygólos vereség után az utolsó helyen álló Honvéd elleni 3–1-es hazai sikerével javított, és egyedüliként a mezőnyben már 5 győzelemnél jár.

♦ A győri csapat házigazdaként mindháromszor úgy nyert, hogy rendre legalább 3 gólt szerzett. Amikor pedig nem talált be, 3–0-ra kikapott az FTC-től.

♦ A felcsútiak idegenben eredményesebbek, mint otthon (9, illetve 6 pont). Hármas házon kívüli diadalsorozatuk legutóbb Zalaegerszegen szakadt meg (0–1).

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