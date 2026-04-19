Borbély Balázs: Most már nagyon fájna, ha nem nyernénk meg a bajnokságot

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Hogy értékelné ezt a kitűnő mérkőzést?

– Mindkét kapu előtt voltak helyzetek, izgalmak az első félidőben, a másodikban azért egy kicsivel kevesebb, de ezt a játékrészt jobban kontrolláltuk, valamint a védekezésből támadásba történő átmeneteit is a Ferencvárosnak. Egy picivel többet tettünk a győzelemért, emiatt talán meg is érdemeltük. Boldogok vagyunk, de a bajnokságnak még nincs vége.

– Kulcsmérkőzés következik a kupában és a bajnokságban is. Feláldozza a hétközi összecsapást a bajnoki címért?

– Nehéz kérdés, mert célunk volt az idényben a kupadöntő, de egy ilyen intenzitású mérkőzés után rotálni kell, más kezdő lesz. Majd hétfőn meglátjuk, milyen gondok, sérülések vannak.

– Hogy tudta ennyire ráerőltetni az akaratát a Ferencvárosra az ETO?

– Megvolt a tervünk ezúttal is a letámadásra, nyilván a hangulat, az ellenfél kalibere feltüzelte úgy a játékosokat, hogy még nagyobb energiával kezdték a meccset a szokásosnál. Illett volna berúgnia Njiének a helyzetét, majd Dibusz kétszer is nagyot védett. A szünet után jobban uraltuk a játékot, és ez alapján megérdemeltük a sikert. Hiszem azt, hogy intelligensen kezeljük ezt a három nagyon-nagyon nehéz mérkőzést, mert most már nagyon fájna, ha nem nyernénk meg a bajnokságot.

Robbie Keane, az FTC vezetőedzője

– Az összképet tekintve igazságos eredmény született?

– Egyáltalán nem érdemeltünk vereséget a helyzeteink alapján. Való igaz, itt is, ott is akadtak lehetőségek, de ha a futballban egy csapat nem rúgja be ezeket, nem is győzhet. Nehéz elfogadni, hogy rögzített helyzetből kaptunk gólt, mert amúgy remekül védekezik a csapat az ilyen szituációk esetében, de nem vagyok benne biztos, hogy szabályos gól született. Persze nem lepődtem meg, hogy ellenünk megadták. Szerintem a Dibusz Dénes előtt álló győri játékos kézzel ütött bele a labdába.

– A második félidőben az első néhány csere inkább a védekezést szolgálta?

– Igazából ez csak pár perces időszakra vonatkozott, mert Gruber Zsombort is szerettük volna behozni, és ezért küldtem pályára Kristoffer Zachariassent. Sajnos ez nem Franko Kovacevic meccse volt, Cebrail Makreckis már több opciót adott támadásban. Szerdán, a kupameccsre sokat változtatok, mert azt játszathatok, akit akarok, ami jó, a másik fontos részlet viszont az lesz, hogy be kell majd lőni a helyzeteket.

– Van még esély az aranyéremre?

– Persze! Még nincs vége. Még nincs vége...