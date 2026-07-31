NB I: a hétvégi hőség ellenére az MLSZ nem tervez időpont-módosítást

Lapunk érdeklődésére az alábbi választ adta a szövetség arra a kérdésre, hogy a hétvégére jósolt, 30 Celsius-fok fölötti hőmérséklet hatására előfordulhat-e időpontmódosítás az NB I 2. fordulójának programjában, a délutáni mérkőzések kerülhetnek-e későbbi, esti időpontra:
„Az MLSZ nem tervez időpont-módosítást. Sajnos már korábban is volt arra példa, hogy ekkora hőségben kellett játszani, de minden fél tudta a dolgát, és a mérkőzések rendezői ezúttal is megfelelően felkészülnek a körülményekre. A játékvezetők természetesen elrendelhetnek ivószünetet a meccseken.”
Ugyanakkor, mint arról beszámoltunk, a szövetség csütörtökön rendkívüli felhívással fordult a klubokhoz, hogy együttműködésüket kérje a következő napokban rendezendő NB I-es, NB II-es, Mol Magyar Kupa- és felkészülési mérkőzéseken szükséges óvintézkedések kapcsán.
AZ NB I 2. FORDULÓJÁNAK PROGRAMJA
Július 31., péntek
20.00: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good
Augusztus 1., szombat
19.30: Kispest-Honvéd FC–MTK Budapest
Augusztus 2., vasárnap
15.45: Újpest FC–Debreceni VSC
18.00: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC
20.15: Ferencvárosi TC–Vasas FC
Augusztus 3., hétfő
18.30: ZTE FC–Paksi FC