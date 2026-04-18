NB I: MTK Budapest–Kisvárda Master Good

MTK BUDAPEST–KISVÁRDA MASTER GOOD

Budapest, Új Hidegkúti Nándor Stadion, 17 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Zierkelbach

♦ A 15. összecsapásuk jön az NB I-ben, és bár a közelmúltban a fővárosiak az eredményesebbek, összességében még mindig a szabolcsiak állnak jobban a párharcban, hiszen a mérleg 4 MTK-győzelem, 3 döntetlen, 7 Kisvárda-siker. A gólátlag alacsony, csupán 2.1/mérkőzés.

♦ Az előző 3 találkozójukat a kék-fehérek nyerték. Legutóbb, januárban Kisvárdán úgy lett 2–3 a vége, hogy a hazaiak kétszer egyenlítettek, majd az élvonalban akkor debütáló Pinezits Máté csapata Lippai Tibor 82. percben esett öngóljával kaparintotta meg a három pontot.

♦ Az MTK pályaválasztása mellett is a várdaiak felé billen a mérleg: 4-szer született vendégsiker, 3-szor ikszeltek, a legutóbbi 2 alkalommal pedig a házigazda kék-fehérek diadalmaskodtak. Szeptember végén 4–0-ra nyertek a fővárosiak, akiknek ez a legnagyobb győzelme ebben a párharcban, Révész Attila, a Kisvárda sportigazgatója pedig ezután váltotta le Gerliczki Mátét a vezetőedzői posztról és vette ismét saját kezébe a csapat szakmai irányítását.

♦ A 10. helyen álló kék-fehérek az előző körben 3–0-ra legyűrték a február eleje veretlen ZTE-t, és ezzel megszakították 9 bajnoki meccsen át tartó nyeretlenségüket (5 iksz, 4 vereség). Molnár Ádinék ezzel a sikerrel 7 pontra növelték előnyüket a 11., már kieső pozícióban lévő DVTK-val szemben, és nagy lépést tettek a bennmaradásuk felé, amely akár már szombaton biztossá válhat.

♦ A Kisvárda hétfőn 0–0-t játszott a Debrecennel, így már 4 forduló óta nyeretlen (2 döntetlen, 2 vereség), az előző 2 bajnokiján még gólt sem tudott szerezni.

♦ A kék-fehérek pontjaik majdnem kétharmadát odahaza gyűjtötték be, 32-ből 21-et, 6–3–6-os mérlegükkel és a legtöbb rúgott góllal (34) a középmezőnyben foglalnak helyet a hazai táblázaton.

♦ Révész Attila együttese házon kívül tavasszal eddig képtelen volt nyerni (2 iksz, 3 vereség), összességében pedig 4–3–7-es mérlegével csak 3 csapatot előz meg a vendégtabellán.