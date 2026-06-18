A bajnok ETO FC-nek fejlesztettek alkalmazást a Széchenyi István Egyetem hallgatói

A Széchenyi István Egyetem mérnökinformatikus és gazdaságinformatikus alapszakos hallgatóinak projektalapú, gyakorlati oktatását segíti a Fejlessz a győri Széchenyi István Egyetem hallgatóival! elnevezésű program – derült ki a szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményből. Ennek keretében korábban az elsőéves fiatalok a Jedlik-középiskolának hibabejelentő, míg a Pattantyús-Ábrahám Géza-technikumnak büféből rendelős applikációt készítettek.

„A projektalapú oktatás ma már nemcsak egy modern pedagógiai irány, hanem versenyelőny is a felsőoktatásban. Informatika Tanszékünkön évek óta tudatosan építjük azt a modellt, amelyben a hallgatók nem kizárólag elméleti tudást szereznek, hanem külső partnerekkel együttműködve valós problémákon dolgoznak. Az így megszerzett tapasztalatok közvetlenül átültethetők az ipari gyakorlatba” – fogalmazott dr. Kovács Katalin tanszékvezető, hozzátéve, a kezdeményezés révén bővülnek a hallgatók kompetenciái.

A labdarúgó NB I-et 13 év után újra megnyerő ETO FC azt a feladatot adta az elsőéveseknek, hogy készítsenek olyan digitális naplórendszert, amely a mérkőzések eseményeinek valós idejű, strukturált rögzítését teszi lehetővé a kötelező mentőszolgáltatás megérkezésétől az esetleges rendkívüli történésekig. Az ETO mintegy 15-20 projektötletet adott a hallgatóknak, amelyek közül végül az eseménynapló-alkalmazás megvalósítására esett a választás. A cél, hogy a klubnál felmerülő gyakorlati kihívásoknál figyelembe tudják venni a fiatalok friss szemléletét, újító megoldásaikat.