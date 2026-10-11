Nemzeti Sportrádió

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NB I: ETO FC–Puskás Akadémia 0–1

Lukács gólt lőtt az ETO hálójába, kihagyott egy helyzetet, majd cipőt cserélt

2026.10.11. 18:48
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(Fotó: Török Attila)
Címkék
NB I 9. forduló NB I Győr ETO Puskás Akadémia labdarúgó NB I élő közvetítés PAFC
A címvédő ETO a labdarúgó NB I 9. fordulójának záró mérkőzésén a szintén 15 pontos Puskás Akadémiát látja vendégül. Kövesse a találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével.

 

LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
ETO FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1– élőben az NSO-n!
Győr, ETO Stadion. Vezeti: Káprály Mihály (Belicza Bence, Topálszki Szabin)
ETO: Petrás – Balogun,Urblík N., Krpics – Bennette, Szép, Agba, Stefulj – Ricardo, Huszár – Kulenovic. Vezetőedző: Efraín Juárez
PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján, Golla, Harutjunjan, Farkas B. –  Duarte, Kern – Nissilä, Lukács D., Dárdai P. –  Németh A. Vezetőedző: Babó Levente
Gólszerző: Lukács D. (11.)
Sárga lap: Efraín Juárez (23.), Krpics (29.), ill. Kern (30.)

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ÉRDEKESSÉGEK

 A forduló előtt egyaránt 15 ponttal a tabella első két pozícióját elfoglaló két csapat kereken 10-szer meccselt egymással az élvonalban. A győriek fölénye jelentős, hiszen az örökmérleg 7 ETO-győzelmet, 2 Puskás Akadémia-diadalt és 1 döntetlent mutat. Mindössze 3 olyan találkozójuk volt, amikor mindkét együttes betalált, így a gólátlag csupán 2.5/mérkőzés.

 A Rába-parti zöld-fehérek 5-ös győzelmi sorozatban vannak ebben a párharcban, ráadásul rendre legalább kétgólos különbséggel nyertek, sőt, közben az első 4 alkalommal gólt sem kaptak a felcsútiaktól. Áprilisban a Pancho Arénában úgy aratott 4–1-es sikert az ETO, hogy a PAFC Magyar Zsolt góljával csak a 92. percben tudott szépíteni.

 Győrben 5-ször csaptak össze, ebből 3-szor a hazaiak bizonyultak jobbnak, ezeken a meccseken a felcsútiak egyszer sem találtak be. A 2013. októberi első találkozójukon 2–2-t játszottak, az egyetlen Puskás Akadémia-győzelem 2024 decemberében jött össze a vendégeknek (0–2). Legutóbb, tavaly decemberben a győri csapat már az 1. perctől vezetve 2–0-ra nyert és azzal lett őszi első.

 2021 októberében a Magyar Kupában a 16 közé jutásért játszottak Győrben, és az akkor NB II-es hazaiak Vernes Richárd góljával 1–0-ra nyertek és elbúcsúztatták a felcsútiakat.

 A címvédő ETO az előző 2 bajnokiján nem vesztett pontot – ezt rajta kívül csak a Vasas mondhatja el magáról. A zöld-fehérek rendre a hajrára pörögnek fel, hiszen 16 góljuk felét – 8-at – a 75. perc után szerezték. Két fordulóval ezelőtt a Honvéd ellen (3–2) otthon a 98., legutóbb az MTK vendégeként (2–1) a 84. percben lőtték be a győztes góljukat.

 A Puskás Akadémia két egymást követő egygólos vereség után az utolsó helyen álló Honvéd elleni 3–1-es hazai sikerével javított, és egyedüliként a mezőnyben már 5 győzelemnél jár.

 A győri csapat házigazdaként mindháromszor úgy nyert, hogy rendre legalább 3 gólt szerzett. Amikor pedig nem talált be, 3–0-ra kikapott az FTC-től.

 A felcsútiak idegenben eredményesebbek, mint otthon (9, illetve 6 pont). Hármas házon kívüli diadalsorozatuk legutóbb Zalaegerszegen szakadt meg (0–1).    

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NB I 9. forduló NB I Győr ETO Puskás Akadémia labdarúgó NB I élő közvetítés PAFC
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