ZTE: szombaton érkezik az új, portugál vezetőedző – NS-infó

Információink szerint ismét portugál vezetőedzője lesz a Zalaegerszegnek, aki még nem dolgozott Magyarországon – tehát nem a pletyka szinten különböző fórumokon a vezetőedzői poszt kapcsán hírbe hozott francia William Gallasról és nem is a ZTE II-t irányító spanyol Gonzalo Escuderóról van szó.

Úgy tudjuk, olyan szakember érkezik, aki elsősorban fiatal játéksok fejlesztésében szerzett tapasztalatot, utánpótlásedzőként illetve másodedzőként is.

Az új vezetőedző a tervek szerint szombaton érkezik meg Zalaegerszegre, hogy aláírja a szerződését, a jövő hét elején jelentheti be a klub a kinevezését, amikor már az ő irányításával megkezdődik a nyári felkészülés.