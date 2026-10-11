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A kenyai Amos Kipruto diadalmaskodott a Chicago Marathonon

2026.10.11. 18:34
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Amos Kipruto 2:01:09 óra alatt teljesítette a távot (Fotó: Getty Images)
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Hawi Feysa maratoni verseny Amos Kipruto Chicago Marathon
A férfiaknál a kenyai Amos Kipruto magabiztos futással nyerte meg a Chicago Marathont, a nőknél az etióp Hawi Feysa megvédte címét.

A tavalyi férfiviadal második helyezettje ezúttal 2:01:09 óra alatt teljesítette a 42.195 kilométeres távot. Az etióp Tadese Bikila lett a második 2:02:56-tal, míg honfitársa, Milkesa Mengesha 2:03:46-tal végzett harmadikként.

Ez volt Kipruto pályafutásának második sikere a kiemelt maratonikon, négy évvel ezelőtt Londonban diadalmaskodott.

A nőknél Feysa – a 2025-ös és 2026-os tokiói maratoni harmadikja – 2:13:33 órával győzött, és hatalmas csatát vívott a tavalyi és idei Boston Marathonon első kenyai Sharon Lokedivel, aki végül 2:14:07-tel ért célba. A szintén kenyai Brigid Kosgei lett a harmadik 2:14:55-tel.

 

Hawi Feysa maratoni verseny Amos Kipruto Chicago Marathon
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