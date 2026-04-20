Bognár György szerint Maceiras csak nagyot dobni és feszültséget csinálni tud

ZOMBORI ANDRÁS
2026.04.20. 07:14
Bognár György sokat mérgelődött (Fotó: Török Attila)
Ahogy beszámoltunk róla, a labdarúgó NB I 30. fordulójában a Paks 1–0-ra legyőzte a Puskás Akadémiát. Így látta a mérkőzést a két szakvezető.

Paksi FC–Puskás Akadémia FC 1–0 (1–0)
Paks, Paksi FC Stadion, 3110 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Böde (34.)
Kiállítva: Szabó J. (62., Paks)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK  ITT!

BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője

– Milyennek látta az eseményekben bővelkedő mérkőzést?     
– Örülök a győzelemnek, sajnos a játék forgatókönyve nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Az első negyvenöt perc jól nézett ki a részünkről, ugyanazt a futballt produkálhatta volna a csapat másodikban is. Ha már az események: látni kell, a vendégek futballistája, Quentin Maceiras semmi mást nem tud, csak nagyot dobni és állandóan feszültséget csinálni. Felteszem a kérdést, a vendégektől a szabálytalankodó Wojciech Gollát miért nem lehetett kiállítani – a tizenegyesnél nem kapott sárga lapot, majd Böde Dániellel szemben is többször szabálytalankodott lapot érően.

– Öntől szokatlan, hogy ennyit idegeskedik a kispadon…     
– Így van, sokat mérgelődtem most, de csak a játékvezető elmaradt ítéletei miatt. 

– Továbbra is versenyben van a csapat a dobogóért a DVSC-vel és a ZTE-vel, miként látja az esélyeket?     
– Ha olvasunk a sorok között, látni kell, az esélyünk megvan a harmadik hely megszerzésére. Ugyanakkor átalakulóban van a csapat, nincs olyan átütőerő benne, mint a korábbi években, bravúr lesz, ha megoldjuk a feladatot.

HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

–  Szikrázó rangadó volt, rengeteg helyzettel, de nem ebből a meccsből jött ki jól a csapat. Miért?     
– Szomorú vagyok, mert rengeteg helyzetet alakítottunk ki, köztük három-négy százszázalékost is, és a lécet is eltaláltuk. Sokat próbálkoztunk, bevetettük az összes támadót, mégsem tudtunk betalálni. A hazaiaknál Böde Dániel megmutatta, nem a kor számít, a képesség, a tudás a fontos. Nekünk nincs ilyen csúcsékünk, ennyi helyzetből ő háromszor biztos betalált volna. Pakson még egyik meccsünkön sem alakítottunk ki ennyi lehetőséget, úgyhogy van hiányérzetem, a játék alapján a döntetlent megérdemeltük volna.

–  Mit kellett volna tenni, hogy tíz ember ellen leg­alább az egyenlítés összejöjjön?     
– Ahogy említettem, valamennyi csatárunkat, támadó szellemű játékosunkat becseréltük, de úgy láttam, ha reggelig játszunk, akkor sem találunk be. Hozzá kell tenni, sokszor nehezebb tíz ember ellen futballozni, tőlünk ezúttal hiányzott a jó befejezés.

– A nyolcadik helyen áll a Puskás Akadémia, de van esélye előrelépni: motivációt jelent az első hat között végezni?     
– Nagyon szerettem volna Pakson nyerni, akkor jelentősen jobb esélyeink lennének. Aki kevesebb lehetőséget kapott az idény eddigi szakaszában, az az utolsó három mérkőzésen több szerephez juthat, és bár elgondolkodtató, milyen értéke van a hatodik vagy a nyolcadik helynek, ha lehet, próbálunk előrelépni.

AZ ÁLLÁS

 

 

 

 

 

  
  1. ETO FC

30

18

8

4

59–29

+30 

62 

  2. Ferencvárosi TC

30

18

5

7

57–31

+26 

59 

  3. Debreceni VSC

30

13

10

7

46–34

+12 

49 

  4. Zalaegerszegi TE

30

13

9

8

47–35

+12 

48 

  5. Paksi FC

30

13

8

9

55–41

+14 

47 

  6. Újpest FC

30

11

7

12

47–48

–1 

40 

  7. Kisvárda

30

11

7

12

34–44

–10 

40 

  8. Puskás Akadémia

30

11

6

13

36–40

–4 

39 

  9. MTK Budapest

30

9

8

13

52–59

–7 

35 

10. Nyíregyháza Spartacus

30

9

8

13

42–53

–11 

35 

11. Diósgyőri VTK

30

5

10

15

36–57

–21 

25 

12. Kazincbarcika

30

5

2

23

27–67

–40 

17 

 

