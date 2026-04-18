Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: MTK–Kisvárda 1–0

NB I: MTK Budapest–Kisvárda Master Good

2026.04.18. 16:49
null
Fotó: Földi Imre
Címkék
MTK NB I MTK Budapest NB I 30. forduló labdarúgó NB I Kisvárda Master Good Kisvárda
A labdarúgó NB I 30. fordulójában az MTK a Kisvárdát fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–KISVÁRDA MASTER GOOD – élőben az NSO-n!
Budapest, Új Hidegkúti Nándor Stadion, 17 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Zierkelbach

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ A 15. összecsapásuk jön az NB I-ben, és bár a közelmúltban a fővárosiak az eredményesebbek, összességében még mindig a szabolcsiak állnak jobban a párharcban, hiszen a mérleg 4 MTK-győzelem, 3 döntetlen, 7 Kisvárda-siker. A gólátlag alacsony, csupán 2.1/mérkőzés.

♦ Az előző 3 találkozójukat a kék-fehérek nyerték. Legutóbb, januárban Kisvárdán úgy lett 2–3 a vége, hogy a hazaiak kétszer egyenlítettek, majd az élvonalban akkor debütáló Pinezits Máté csapata Lippai Tibor 82. percben esett öngóljával kaparintotta meg a három pontot. 

♦ Az MTK pályaválasztása mellett is a várdaiak felé billen a mérleg: 4-szer született vendégsiker, 3-szor ikszeltek, a legutóbbi 2 alkalommal pedig a házigazda kék-fehérek diadalmaskodtak. Szeptember végén 4–0-ra nyertek a fővárosiak, akiknek ez a legnagyobb győzelme ebben a párharcban, Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója pedig ezután váltotta le Gerliczki Mátét a vezetőedzői posztról és vette ismét saját kezébe a csapat szakmai irányítását. 

♦ A 10. helyen álló kék-fehérek az előző körben 3–0-ra legyűrték a február eleje veretlen ZTE-t, és ezzel megszakították 9 bajnoki meccsen át tartó nyeretlenségüket (5 iksz, 4 vereség). Molnár Ádinék ezzel a sikerrel 7 pontra növelték előnyüket a 11., már kieső pozícióban lévő DVTK-val szemben, és nagy lépést tettek a bennmaradásuk felé, amely akár már szombaton biztossá válhat. 

♦ A Kisvárda hétfőn 0–0-t játszott a Debrecennel, így már 4 forduló óta nyeretlen (2 döntetlen, 2 vereség), az előző 2 bajnokiján még gólt sem tudott szerezni.

♦ A kék-fehérek pontjaik majdnem kétharmadát odahaza gyűjtötték be, 32-ből 21-et, 6–3–6-os mérlegükkel és a legtöbb rúgott góllal (34) a középmezőnyben foglalnak helyet a hazai táblázaton.

♦ Révész Attila együttese házon kívül tavasszal eddig képtelen volt nyerni (2 iksz, 3 vereség), összességében pedig 4–3–7-es mérlegével csak 3 csapatot előz meg a vendégtabellán.

 

MTK NB I MTK Budapest NB I 30. forduló labdarúgó NB I Kisvárda Master Good Kisvárda
Legfrissebb hírek

Könnyed győzelemmel hangolt a Honvéd elleni kupaelődöntőre a ZTE

Labdarúgó NB I
2 órája

Macsó Máté vagány játékára most is számíthatnak Diósgyőrben

Labdarúgó NB I
5 órája

Kerezsi Zalán: Akár már ebben a fordulóban is bennmaradhatunk

Labdarúgó NB I
7 órája

A Zalaegerszeg dobogós esélyt kap a sereghajtó ellen

Labdarúgó NB I
9 órája

Lenny Joseph: Bátornak és hatékonynak kell lennem a kapu előtt

Labdarúgó NB I
10 órája

Szélesi Zoltán: Két nap szabadságot adok a futballistáknak

Labdarúgó NB I
11 órája

Francia reneszánsz Angyalföldön – Simon Zoltán publicisztikája

Labdarúgó NB I
18 órája

Nagy meccs lesz – Thury Gábor jegyzete

Labdarúgó NB I
18 órája
Ezek is érdekelhetik