Pődör Zoltán: Helyi értékekre épülő, szerethető és fenntartható csapatot raktunk össze

Tizenegyedik helyen zárt az előző idényben a szombathelyi női kézilabdacsapat, amelyet az idény első felében Gyurka János irányított. Menet közben edzőváltás történt, és a játékosállomány is változott, a tanulságokkal kapcsolatban Pődör Zoltán ügyvezetőt kérdeztük, aki a vezetőedzői feladatokat is ellátja.

„Az élmezőnyt határoztuk meg célként, de az idény közben olyan nehézségek értek bennünket, amelyeket orvosolni kellett, nem azzal a kerettel fejeztük be a bajnokságot, mint amelyikkel elkezdtük – mondta Pődör. – Ettől függetlenül is csalódás számomra az előző évadunk, az utolsó negyedben több olyan mérkőzésünk volt, amelyet meg kellett volna nyerni, plusz pontokat szerezni és előbb végezni. Ha már eldőlt a kiesők sorsa, már nem maradt semmilyen plusz teher, így lehetett volna nyugodtabban teljesíteni. Sokat tanultunk, előbbre léptünk és némiképp a jövő felé is tudtunk fordulni.”

Az ügyvezető hozzátette, most az építkezés időszaka következik.

„Egyértelműen megfogalmaztunk egy gondolatváltást, visszatérünk az alapjainkhoz, a saját nevelésű és fiatal játékosok felépítéséhez. A 2024 nyarán feljutott és stabilan teljesített keretünk egy tízéves szombathelyi utánpótlásmunka eredménye, annak a csapatnak a többségét helyi nevelésű játékosok alkották. Az élet rendje az, hogy ezek a kézilabdázók máshol is szerencsét próbáljanak, mi erre nagyon büszkék vagyunk. Az elmúlt időszak szakmai munkáját minősíti, hogy csak ebből a generációból tizenhat játékosunk szerepel az élvonalban. Ehhez térünk vissza, látjuk azokat a korosztályokat, amelyek eljuthatnak a legmagasabb osztályba. A csapatépítés mellett célunk a bennmaradás.”

A keretben a nyáron jelentős változás történt, Pődör szerint légiósokat csak abban az esetben szerződtettek, ha sem helyi, sem fiatal magyar játékos nem állt rendelkezésre arra a posztra.

„Úgy raktuk össze a keretet, hogy a fő hangsúly azokon az akadémiáról kikerülő magyar fiatalokon legyen, akik keresik a helyüket és mi felkaroljuk őket. Az összes akadémiával egyeztettem, pozitívan fogadták a projektünket, így érkezett hozzánk öt új igazolás. A másik fő elem a saját nevelésből felhozott fiatalok, míg azokra a posztokra, amelyekre nem találtunk házon vagy bajnokságon belül játékost, oda igazoltunk légióst. Bizakodva várom a folytatást, lelkes, harcos csapatunk lesz, de a puding próbája az evés.”

Pődör a következő idényben is ellátja a vezetőedzői feladatokat, ennek egyértelműen anyagi oka van: „az előző években előfordultak csalódások, és nem csak a vezetőedzőkre gondolok. Teljesen át kell szervezni a klubok anyagi hátterét, ez egy egyszerű materiális döntés volt, nem is szakmai. Fel sem vetődött, hogy új edzőt igazolnánk, azt a plusz költséget az üzemeltetésre fordítjuk. Ügyvezetőként nyilatkozva óvatos vagyok, egy átalakuló világban élünk, amelyhez alkalmazkodni kell. Az utánpótlásra helyezett, olcsóbb keretű projektek lesznek fenntarthatóak a következő időszakban. Reménykedek, hogy olyan sportfinanszírozás alakul ki, valamint érkeznek a piacról olyan támogatás, mivel lehet nagyobbakat álmodni. Nekünk viszont egyértelmű a célunk: helyi értékekre épülő, szerethető és fenntartható csapatot rakjunk össze.”

Az SZKKA-ban nevelkedő kézilabdázók közül tavaly Szmolek Apollónia Esztergomba igazolt, a válogatott beálló új csapatával az Európa-liga négyes döntőjéig jutott, míg az elmúlt két évad gólkirálynője, Pődör Rebeka légiósnak állt, a Craiova erőssége lehet.

„Az élet rendje, büszkék vagyunk, hogy ilyen magasra juthatnak el a játékosaink – mondta velük kapcsolatban az ügyvezető. – A helyükre lépők felépítése egy kicsit nehezebb, viszont ez a kézilabda utánpótlásnevelés szépsége, meg kell találni az új tehetségeket. Szombathelyen a női kézilabda nagyon jól működik, megfelelő adottságokkal bír a városon belül. Mosolyogva szoktam mondani, hogy mi nem toborzunk játékosokat, hanem jönnek, mert népszerű a sport. Mindig találunk olyan adottsággal és háttérrel bíró fiatal lányokat, akikből lehet első osztályú sportoló. Tevékenyen dolgozom az utánpótlásban is, én látom az új Pődör Rebekákat és Szmolek Apollóniákat.”

SZOMBATHELYI KKA 2026–2027

Kapusok: Győri Alexa, Hlogyik Petra, Korsós Alíz

Jobbszélsők: Linea Csocsaj (szerb), Szabó Dóra, Szőke Noémi

Jobbátlövők: Ács Emese, Csizmazia Kata, Kszenija Kuzman (montenegrói)

Irányítók: Pődör Blanka, Táder Luca

Beállók: Ivana Dzsatevszka (macedón), Fábián Alina, Gajdos Petra, Sass Csenge

Balátlövők: Krisztyina Belcsikova (orosz), Molnár Fruzsina, Tolnai Laura

Balszélsők: Bősze Olívia, Lengyel Eszter

Edző: Pődör Zoltán