Takács Boglárka a legjobb idővel elődöntős 200-on

Takács Boglárkának csak félig lehetett tele a pohár az első száma, a 100 méter után Birminghamben. Minden idők leggyorsabb magyar sprintere 10.93-as előfutamában áttörte a régóta kergetett 11 másodperces álomhatárt. Ugyanakkor az elődöntőben a századok nem az ő oldalán voltak, egyetlen századdal lecsúszott a fináléról.

Szerda délelőtt a 200 méter első előfutamában nem volt szüksége Fortuna istennő kegyeire, a kanyar kijáratánál akkora sebességre kapcsolt, amivel a riválisai nem tudtak versenyezni. 0.9 m/s-os ellenszélben is az övé lett az első kör legerősebb eredménye.

„Nagyon jó futás volt, boldog vagyok – mondta a 22.84-et futó Takács Boglárka. – Maximálisan elégedett lehetek vele, mert korábban szembe szélben nem voltam képes hasonlóra, lehet a technikám nem volt jó hozzá. Most ezt egy kicsit megcáfoltam magamnak, bízom benne, hogy estére még jó pályát is kapok és lesz esélyem beleszólni a döntőbe jutásba.”

A 24 éves sportoló a hétfővel kapcsolatban elárulta, nagyon csalódott volt, amiért a fentebb már említett módon csúszott le a 100 méter fináléjáról. Azt is elmondta, hogy kedden miből próbált erőt meríteni.

„A hétfői nap után eléggé szétestem mentálisan, ami egy olyan jellegű fájdalmas csalódás volt, amilyet korábban még nem éreztem. A végsebességem a legjobbak között van, mégsem tudtam összerakni a futást úgy, ahogyan kellett volna. Amennyire lehetett, próbáltam kedden lezárni, aludtam rá egyet, a magyarok szereplése egy kicsit jobb kedvre derített.”

A női 200 méter elődöntőjét – magyar idő szerint – szerda este 21.20-kor rendezik meg. A 12 kiemelt versenyző ebben a fordulóban csatlakozik be, így 24-en mennek majd a nyolc finálét érő helyért.

A karrierje második Eb-jére kijutó Gálpál Zsombor a legerősebb 100 méteres futamban sprintelhetett a tízpróba nyitányán. A visszafogottan sikerült rajtja után egy 10.96-os időt kihozott magából, amivel a 13. helyre pozicionálta magát a 25 tagú mezőnyben. A legjobb távolugrása 646 centi volt, súlylökésben 14.56 métert dobott, az első három szám után a 21. helyen áll.

Kerekes Dóra 50.50 méterrel kezdte a diszkoszvetés selejtezőjét, de másodikra nagyot javított, 54.02-vel néhány ellenfele elé került. Az utolsó dobása sajnos a hálóban landolt, így összesítésben a 23. helyen zárt.

A délelőtt leginkább figyelemre méltó eredménye az ír Mark English nevéhez fűződik, aki a férfi 800 méter elődöntőjében 1:43.49-es versenycsúcsot futott.

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG (BIRMINGHAM)

A SZERDA ESTI PROGRAM

19.40: tízpróba, férfiak, magasugrás (Gálpál Zsombor)

20.45: kalapácsvetés, nők, döntő

20.55: 110 m gátfutás, férfiak, elődöntő

21.20: 200 m síkfutás, nők, elődöntő (Takács Boglárka)

21.40: hármasugrás, férfiak, selejtező (Szenderffy Dániel)

21.50: 400 m síkfutás, férfiak, döntő (Enyingi Patrik, Molnár Attila)

22.08: 400 m gátfutás, nők, döntő

22.22: tízpróba, férfiak, 400 m síkfutás (Gálpál Zsombor)

22.47: 110 m gátfutás, férfiak, döntő