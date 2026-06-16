NB I: négy játékostól is elköszönt a Kisvárda

„Távozik csapatunktól a legutóbbi bajnokságban kölcsönben szereplő Pintér Filip és Szabó Szilárd, továbbá Medgyes Sinan és Molnár Gábor” – adta hírül a Kisvárda FC a honlapján.

Pintér Filip a Vasas, Szabó Szilárd a Ferencváros kölcsönjátékosaként szerepelt Kisvárdán, előbbi 17, utóbbi 13 NB I-es meccsen kapott lehetőséget, de lejár a kölcsönszerződésük és visszatérnek klubjaikhoz.

Medgyes Sinan tavaly nyáron Zalaegerszegről igazolt Kisvárdára, ahol 15 bajnokin játszott az első csapatban, míg Molnár Gábor két év után távozik, ő 2024-ben Mezőkövesdről érkezett a csapathoz. A Kisvárdában előbb 27 NB II-es meccsen játszott és szerzett hét gólt, majd a 2025–2026-os idényben az NB I-ben is 27-szer szerepelt, de már csak két gólt lőtt.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Christián Herc (szlovák, DAC 1904 – szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Babják Miroslav (ukrán-magyar, Szentlőrinc), Gyurkó Máté (Budafoki MTE), Heles Jaroslav (ukrán-magyar, Pécsi MFC), Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC), Osztrovka Maxim (ukrán-magyar, Karcagi SC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dmitro Terzjohlo (ukrán)

Kiszemeltek: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Pintér Filip (Vasas FC), Szabó Szilárd (Ferencvárosi TC)

Távozók: Branimir Cipetic (bosnyák-horvát, lejár a szerződése), Aleksandar Jovicic (bosnyák, lejár a szerződése), Medgyes Sinan (szabadon igazolható), Molnár Gábor (szabadon igazolható)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –