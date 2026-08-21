Nemzeti Sportrádió

Schön Szabolcsnak elszakadt a keresztszalagja, hosszú kihagyás vár rá

B. A. P.B. A. P.
2026.08.21. 12:59
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Schön Szabolcsot hétfőn műtik (Fotó: Török Attila)
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NB I ETO FC Labdarúgó NB I Schön Szabolcs
Schön Szabolcs megerősítette, hogy keresztszalag sérülés miatt hosszú időre kidőlt.

„Van egy elég rossz hírem mindenki számára. Sajnos a csütörtöki mérkőzésen elszakadt a keresztszalagom. Nagyon sajnálom, hosszú lesz a felépülés. Jövő hét hétfőn fognak műteni, megyünk előre. Előre nézünk és remélhetőleg minél hamarabb fel tudok épülni” – üzent videóban az ETO FC közösségi média oldalán Schön Szabolcs.

Mint ismert, Schön Szabolcs a Riga ellen csereként állt be, majd tíz perccel később sérülés miatt le kellett cserélnie Efraín Juáreznek. Az ETO FC vezetőedzője már a DVSC elleni hétvégi bajnoki után is utalt arra, hogy játékosára hosszú kihagyás várható.

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