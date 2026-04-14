Győzelemmel hangolt fontos találkozójára a Győr a női kézilabda NB I-ben
Az éllovas zöld-fehérek 11 góllal nyertek, ezzel újabb lépést tettek 19. bajnoki aranyérmük felé.
Bruna de Paula és Bo van Wetering hat-hat góllal járult hozzá a Győr sikeréhez.
KÉZILABDA
NŐI NB I
21. forduló
Győri Audi ETO KC–Alba Fehérvár KC 38–27 (17–11)
Győr, 2087 néző. V: Hargitai, Markó.
GYŐR: Sako – Hagman 2, Housheer 5 (3), K. JÖRGENSEN 5 (2), Lagerquist, DE PAULA 6, Fodor Cs 1. Csere: Szemerey (kapus), Breistöl 3, V. Kristiansen 2, Dahl 1, Elver 2, Hovden 2, VAN WETERING 6, ZÁKÁNYI 3. Edző: Per Johansson
FEHÉRVÁR: Hadfi – Szabó-Májer 1, HAJDU 4, K. PAVLOVIC 6 (2), Kocsis B. 3, SZMBATJAN 5 (2), Takó 1. Csere: Aalla (kapus), ZENTAI 5, N. Markovics 1, Lazics 1, Moreno, Bojtos, Sulyok, Papp D. Edző: Szuzana Lazovics
Az eredmény alakulása. 8. perc: 4–1. 12. p.: 8–2. 16. p.: 8–6. 21. p.: 11–7. 27. p.: 14–10. 35. p.: 20–13. 40. p.: 23–18. 45. p.: 27–21. 54. p.: 34–24. Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 6/4
MESTERMÉRLEG
Per Johansson: – Az idény eddigi legfontosabb időszaka következik, mindjárt a Bajnokok Ligája tavalyi döntőse elleni dániai vendégjátékunkkal. Ez a mérkőzés az utolsó lehetőségünk volt a különféle játékelemek gyakorlására, összességében jól és gyorsan is játszottunk, de a második félidőben akadtak javítani való hibák.
Szuzana Lazovics: – Nem tudok rosszat mondani a csapatra, vállalható meccset játszottunk. Kár az első félidőben elkövetett tizenkét technikai hibáért, a szünet után viszont volt egy egészen jó tíz percünk. Számunkra most jönnek majd az igazán fontos mérkőzések, az ezekre történő felkészüléshez kitűnő volt ez a győri erőfelmérő.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Győr
|22
|21
|1
|–
|818–516
|+302
|43
|2. FTC
|20
|18
|1
|1
|689–493
|+196
|37
|3. Debrecen
|20
|18
|–
|2
|671–468
|+203
|36
|4. Esztergom
|20
|14
|2
|4
|650–517
|+133
|30
|5. Vác
|20
|12
|1
|7
|584–540
|+44
|25
|6. Székesfehérvár
|21
|11
|1
|9
|567–552
|+15
|23
|7. Mosonmagyaróvár
|20
|7
|2
|11
|524–543
|–19
|16
|8. Kisvárda
|20
|8
|–
|12
|514–575
|–61
|16
|9. Szombathely
|20
|7
|2
|11
|569–637
|–68
|16
|10. Vasas
|21
|6
|3
|12
|563–603
|–40
|15
|11. Budaörs
|20
|5
|3
|12
|528–596
|–68
|13
|12. NEKA
|20
|5
|–
|15
|507–629
|–122
|10
|13. Kozármisleny
|20
|1
|–
|19
|465–678
|–213
|2
|14. Dunaújváros
|20
|–
|2
|18
|434–736
|–302
|2