Győzelemmel hangolt fontos találkozójára a Győr a női kézilabda NB I-ben

2026.04.14. 21:30
Bruna de Paula ezúttal hatszor volt eredményes (Fotó: Nagy Gábor, archív)
Alba Fehérvár KC Győri Audi ETO KC női kézilabda NB I
A címvédő Győri Audi ETO KC simán legyőzte a vendég Alba Fehérvárt a női kézilabda NB I keddi játéknapján.

Az éllovas zöld-fehérek 11 góllal nyertek, ezzel újabb lépést tettek 19. bajnoki aranyérmük felé.

Bruna de Paula és Bo van Wetering hat-hat góllal járult hozzá a Győr sikeréhez.

21. forduló
Győri Audi ETO KC–Alba Fehérvár KC 38–27 (17–11)
Győr, 2087 néző. V: Hargitai, Markó.
GYŐR: Sako – Hagman 2, Housheer 5 (3), K. JÖRGENSEN 5 (2), Lagerquist, DE PAULA 6, Fodor Cs 1. Csere: Szemerey (kapus), Breistöl 3, V. Kristiansen 2, Dahl 1, Elver 2, Hovden 2, VAN WETERING 6, ZÁKÁNYI 3. Edző: Per Johansson
FEHÉRVÁR: Hadfi – Szabó-Májer 1, HAJDU 4, K. PAVLOVIC 6 (2), Kocsis B. 3, SZMBATJAN 5 (2), Takó 1. Csere: Aalla (kapus), ZENTAI 5, N. Markovics 1, Lazics 1, Moreno, Bojtos, Sulyok, Papp D. Edző: Szuzana Lazovics
Az eredmény alakulása. 8. perc: 4–1. 12. p.: 8–2. 16. p.: 8–6. 21. p.: 11–7. 27. p.: 14–10. 35. p.: 20–13. 40. p.: 23–18. 45. p.: 27–21. 54. p.: 34–24. Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 6/4
MESTERMÉRLEG
Per Johansson: – Az idény eddigi legfontosabb időszaka következik, mindjárt a Bajnokok Ligája tavalyi döntőse elleni dániai vendégjátékunkkal. Ez a mérkőzés az utolsó lehetőségünk volt a különféle játékelemek gyakorlására, összességében jól és gyorsan is játszottunk, de a második félidőben akadtak javítani való hibák.
Szuzana Lazovics: – Nem tudok rosszat mondani a csapatra, vállalható meccset játszottunk. Kár az első félidőben elkövetett tizenkét technikai hibáért, a szünet után viszont volt egy egészen jó tíz percünk. Számunkra most jönnek majd az igazán fontos mérkőzések, az ezekre történő felkészüléshez kitűnő volt ez a győri erőfelmérő.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Győr22211818–516+302 43 
2. FTC201811689–493+196 37 
3. Debrecen20182671–468+203 36 
4. Esztergom201424650–517+133 30 
5. Vác201217584–540+44 25 
6. Székesfehérvár211119567–552+15 23 
7. Mosonmagyaróvár207211524–543–19 16 
8. Kisvárda20812514–575–61 16 
9. Szombathely207211569–637–68 16 
10. Vasas216312563–603–40 15 
11. Budaörs205312528–596–68 13 
12. NEKA20515507–629–122 10 
13. Kozármisleny20119465–678–213 
14. Dunaújváros20218434–736–302 

 

 

