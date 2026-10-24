Bödinho: 40! – Thury Gábor jegyzete

Ezzel az alkattal, ennyi idősen? Ezt a kérdést egyébként ő maga teszi fel a vele készült remek interjúban, arra a felvetésre, gondolta-e, hogy pályán lesz akkor, amikor betölti a negyvenediket...

S még két emlék vele kapcsolatban: 2015-ben a Feröer elleni Eb-selejtezőn ugyancsak csereként két gólt vágott a 2–1-re megnyert találkozón. Egy hónappal később a norvégok elleni pótselejtezőn (2–1) a Groupama Arénában nemes egyszerűséggel vágta a gyepre Even Hovlandot, aki – a csatár szavajárása szerint – pofára esett, mint a zsíros kenyér.

Ő a „Bödedani”, magam saját használatra a Bödinho nevet használom vele kapcsolatban. Nyilván a szimpátia vezérelt, hogy a portugál nyelv kicsinyítő képzőjét biggyesztem – nyelvtanilag némiképpen helytelenül – a nem éppen kis termetű támadó nevéhez. A paksi játékos megfordult – mit megfordult, hét idényt lehúzott! – a Ferencvárosban is, a klub örökranglistáján 86 góljával tizedik a legeredményesebb góllövők listáján, olyan klasszist szorított ki az első tízből, mint Feny­vesi Máté, s ez még akkor is bravúr, ha a 76-szoros válogatott Tüske balszélsőként inkább az előkészítésben jeleskedett.

A 25-szörös válogatott elnyűhetetlenségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 531 élvonalbeli mérkőzésével negyedik a rangsorban Végh Zoltán (570), Kuttor Attila (560) és Illés Béla (540) mögött. Bödinho megcélozza minimum a dobogót, de ami a legfontosabb, góljai után két nagyobb fiához megy oda ünnepelni.

Semmi extravagáns őrület, szívből jövő tettek.

Ez Böde Dániel.

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