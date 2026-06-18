A Nyíregyháza bejelentette az újpesti védő érkezését

Szerdán délelőtt arról írtunk, hogy hamarosan több U-válogatott játékos érkezését is bejelentheti a Nyíregyháza, köztük a Vasastól szerződtetett Hős Zsomborét és az újpesti Kaczvinszki Dominikét.

Hőst tegnap délután be is mutatta a Nyíregyháza, csütörtökön pedig Kaczvinszki szerződtetését is megerősítette a klub.

„Korosztályos válogatott belső védő érkezett a Nyíregyháza Spartacushoz, Kaczvinszki Dominik a következő szezonban csapatunkat erősíti. A 20 éves, 194 centiméter magas játékos a Honvéd utánpótlás csapataiban nevelkedett, majd az Újpest szerződtette, amelynél bemutatkozhatott az élvonalban. Korosztályos válogatottként az U17-es és az U19-es nemzeti csapatnak is meghatározó tagja volt. A játékos kölcsönbe érkezett Újpestről a Nyíregyháza Spartacushoz” – írja a nyiregyhazaspartacus.hu.

„Ez egy nagy lehetőség számomra, a következő évben szeretnék sokat fejlődni. Nagy dolog, hogy ide kerültem, és szeretnék bizonyítani. Várom a szezon kezdetét, és remélem, hogy sikeresek leszünk” – nyilatkozta Kaczvinszki, aki a legutóbbi két idényben 12 NB I-es meccsen kapott lehetőséget az Újpestben.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Hős Zsombor (Vasas)

Kölcsönbe érkező: Kaczvinszki Dominik (Újpest)

Kölcsönből visszatérnek: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)

Kiszemeltek: Hajós Lőrnic (Vasas),

Távozók: Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva – szabadon igazolhatóként), Kovács Dániel (Nea Szalamina – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (szabadon igazolható,)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (? – Puskás Akadémia FC), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –