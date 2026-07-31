NB I: a hétvégi hőség ellenére az MLSZ nem tervez időpont-módosítást

Lapunk érdeklődésére az alábbi választ adta a szövetség arra a kérdésre, hogy a hétvégére jósolt, 30 Celsius-fok fölötti hőmérséklet hatására előfordulhat-e időpontmódosítás az NB I 2. fordulójának programjában, a délutáni mérkőzések kerülhetnek-e későbbi, esti időpontra:

„Az MLSZ nem tervez időpont-módosítást. Sajnos már korábban is volt arra példa, hogy ekkora hőségben kellett játszani, de minden fél tudta a dolgát, és a mérkőzések rendezői ezúttal is megfelelően felkészülnek a körülményekre. A játékvezetők természetesen elrendelhetnek ivószünetet a meccseken.”

Ugyanakkor, mint arról beszámoltunk, a szövetség csütörtökön rendkívüli felhívással fordult a klubokhoz, hogy együttműködésüket kérje a következő napokban rendezendő NB I-es, NB II-es, Mol Magyar Kupa- és felkészülési mérkőzéseken szükséges óvintézkedések kapcsán.