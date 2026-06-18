Nemzeti Sportrádió

ZTE: szombaton érkezik az új, portugál vezetőedző – NS-infó

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.06.18. 15:12
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Nuno Campos egy évig irányított a Zalaegerszeget, de információink szerint az utódja is egy portugál szakember lesz (Fotó: ztefc.hu)
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ZTE NB I Nuno Campos
A Nemzeti Sport értesülései szerint a ZTE megtalálta a Dinamo Bucuresti-hez szerződött vezetőedző, Nuno Campos utódját.

 

Információink szerint ismét portugál vezetőedzője lesz a Zalaegerszegnek, aki még nem dolgozott Magyarországon – tehát nem a pletyka szinten különböző fórumokon a vezetőedzői poszt kapcsán hírbe hozott francia William Gallasról és nem is a ZTE II-t irányító spanyol Gonzalo Escuderóról van szó.

Úgy tudjuk, olyan szakember érkezik, aki elsősorban fiatal játéksok fejlesztésében szerzett tapasztalatot, utánpótlásedzőként illetve másodedzőként is.   

Az új vezetőedző a tervek szerint szombaton érkezik meg Zalaegerszegre, hogy aláírja a szerződését, a jövő hét elején jelentheti be a klub a kinevezését, amikor már az ő irányításával megkezdődik a nyári felkészülés.

 

 

 

ZTE NB I Nuno Campos
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