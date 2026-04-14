Győzelemmel hangolt fontos találkozójára a Győr a női kézilabda NB I-ben

Az éllovas zöld-fehérek 11 góllal nyertek, ezzel újabb lépést tettek 19. bajnoki aranyérmük felé.

Bruna de Paula és Bo van Wetering hat-hat góllal járult hozzá a Győr sikeréhez.

KÉZILABDA

NŐI NB I

21. forduló

Győri Audi ETO KC–Alba Fehérvár KC 38–27 (17–11)

Győr, 2087 néző. V: Hargitai, Markó.

GYŐR: Sako – Hagman 2, Housheer 5 (3), K. JÖRGENSEN 5 (2), Lagerquist, DE PAULA 6, Fodor Cs 1. Csere: Szemerey (kapus), Breistöl 3, V. Kristiansen 2, Dahl 1, Elver 2, Hovden 2, VAN WETERING 6, ZÁKÁNYI 3. Edző: Per Johansson

FEHÉRVÁR: Hadfi – Szabó-Májer 1, HAJDU 4, K. PAVLOVIC 6 (2), Kocsis B. 3, SZMBATJAN 5 (2), Takó 1. Csere: Aalla (kapus), ZENTAI 5, N. Markovics 1, Lazics 1, Moreno, Bojtos, Sulyok, Papp D. Edző: Szuzana Lazovics

Az eredmény alakulása. 8. perc: 4–1. 12. p.: 8–2. 16. p.: 8–6. 21. p.: 11–7. 27. p.: 14–10. 35. p.: 20–13. 40. p.: 23–18. 45. p.: 27–21. 54. p.: 34–24. Kiállítások: 6, ill. 6 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 6/4

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Az idény eddigi legfontosabb időszaka következik, mindjárt a Bajnokok Ligája tavalyi döntőse elleni dániai vendégjátékunkkal. Ez a mérkőzés az utolsó lehetőségünk volt a különféle játékelemek gyakorlására, összességében jól és gyorsan is játszottunk, de a második félidőben akadtak javítani való hibák.

Szuzana Lazovics: – Nem tudok rosszat mondani a csapatra, vállalható meccset játszottunk. Kár az első félidőben elkövetett tizenkét technikai hibáért, a szünet után viszont volt egy egészen jó tíz percünk. Számunkra most jönnek majd az igazán fontos mérkőzések, az ezekre történő felkészüléshez kitűnő volt ez a győri erőfelmérő.