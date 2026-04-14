NB I: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC

2026.04.14. 18:35
Fotó: Árvai Károly
A labdarúgó NB I 26. fordulójából elhalasztott mérkőzést pótolnak ma a fővárosban, ahol a Ferencváros a Puskás Akadémiát fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

Budapest, Groupama Aréna, 18.45 (TV: M4 Sport). Vezeti: Rúsz

♦ A mérkőzést eredetileg március 16-án, hétfő este rendezték volna. Mivel azonban az FTC soron következő Braga elleni, portugáliai Európa-liga-találkozóját március 18-ára hozta előre az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA), nem lett volna meg a szükséges 72 óra pihenőidő a két fellépés között, ezért a Puskás Akadémia elleni bajnokit az MLSZ elhalasztotta.   

♦ Az előző bajnokság arany- és ezüstérmesének ez lesz a 34. élvonalbeli találkozója, az örökmérleg 12 ferencvárosi siker, 13 döntetlen, 8 felcsúti diadal. A gólkülönbség 49–37 a zöld-fehérek javára, így a következő lesz a jubileumi, 50. találatuk ebben a párharcban. 

♦ A most zajló bajnokságban mindkét meccsüket az aktuális vendégcsapat nyerte meg 2–1-re, november végén a zöld-fehérek a Pancho Arénában elért sikerükkel szakították meg a felcsútiak elleni hárommeccses győzelem nélküli sorozatukat (1 iksz, 2 vereség). A három pontot jelentő második ferencvárosi gólt Gruber Zsombor lőtte tizenegyesből, aki egyébként a PAFC utánpótlásában nevelkedett.

♦ Amikor a zöld-fehér gárda volt a pályaválasztó, 9-szer született hazai siker, és 6 döntetlen mellett 3-szor győztek a felcsútiak, mindig 2–1-re: 2023 márciusában, az FTC Leverkusen elleni két Európa-liga-meccse között, öt hónappal később, Máté Csaba vezetőedzősége idején, majd legutóbb tavaly augusztusban, amikor Lukács Dániel duplázott az akadémistáktól. Ha kedd este megint a Puskás Akadémia nyer, az első csapat lesz, amely vendégként négy bajnoki győzelmet tud felmutatni a 2014 nyarán átadott Groupama Arénában. 

♦ A 2. helyezett Ferencváros 6 bajnoki forduló óta nem kapott ki: 5 győzelem mellett egyedül Kisvárdán ikszelt (1–1), legutóbb hátrányból verte meg 3–1-re a Diósgyőrt. A Puskás Akadémia elleni keddi győzelme esetén pontszámban utoléri a tabella első helyén álló ETO-t, több győzelmével pedig meg is előzi a győrieket. Érdekesség, hogy a fővárosi zöld-fehérek tavaly is szinte napra pontosan ugyanekkor ugrottak az élre: akkor április 12-én a tabellát addig vezető Puskás Akadémia 2–0-ra alulmaradt Győrben, míg Dibusz Dénesék ugyanilyen különbséggel nyerni tudtak Zalaegerszegen. Abban az évben a fővárosi zöld-fehérek a bajnokság végéig már nem is engedték ki a kezükből az első helyet. Lehet, hogy idén megismétlődik a futballtörténelem?

♦ A mérkőzést a 7. helyről kezdő Puskás Akadémia lényegesen rosszabb formában van: az előző 5 fordulóban ugyanis mindössze 4 pontot gyűjtött. Ezalatt egyedül két körrel ezelőtt, a DVTK otthonában tudott nyerni (2–1), ikszelt otthon a Debrecennel (1–1), 3-szor viszont kikapott, legutóbb hazai pályán 4–1-re az ETO-tól. Hornyák Zsolt együttese másfél éve, a 2024. november 9-i, zalaegerszegi fellépése (2–4) óta először kapott bajnoki meccsen 4 gólt.  

♦ Az FTC az előző 3 otthoni bajnokiját megnyerte, de 6–2–5-ös mérlegével még így is csak a 7. pozíciót foglalja el a hazai táblázaton. 

♦ A felcsúti csapat is idegenben szerepel eredményesebben, a mérlege 7–3–4, amivel 4. a vendégtabellán.

♦ Hornyák Zsoltnak, a Puskás Akadémia vezetőedzőjének ez lesz a 21. bajnoki mérkőzése a Ferencváros ellen, és a mérlege pozitív: 6 győzelem, 9 döntetlen és 5 vereség. A felvidéki származású tréner Robbie Keane-nel szemben is jobban áll, hiszen 2-szer nyert, 1-szer ikszelt és csak 1-szer maradt alul.

 

