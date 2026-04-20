Bognár György szerint Maceiras csak nagyot dobni és feszültséget csinálni tud

LABDARÚGÓ NB I

30. FORDULÓ

Paksi FC–Puskás Akadémia FC 1–0 (1–0)

Paks, Paksi FC Stadion, 3110 néző. Vezette: Karakó

Gólszerző: Böde (34.)

Kiállítva: Szabó J. (62., Paks)

BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője

– Milyennek látta az eseményekben bővelkedő mérkőzést?

– Örülök a győzelemnek, sajnos a játék forgatókönyve nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Az első negyvenöt perc jól nézett ki a részünkről, ugyanazt a futballt produkálhatta volna a csapat másodikban is. Ha már az események: látni kell, a vendégek futballistája, Quentin Maceiras semmi mást nem tud, csak nagyot dobni és állandóan feszültséget csinálni. Felteszem a kérdést, a vendégektől a szabálytalankodó Wojciech Gollát miért nem lehetett kiállítani – a tizenegyesnél nem kapott sárga lapot, majd Böde Dániellel szemben is többször szabálytalankodott lapot érően.

– Öntől szokatlan, hogy ennyit idegeskedik a kispadon…

– Így van, sokat mérgelődtem most, de csak a játékvezető elmaradt ítéletei miatt.

– Továbbra is versenyben van a csapat a dobogóért a DVSC-vel és a ZTE-vel, miként látja az esélyeket?

– Ha olvasunk a sorok között, látni kell, az esélyünk megvan a harmadik hely megszerzésére. Ugyanakkor átalakulóban van a csapat, nincs olyan átütőerő benne, mint a korábbi években, bravúr lesz, ha megoldjuk a feladatot.