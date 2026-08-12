Nemzeti Sportrádió

Dejan Sztankovics lemondott a Crvena zvezdánál a BL-kiesés után

H. Á.H. Á.
2026.08.12. 13:58
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Sztankovics bő fél év után távozott a Zvezdától
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Dejan Sztankovics BL-selejező Hapoel Beer Seva Crvena Zvezda
Belgrád piros-fehér része szinte sokkos állapotban van, a Crvena zvezda ugyanis botrányos mérkőzésen kikapott 2–0-ra a Hapoel Beer-Sevátál a Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörének visszavágóján kedden, így búcsúzott a sorozattól. A meccsen kiállított korábbi ferencvárosi vezetőedző, Dejan Sztankovics a meccs után azonnal lemondott a belgrádi klub vezetőedzői posztjáról.

Mint beszámoltunk róla, a Crvena zvezda az első meccsen, Szombathelyen elszenvedett 1–0-s vereség után kedd este a visszavágón hazai pályán is kikapott a Hapoel Beer-Sevától, s 3–0-s összesítéssel kiesett a Bajnokok Ligájából, ráadásul a meccsen a vezetőedzőt, a korábban a Ferencvárost irányító Dejan Sztankovicsot piros lappal elküldte a kispadtól a játékvezető, s a nyáron a zöld-fehérektől igazolt Mohamed Abu Fanit is kiállította a bíró.

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A kispadtól elzavart szakvezető nehezen viselte a kiállítást, az öltöző felé haladva hevesen gesztikulált, s mutogatott az őt kifütyülő belgrádi szurkolóknak. A Sportal.rs írása szerint a mérkőzés után Sztankovics az öltözőben elköszönt a játékosoktól, s közölte, nem folytatja a 2025 decemberében megkezdett munkát a klubnál. A szerb lap egyébként arról is írt, hogy a belgrádi csapat játékosai siralmas fizikai állapotban vannak, ezért „elengedhetetlen, hogy a csapat erős kezű vezetőedző mellett egy erőnléti varázsló megszerzéséről is gondoskodjon”.

A Crvena zvezda mindenesetre szerdán délben vészhelyzeti igazgatósági ülést tartott, s délután egytől sajtótájékoztatón számolt be az ott történtekről. Ezen pedig Zvezdan Terzic a klub általános igazgatója elsőként rögtön elnézést kért, amiért nem tartottak a keddi meccs után sajtótájékoztatót.

„Elnézést kell ezért kérnünk, de Sztankovics és a teljes edzői stábja azonnal hatállyal lemondott, így nem volt senki, aki ki tudott volna állni a nyilvánosság elé. A csapat szerepléséért én magam is elnézést kérek, nem emlékszem, hogy valaha láttam volna rosszabb Crvena zvezdát. Péntek éjfélig le kell adnunk az UEFA-nak az új vezetőedző nevét, úgyhogy nincs sok időnk. Három jelöltünk van, kettővel már beszéltünk” – fogalmazott Terzic, aki tehát egyelőre nem nevezte meg a klub új vezetőedzőjét.

Dejan Sztankovics második alkalommal irányította a Crvena zvezdát, az első regnálása 2020 januárja és 2022 augusztusa között három bajnoki címmel és két kupagyőzelemmel zárult, ehhez pedig a tavaly decemberben visszatérő 47 éves szakember még egyet tett hozzá mindkét fajtából az előző idény végén. 

Miután a klub kiesett a BL-ből az Európa-ligában folytathatja a szereplést, ahol a cseh Viktoria Plzen lesz az ellenfele a főtáblás szereplés kiharcolásáért.

A Sportal értesülései szerint a legesélyesebb a posztra jelenleg az Internél másodedzőként dolgozó Alekszandar Kolarov, valamint Sztankovics elődje, Vladan Milojevics lehet.

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ
ELSŐ MÉRKŐZÉS
AUGUSZTUS 4., KEDD
BAJNOKI ÁG
Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Crvena zvezda (szerb) 1–0
VISSZAVÁGÓ
AUGUSZTUS 11., KEDD
BAJNOKI ÁG
Crvena zvezda (szerb)–Hapoel Beer-Seva (izraeli) 0–2
Továbbjutott: a Hapoel, kettős győzelemmel, 3–0-s összesítéssel
 

 

Dejan Sztankovics BL-selejező Hapoel Beer Seva Crvena Zvezda
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