NS-kerekasztal: jobb formában van a Győr – döntetlen várható az ETO–Fradin

Az esztendő első két meccsén Szlovéniát 1–0-ra legyőzte, Görögország ellen 0–0-s döntetlent játszott a válogatott, s a fiatalok, újoncok közül Vitális Milán, Redzic Damir és Szűcs Tamás mellett az NB I-ből Bárány Donát és a gólt szerző Schön Szabolcs is bizonyított. Kinek a játéka tetszett leginkább?

Csank János

Vitális Milán játéka volt a legmeggyőzőbb. Stabil teljesítményre képes, és mentálisan is bírja a terhelést. Nem játssza túl a szerepét, éppen annyit kockáztat, amennyit kell. Labdabiztos, erő is van a lábában. Az újak közül ő épülhet be leghamarabb a kezdőcsapatba. Mellette Schön Szabolcs játéka tetszett, benne volt olyan lendület, hogy színt vitt a mérkőzésekbe. Szűcs Tamás is bizonyított, nem majrézik, cselez, a labdával a kapu felé indul, nem pedig hátrafelé, ez sok futballistából hiányzik az NB I-ben. Hasznos két mérkőzés volt, a keret mélységét megadhatják ezek a futballisták.

Pásztor József

Vitális Milán és Szűcs Tamás játéka tetszett leginkább. Utóbbi nem játszott kiemelkedően, mégis csak most mutatkozott be a válogatottban, de látom, hogy benne van dinamit. Mer cselezni, betörni a tizenhatosra, ezt szeretem látni egy játékostól. Tóth Alexszel egymás mellett erősségei lesznek a válogatottnak. Hatos pozícióba mögéjük kell egy olyan játékost találni, aki jól fejel. Mindketten szép külföldi karriert futhatnak be, a Bundesliga vagy a holland élvonal könnyedén bennük van. A mostani meccseken az is bebizonyosodott, elöl Varga Barnabás pótolhatatlan.

Hajdú B. István

A keret mélyült, ez mindenképpen jó, senki sem okozott csalódást. Vitális Milán sokkal markánsabban játszott, mint a korábbi mérkőzéseken, Redzic Damir pedig olyan típusú futballista, aki hiánycikk volt a válogatottnál. Sok minden kiderült ezen a két találkozón, például, hogy az ősz egyik felfedezettje, Lukács Dániel melyik poszton a leghasznosabb, hogy Tóth Balázs immár egyértelműen az első számú kapus, és hogy Európában a középmezőnyhöz tartozunk. A kontinensen több mint ötven ország van, amelyből tíz jóval előttünk jár, tíz pedig jóval mögöttünk, mi ahhoz a harmincas masszához tartozunk, amely nagyjából azonos játékerőt képvisel. Úgy tűnik, hogy mostantól inkább a négyvédős rendszert részesítjük előnyben, Kerkez Milos is jobban érzi magát a bal oldalon ebben a formációban.

Vasárnap az NB I-ben a bajnoki aranycsata következik, a Győr a Ferencvárost fogadja az ETO Stadionban. Melyik csapat örülhet a meccs végén, képesnek tartja-e a Borbély Balázs edzette ETO-t arra, hogy megszakítsa az FTC bajnoki aranyérmes sorozatát?

Csank János

Bevallom férfiasan, nem tudom… A Győr ismét jó formát mutat, de fogalmam sincs, mi lesz vasárnap. A győriek hazai pályán játszhatnak, kérdés, hogy ezt meg tudják-e lovagolni. Kicsit az ETO-t látom erősebbnek, de a Fradi mégiscsak a Fradi. Nagy pénzt egyik csapatra sem tennék. A taktika döntő jelentőségű lehet, mellette a napi egyéni formákon múlhat a siker, a tizenegyből hány játékos lesz képes csúcsteljesítmény közelében teljesíteni. A legnagyobb esélyt a döntetlenre látok, mert ha valaki túl sokat kockáztat, veszélybe kerülhet. Az ellenfél gyorsan büntet. Nem leszek ott a lelátón, egyedül nézem a meccset odahaza, illetve a Berni pásztorkutyámmal, jókat horkol mellettem.

Pásztor József

Ha a Győr vasárnap megveri a Fradit, bajnok lesz. Ha kikap vagy döntetlent játszik, akkor ismét a Ferencvárosé az aranyérem. Az ETO a győzelemmel olyan lendületet kapna, hogy képes a hátralévő három mérkőzését megnyerni, még akkor is, ha nehéz kilencven percek várnak rá, megy Debrecenbe és Kisvárdára és fogadja a kiesés elől menekülő Diósgyőrt. A Ferencváros kiszámíthatatlan, az előző két mérkőzése első félidejében katasztrofálisan játszott, végül mégis mindkétszer simán nyert. A játékán nagyon érződik, hogy magyarokat kell pályára küldeni. A vasárnapi rangadót döntetlenre teszem, de ezer forintnál többet sosem kockáztatok.

Hajdú B. István

Nem véletlen, hogy ugyanannyi pontja van a két csapatnak, nagyjából azonos játékerőt képviselnek. A bajnoki címért folyó versenyfutásba bekavarhat a Magyar Kupa elődöntője, amelyben a két együttes ugyancsak találkozik. A Fradi játéka most is feljavult a nemzetközi kupából való kiesést követően, de ha két bokszoló lenne a két csapat, azt mondanám, most a Győr van jobb formában, jobban betalálnak a jobbegyenesei. Az FTC-ből kulcsjátékosok hiányoznak, Yusuf, Cissé, Gartemann, hogy csak néhány nevet említsek. Mégis azt mondom, bármi lesz vasárnap, a bajnoki cím nem dől el. Sem a Győr, sem a Ferencváros nem nyeri meg a hátralévő három meccsét. A tét nagyságához a Fradi jobban hozzá van szokva, ebben neki van nagyobb rutinja. Én közvetítem a mérkőzést, a döntetlent tartom a legelképzelhetőbb eredménynek.

Kialakult a nyári világbajnokság végleges mezőnye, nagy meglepetésre Olaszország ismét lemaradt a tornáról, miután Bosznia-Hercegovina tizenegyesekkel kiejtette a pótselejtezőn. Mi a gond az olaszokkal? Ki lesz a vb meglepetéscsapata?

Csank János

A dél-amerikai, karibi térségből kerülhet ki meglepetéscsapat. S hogy melyik válogatottra gondolok? Haiti, Panama, Curacao? A legjobb nyolc közé már a nagyok jutnak be, a németek, franciák, spanyolok, angolok, brazilok. Sok sztárjátékos még ereje teljében van, őket nehéz lesz kiütni a nyeregből. Az olaszok kiesése meglepetés, de előbb-utóbb szerintem az angolok is így járnak. Ahol ennyi légiós van, szétesik a rendszer. Sok csapatban egy-két angol futballista játszik… Az olasz klubcsapatok játéka is gyenge, már-már nézhetetlen. Védekezési hibák sorát követik el, korábban meg az olasz meccseken minden gólhelyzetért vért kellett izzadni.

Pásztor József

Az olasz futballt is nézem heti rendszerességgel, de hirtelen nem tudok olyan olasz játékost mondani, aki nemzetközi szinten kiugró szintű lenne, mint volt annak idején Paolo Maldini, Franco Baresi vagy éppen Francesco Totti. A jelenlegi válogatottból nem tudnék öt ászt felsorolni. Igaz, a nevekkel mindig is bajban voltam, de a húsz évvel ezelőtti válogatottat valahogy még most is fejből elmondanám. Óriási blama az olasz futballnak, hogy ezúttal sem lesz a vb-n. A tornát a francia, spanyol, angol, brazil és argentin ötösből nyeri meg az egyik. A kis csapatok pedig jó, ha egy meccset győznek, a többin öt-hat gólt is kaphatnak.

Hajdú B. István

Az olasz futballnak ez a fajta kilengése elképesztő. Három vb-ről lemaradtak, közben nyertek egy Európa-bajnokságot, méghozzá a Wembley-ben az angolok ellen. A Bajnokok Ligájában a legjobb nyolc közé nem jutott olasz csapat, az utolsó zászlóshajójuk, az Atalanta tíz gólt kapott a Bayern Münchentől. Az olasz válogatott hiába hagyományosan igazi tornacsapat, ha ki sem jut az eseményre. Meglepetést a norvég válogatottól várok, imponáló magabiztossággal jutott ki a vb-re. Nem hiszem, hogy olyan válogatott nyeri meg a világbajnokságot, amelyik korábban nem volt aranyérmes.