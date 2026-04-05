Nebojsa Vignjevics: Az utolsó hét-nyolc percben minden összedőlt...

Nebojsa Vignjevics: „A legfontosabb mondat, hogy nem tudtunk nyerni. Közel voltunk a három pont megszerzéséhez, de az utolsó 7-8 percben minden összedőlt, egy dolgom maradt csak, hogy gratuláljak a Puskásnak. A srácok mindent megtettek, nem érdemeltek vereséget, de nem voltunk elég jók ahhoz, hogy megszerezzük a három pontot. A kulcspillanatokból nem jól jöttünk ki, a második félidő elején volt lehetőségünk arra, hogy megduplázzuk az előnyünket, de Szappanos nagyot védett, a végén pedig egy szép lövés, majd egy büntető után elveszítettük a mérkőzést.”

Hornyák Zsolt: „Fontos három pontot szereztünk, a végén dőlt el a mérkőzés. Az ellenféltől nem vártam könnyed játékot, tudtuk, hogy az életükért játszanak az utolsó fordulókban. Az első félidőben csináltunk egy hibát, amelynél Szappanos mozgását blokkolták, ebből szerzett gólt Vallejo. Aztán próbálkoztunk azzal, hogy megbontsuk az ellenfél játékát, de taktikusan tartották a labdát, az eredmény megtartására törekedtek, szerintem ez is okozhatta azt, hogy fordítani tudtunk. A hajrában aktívabbak voltunk, és Esiti kiválását követően jobban tudtuk bontani a DVTK védelmét, a végén pedig összejött a győzelem.”

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

LABDARÚGÓ NB I

28. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 1–2 (1–0)

Miskolc, DVTK Stadion, 3105 néző. Vezette: Antal P.

Gólszerző: Vallejo (19.), ill. Lukács D. (85.), Nagy Zs. (90+3. – 11-esből)