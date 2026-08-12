Dejan Sztankovics lemondott a Crvena zvezdánál a BL-kiesés után

A kispadtól elzavart szakvezető nehezen viselte a kiállítást, az öltöző felé haladva hevesen gesztikulált, s mutogatott az őt kifütyülő belgrádi szurkolóknak. A Sportal.rs írása szerint a mérkőzés után Sztankovics az öltözőben elköszönt a játékosoktól, s közölte, nem folytatja a 2025 decemberében megkezdett munkát a klubnál. A szerb lap egyébként arról is írt, hogy a belgrádi csapat játékosai siralmas fizikai állapotban vannak, ezért „elengedhetetlen, hogy a csapat erős kezű vezetőedző mellett egy erőnléti varázsló megszerzéséről is gondoskodjon”.

A Crvena zvezda mindenesetre szerdán délben vészhelyzeti igazgatósági ülést tartott, s délután egytől sajtótájékoztatón számolt be az ott történtekről. Ezen pedig Zvezdan Terzic a klub általános igazgatója elsőként rögtön elnézést kért, amiért nem tartottak a keddi meccs után sajtótájékoztatót.

„Elnézést kell ezért kérnünk, de Sztankovics és a teljes edzői stábja azonnal hatállyal lemondott, így nem volt senki, aki ki tudott volna állni a nyilvánosság elé. A csapat szerepléséért én magam is elnézést kérek, nem emlékszem, hogy valaha láttam volna rosszabb Crvena zvezdát. Péntek éjfélig le kell adnunk az UEFA-nak az új vezetőedző nevét, úgyhogy nincs sok időnk. Három jelöltünk van, kettővel már beszéltünk” – fogalmazott Terzic, aki tehát egyelőre nem nevezte meg a klub új vezetőedzőjét.

Dejan Sztankovics második alkalommal irányította a Crvena zvezdát, az első regnálása 2020 januárja és 2022 augusztusa között három bajnoki címmel és két kupagyőzelemmel zárult, ehhez pedig a tavaly decemberben visszatérő 47 éves szakember még egyet tett hozzá mindkét fajtából az előző idény végén.

Miután a klub kiesett a BL-ből az Európa-ligában folytathatja a szereplést, ahol a cseh Viktoria Plzen lesz az ellenfele a főtáblás szereplés kiharcolásáért.

A Sportal értesülései szerint a legesélyesebb a posztra jelenleg az Internél másodedzőként dolgozó Alekszandar Kolarov, valamint Sztankovics elődje, Vladan Milojevics lehet.

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ

ELSŐ MÉRKŐZÉS

AUGUSZTUS 4., KEDD

BAJNOKI ÁG

Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Crvena zvezda (szerb) 1–0

VISSZAVÁGÓ

AUGUSZTUS 11., KEDD

BAJNOKI ÁG

Crvena zvezda (szerb)–Hapoel Beer-Seva (izraeli) 0–2

Továbbjutott: a Hapoel, kettős győzelemmel, 3–0-s összesítéssel

