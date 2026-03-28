Vasiljevic Andrejért két és fél millió eurót fizetett a Hamburg
Újabb fiatal szerződött rangos klubhoz itthonról. Vasiljevic Andrej, az MTK 16 éves játékosa kora ellenére már az U19-eseknél is szerepelt az elmúlt időszakban, hat bajnokin öt gólt szerzett, pénteken pedig a Hamburger SV bejelentette a szerződtetését. Átigazolása nem meglepő annak ismeretében, hogy az elmúlt hónapokban több európai élcsapat is bejelentkezett érte – a német klub lett a befutó.
A fiatal csatár édesapja, Dusan Vasziljevics az NB I-ben korábban a Békéscsaba, a Kaposvár, az Újpest, a Honvéd és a Videoton színeiben is pályára lépett, s a német Energie Cottbusban is légióskodott.
„Olyan klubot kerestünk, amely igazán szeretné Andrejt, és rövid időn belül a felnőttcsapatnál is számításba venné. Ezek alapján négyre szűkítettük a kérők sorát, a Hamburg mellett a Newcastle United, a Marseille és a Bruges volt a legkomolyabb kérő. Angliába szívesen igazolt volna, de a helyi szabályozások miatt oda csupán tizennyolc évesen tudott volna menni, pedig a Newcastle-tól még akkor is hívtak telefonon, amikor már Hamburgban ott volt a toll a kezemben… A német klub nagy lehetőséget lát Andrejben, prezentációt is tartottak, mi a tervük vele, hogyan szeretnék felépíteni. Sok pénzt fizettek érte, az a céljuk, hogy minél hamarabb beépítsék az első csapatba. Úgy fogalmaztak, hogy szeretnének világhírű csatárt faragni belőle.”
A már most 191 centiméter magas csatár 2026 nyarán csatlakozik a HSV-hoz.
„Annak idején én is voltam légiós Németországban, pontosan tudom, hogyan foglalkoznak a fiatalokkal – folytatta Dusan Vasziljevics. – Ha valaki ennyi pénzt fizet egy fiatalért, jelentős céljai vannak vele. Az első hónapokban biztosan ott leszek én is vele Németországban, hogy bármikor legyen kire támaszkodnia. Nem könnyű gyerekként az ismeretlenbe megérkezni. Mondtam is neki, nekem egész karrierem csúcsa volt a Bundesliga, ő pedig már tizenhat évesen megérkezett oda.”
Vasiljevic Anderjért 2.5 millió eurót fizetett a HSV, az átigazolásban az EM Sports is szerepet vállalt.
„Különleges ez a transzfer, hiszen az édesapja is játékosügynökként dolgozik – mondta az átigazolás kapcsán Esterházy Mátyás, az EM Sports tulajdonosa. – Dusan Vasziljeviccsel úgy éreztük, a nemzetközi piacon szerzett sokéves tapasztalatunkkal és rálátásunkkal segíthetjük Andrejt. Az édesapjával két éve vagyunk szoros kapcsolatban, örömteli, hogy a fia jövőjével kapcsolatban ugyanazt a klubot gondoltuk optimális következő lépcsőfoknak.”