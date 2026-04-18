Rossz kezdés után fordított az Esztergom a Vác ellen a női kézilabda NB I-ben

A mérkőzést meglepetésre sokkal jobban kezdte a váci együttes, amely a 7. percben még három góllal is vezetett. Innentől kezdve azonban elfogyott a vendégek lendülete, és az Esztergom előbb kiegyenlített a 11. percben, majd a vezetést is átvette. A szünetben 17–14 volt az állás az Európa-liga négyes döntőjére készülő esztergomiak javára.

A második játékrészt megint jobban kezdte a Vác, olyannyira, hogy a 43. percben sikerült kiegyenlítenie. A hajrát azonban jobban bírta az Esztergom, amely az utolsó öt percet már négygólos vezetésről indította, és a végén erre még két gólt rá is tett, így 34–28-ra nyerte meg az összecsapást.

A mérkőzésen az esztergomiak válogatott kettőse, Faragó Lea kilenc, Szmolek Apollónia hat gólig jutott. A Vácban Csíkos Luca nyolc gólt szerzett.

KÉZILABDA

NŐI NB I

MOL ESZTERGOM–VÁCI NKSE 34–28 (17–14)

Esztergom, 950 néző. V: Horváth P., Marton B.

ESZTERGOM: Bukovszky – Kovács Anett 2, Majoros K., Kisfaludy 3, FARAGÓ LEA 9, Horváth F., Schatzl Natalie 1. Csere: Herczeg L. (kapus), BALLAI B. 4, Szucsánszki 2, VARGA EMÍLIA 5 (4), SZMOLEK 6, Jacques, Ballai A. 2. Edző: Elek Gábor

VÁC: Csizmadia F. – Pálffy A. 4, AFENTALER 5 (1), Varga Emőke 3, KELLERMANN 4, CSÍKOS 8, Wald 4. Csere: Zaj (kapus), Kacsó, Kövér, Pálmai, Kajdon, Kurucz. Edző: Horváth Roland

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–4. 9. p.: 4–7. 11. p.: 7–7. 19. p.: 11–11. 24. p.: 16–12. 28. p.: 17–14. 35. p.: 20–18. 40. p.: 22–21. 45. p.: 24–24. 54. p.: 29–25.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Elek Gábor: – Elég sok problémával küzdöttünk az elmúlt két hétben. Két hasonló képességű csapat óriási csatájában a végén szerencsénk is volt. Nem játszottunk elég okosan, de annál nagyobb szívvel küzdöttünk.

Horváth Roland: – Szerettünk volna meglepetést szerezni, új dolgokkal próbálkoztunk védekezésben, ami időszakonként jól működött, de támadásban túl sok hibát követtünk el, ami végül megbosszulta magát. Kicsit csalódott vagyok, ennél szorosabb eredményt szerettünk volna elérni.

