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Bödinho: 40! – Thury Gábor jegyzete

THURY GÁBORTHURY GÁBOR
2026.10.24. 07:15
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Nem tegnap történt: 2016. február 20-án a Ferencváros 2–0-ra legyőzte a Puskás Akadémiát, Böde Dániel csereként állt be Hajnal Tamás helyett a 62. percben, s ugyan egy gólpasszt adott, azért morgott, mert a játékvezető elvette a gólját. A kapuba tartó labdájába ugyanis Branko Pauljevics beleért, így a statisztika öngólként jegyzi. Ám a cserecsatár beállását követően annyira átformálta a játék képét, hogy a Nemzeti Sport szakítva a hagyománnyal – a 60. perc után pályára lépők nem kapnak osztályzatot – 7-esre értékelte a teljesítményét. Megjegyzem, előtte 2015 őszén az Újpest ellen bokaszalag-szakadást szenvedett, már az is nagy szó volt, hogy alig több mint két hónap múlva visszatért. Az élet fintora, hogy negyvenévesen ismét egy súlyos sérülésből épül fel.

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Böde Dániel 40 – lehetett volna vízi rendőr és Újpest-csatár is

„Arra vagyok a legbüszkébb, hogy ha gólt szerzek, oda tudok menni a fiaimhoz, Dánielhez és Gergőhöz ünnepelni! Jó lenne még a legkisebbet, Dávidot is megvárni, de őt már alighanem csak Madocsán tudom.”

 

Ezzel az alkattal, ennyi idősen? Ezt a kérdést egyébként ő maga teszi fel a vele készült remek interjúban, arra a felvetésre, gondolta-e, hogy pályán lesz akkor, amikor betölti a negyvenediket... 
S még két emlék vele kapcsolatban: 2015-ben a Feröer elleni Eb-selejtezőn ugyancsak csereként két gólt vágott a 2–1-re megnyert találkozón. Egy hónappal később a norvégok elleni pótselejtezőn (2–1) a Groupama Arénában nemes egyszerűséggel vágta a gyepre Even Hovlandot, aki – a csatár szavajárása szerint – pofára esett, mint a zsíros kenyér. 

Ő a „Bödedani”, magam saját használatra a Bödinho nevet használom vele kapcsolatban. Nyilván a szimpátia vezérelt, hogy a portugál nyelv kicsinyítő képzőjét biggyesztem – nyelvtanilag némiképpen helytelenül – a nem éppen kis termetű támadó nevéhez. A paksi játékos megfordult – mit megfordult, hét idényt lehúzott! – a Ferencvárosban is, a klub örökranglistáján 86 góljával tizedik a legeredményesebb góllövők listáján, olyan klasszist szorított ki az első tízből, mint Feny­vesi Máté, s ez még akkor is bravúr, ha a 76-szoros válogatott Tüske balszélsőként inkább az előkészítésben jeleskedett.

A 25-szörös válogatott elnyűhetetlenségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 531 élvonalbeli mérkőzésével negyedik a rangsorban Végh Zoltán (570), Kuttor Attila (560) és Illés Béla (540) mögött. Bödinho megcélozza minimum a dobogót, de ami a legfontosabb, góljai után két nagyobb fiához megy oda ünnepelni.

Semmi extravagáns őrület, szívből jövő tettek.

Ez Böde Dániel.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!

 

NS-jegyzet jegyzet NS-VÉLEMÉNY
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