BL-negyeddöntő, visszavágó: Liverpool–Paris Saint-Germain 0–0

BL-negyeddöntő, visszavágó: Atlético Madrid–Barcelona 1–2

BL-negyeddöntő: Liverpool–Paris Saint-Germain visszavágó

2026.04.14. 20:50
Florian Wirtzre (pirosban) is fontos szerep hárulhat a visszavágón (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája-negyeddöntő Bajnokok Ligája Liverpool BL-negyeddöntő Szoboszlai Dominik Paris Saint-Germain élő közvetítés PSG Kerkez Milos
A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool az első mérkőzésen összeszedett kétgólos hátrány után fogadja a címvédő Paris Saint-Germain a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján.

 

BAJNOKOK LIGÁJA 
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Liverpool FC (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–0 – ÉLŐ
Liverpool, Anfield, 21 óra. Vezeti: Maurizio Mariani (olasz)
Liverpool: Mamardasvili – J. Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai – A. Mac Allister, Wirtz – Isak, Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
A kispadon: Misciur, Woodman (kapusok), Chiesa, C. Jones, Gakpo, J. Gomez, Nallo, Ngumoha, Nyoni, Robertson, Szalah
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves – Doué, O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
A kispadon: Chevalier, Marin (kapusok), Barcola, Lucas Beraldo, D. Fernández, L. Hernandez, I Kang In, Mayulu, Mbaye, G. Ramos, Zabarnij

Az első mérkőzésen: 0–2

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

