Nemzeti Sportrádió

A Nyíregyháza bejelentette az újpesti védő érkezését

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.06.18. 14:32
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Kaczvinszki Dominik Nyíregyházán folytatja a pályafutását (Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu)
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Újpest Kaczvinszki Dominik NB I Nyíregyháza magyar átigazolás
Ahogy a napokban előre jeleztük, a Nyíregyháza szerződtette az Újpest U-válogatott védőjét, Kaczvinszki Dominikot, aki kölcsönbe érkezik Bódog Tamás vezetőedző csapatához.

 

Szerdán délelőtt arról írtunk, hogy hamarosan több U-válogatott játékos érkezését is bejelentheti a Nyíregyháza, köztük a Vasastól szerződtetett Hős Zsomborét és az újpesti Kaczvinszki Dominikét.

Hőst tegnap délután be is mutatta a Nyíregyháza, csütörtökön pedig Kaczvinszki szerződtetését is megerősítette a klub.

„Korosztályos válogatott belső védő érkezett a Nyíregyháza Spartacushoz, Kaczvinszki Dominik a következő szezonban csapatunkat erősíti. A 20 éves, 194 centiméter magas játékos a Honvéd utánpótlás csapataiban nevelkedett, majd az Újpest szerződtette, amelynél bemutatkozhatott az élvonalban. Korosztályos válogatottként az U17-es és az U19-es nemzeti csapatnak is meghatározó tagja volt. A játékos kölcsönbe érkezett Újpestről a Nyíregyháza Spartacushoz” – írja a nyiregyhazaspartacus.hu. 

Ez egy nagy lehetőség számomra, a következő évben szeretnék sokat fejlődni. Nagy dolog, hogy ide kerültem, és szeretnék bizonyítani. Várom a szezon kezdetét, és remélem, hogy sikeresek leszünk” – nyilatkozta Kaczvinszki, aki a legutóbbi két idényben 12 NB I-es meccsen kapott lehetőséget az Újpestben.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: Hős Zsombor (Vasas)
Kölcsönbe érkező: Kaczvinszki Dominik (Újpest)
Kölcsönből visszatérnek: Alaxai Áron (Paksi FC), Beke Péter (Kecskeméti TE), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)
Kiszemeltek: Hajós Lőrnic (Vasas),
Távozók: Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Pavlosz Korrea (ciprusi, Maccabi Petah-Tikva – szabadon igazolhatóként), Kovács Dániel (Nea Szalamina – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (szabadon igazolható,)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Dala Martin (? – Puskás Akadémia FC), Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

 

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Újpest Kaczvinszki Dominik NB I Nyíregyháza magyar átigazolás
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