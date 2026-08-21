Schön Szabolcsnak elszakadt a keresztszalagja, hosszú kihagyás vár rá

„Van egy elég rossz hírem mindenki számára. Sajnos a csütörtöki mérkőzésen elszakadt a keresztszalagom. Nagyon sajnálom, hosszú lesz a felépülés. Jövő hét hétfőn fognak műteni, megyünk előre. Előre nézünk és remélhetőleg minél hamarabb fel tudok épülni” – üzent videóban az ETO FC közösségi média oldalán Schön Szabolcs.

Mint ismert, Schön Szabolcs a Riga ellen csereként állt be, majd tíz perccel később sérülés miatt le kellett cserélnie Efraín Juáreznek. Az ETO FC vezetőedzője már a DVSC elleni hétvégi bajnoki után is utalt arra, hogy játékosára hosszú kihagyás várható.