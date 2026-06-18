Nemzeti Sportrádió

A bajnok ETO FC-nek fejlesztettek alkalmazást a Széchenyi István Egyetem hallgatói

T. Z.T. Z.
2026.06.18. 17:31
null
A projektben részt vevő hallgatók egy csoportja dr. Kovács Katalinnal, az Informatika Tanszék vezetőjével (Fotó: Adorján András)
Címkék
ETO FC Széchenyi István Egyetem fejlesztés oktatás
A Széchenyi István Egyetem projektalapú oktatásának keretében fejlesztettek digitális naplórendszert az intézmény elsőéves hallgatói az idei magyar bajnok ETO FC-nek. Az alkalmazás a mérkőzések alatti események és az azokkal összefüggésben lévő intézkedések valós idejű rögzítését teszi egyszerűbbé.

A Széchenyi István Egyetem mérnökinformatikus és gazdaságinformatikus alapszakos hallgatóinak projektalapú, gyakorlati oktatását segíti a Fejlessz a győri Széchenyi István Egyetem hallgatóival! elnevezésű program – derült ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményből. Ennek keretében korábban az elsőéves fiatalok a Jedlik-középiskolának hibabejelentő, míg a Pattantyús-Ábrahám Géza-technikumnak büféből rendelős applikációt készítettek.

„A projektalapú oktatás ma már nemcsak egy modern pedagógiai irány, hanem versenyelőny is a felsőoktatásban. Informatika Tanszékünkön évek óta tudatosan építjük azt a modellt, amelyben a hallgatók nem kizárólag elméleti tudást szereznek, hanem külső partnerekkel együttműködve valós problémákon dolgoznak. Az így megszerzett tapasztalatok közvetlenül átültethetők az ipari gyakorlatba” – fogalmazott dr. Kovács Katalin tanszékvezető, hozzátéve, a kezdeményezés révén bővülnek a hallgatók kompetenciái.

A labdarúgó NB I-et 13 év után újra megnyerő ETO FC azt a feladatot adta az elsőéveseknek, hogy készítsenek olyan digitális naplórendszert, amely a mérkőzések eseményeinek valós idejű, strukturált rögzítését teszi lehetővé a kötelező mentőszolgáltatás megérkezésétől az esetleges rendkívüli történésekig. Az ETO mintegy 15-20 projektötletet adott a hallgatóknak, amelyek közül végül az eseménynapló-alkalmazás megvalósítására esett a választás. A cél, hogy a klubnál felmerülő gyakorlati kihívásoknál figyelembe tudják venni a fiatalok friss szemléletét, újító megoldásaikat.

 

ETO FC Széchenyi István Egyetem fejlesztés oktatás
Legfrissebb hírek

Mexikói vezetőedzője lett a bajnok ETO FC-nek – hivatalos

Labdarúgó NB I
Tegnap, 18:58

Mexikóból érkezik az ETO új edzője – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2026.06.16. 21:57

Az ETO történetének csúcspontjairól mutattak be könyvet

Labdarúgó NB I
2026.06.16. 17:33

Az ETO FC izlandi ellenfelet kapott a BL-selejtezőben

Bajnokok Ligája
2026.06.16. 16:17

BL, El: megvannak az ETO FC és az FTC lehetséges ellenfelei

Bajnokok Ligája
2026.06.16. 08:43

Megrekedtek a tárgyalások a Nürnberggel Tóth Rajmund ügyében

Labdarúgó NB I
2026.06.12. 13:51

Spanyolországban folytatja az ETO FC támadója – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.06.12. 10:25

ETO: Dunaszerdahelyről érkezhet a sportigazgató; Ancelottival is dolgozott együtt a leendő erőnléti edző – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.06.12. 10:13
Ezek is érdekelhetik