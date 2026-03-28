Vasiljevic Andrejért két és fél millió eurót fizetett a Hamburg



Újabb fiatal szerződött rangos klubhoz itthonról. Vasiljevic Andrej, az MTK 16 éves játékosa kora ellenére már az U19-eseknél is szerepelt az elmúlt időszakban, hat bajnokin öt gólt szerzett, pénteken pedig a Hamburger SV bejelentette a szerződtetését. Átigazolása nem meglepő annak ismeretében, hogy az elmúlt hónapokban több európai élcsapat is bejelentkezett érte – a német klub lett a befutó.

A fiatal csatár édesapja, Dusan Vasziljevics az NB I-ben korábban a Békéscsaba, a Kaposvár, az Újpest, a Honvéd és a Videoton színeiben is pályára lépett, s a német Energie Cottbusban is légióskodott.

„Olyan klubot kerestünk, amely igazán szeretné Andrejt, és rövid időn belül a felnőttcsapatnál is számításba venné. Ezek alapján négyre szűkítettük a kérők sorát, a Hamburg mellett a Newcastle United, a Marseille és a ­Bruges volt a legkomolyabb kérő. Angliába szívesen igazolt volna, de a helyi szabályozások miatt oda csupán tizennyolc évesen tudott volna menni, pedig a Newcastle-tól még akkor is hívtak telefonon, amikor már Hamburgban ott volt a toll a kezemben… A német klub nagy lehetőséget lát Andrejben, prezentációt is tartottak, mi a tervük vele, hogyan szeretnék felépíteni. Sok pénzt fizettek érte, az a céljuk, hogy minél hamarabb beépítsék az első csapatba. Úgy fogalmaztak, hogy szeretnének világhírű csatárt faragni belőle.”