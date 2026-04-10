Nemzeti Sportrádió

Bíró Barnabás: A legapróbb részleteken dőlhet el az elsőség

MOHAI DOMINIKMOHAI DOMINIK
2026.04.10. 08:58
Bíró Barnabás jó erőben van, pénteken Felcsúton is várható tőle a győri támadások segítése
Címkék
NB I ETO Bíró Barnabás ETO FC
Az egyre jelentősebb elvárásokkal együtt járó nyomást ellensúlyozza, hogy az ETO klubházában továbbra is családias a hangulat, a játékosok és a stábtagok a remek közösségi élet pozitív hatásait a pályára is magukkal viszik.

Majdnem pontosan egy nappal a Puskás Akadémia elleni rangadót megelőzően tartotta a bajnoki előtti utolsó edzését Borbély Balázs az ETO FC játékosainak. A győri sikeredző szokása, hogy a ráhangolódás jegyében a kezdő sípszó időpontja körül kezdi a mozgást a csapat.

„Nemcsak a pénteki, hanem mind az öt hátralévő bajnokink nagyon nehéz lesz – mondta lapunk megkeresésére Bíró Barnabás, az ETO 21 éves, saját nevelésű hátvédje. – Az elmúlt időszakban valamennyire érezhető volt a csapaton a megfelelési kényszer a bajnoki cím megszerzésének lehetősége miatt. Ez nem feltétlenül baj, időnként a játék szépségének rovására megy, de a cél, hogy minden mérkőzésen három pontot szerezzünk. Leginkább arra gondolok, hogy amikor nem annyira gördülékeny a rövid passzos játékunk, direktebben futballozunk, gyorsabban próbálunk eljutni az ellenfél kapujáig.”

Mostanában Bíró Barnabás is gyorsabban eljut az ellenfél tizenhatosán belülre: a Kazincbarcika ellen (3–1) fontos gólt szerzett, s a Nyíregyháza kapuját is bevette (1–0), csakhogy a centerező Daniel Stefulj lesről indult. Megkérdeztük a jobb oldali védőt, a tapasztalat vagy új utasítások miatt segíti-e gyakrabban a támadásokat az elmúlt időszakban.

„Valószínűleg a gól is önbizalmat adott ahhoz, hogy többet menjek előre, de ha megnézi Daniel Stefuljt a túloldalon, ő már inkább támadó, mint védő, annyiszor vesz részt az akciókban. Rengeteget lehet tanulni a mozgásából, számos góllal és gólpasszal segítette már a csapatot.”

S hogy min múlhat az aranyérem sorsa?

„Nüanszokon. A mérkőzések, edzések legapróbb részletein. A hangulat a klubnál nem változott, továbbra is családias, kifejezetten kellemes. A játékosoknál ez magától értetődő, de a stábon a reggelinél, az ebédnél is azt látom, hogy mindenki összetart. Mi az edzéseken kívül is sokat találkozunk, igyekszünk ezeket a kapcsolatokat a pályára is kivinni. Eddig jól ment a Puskás Akadémia ellen a bajnokságban, az előző öt találkozóból négyet megnyertünk, kiváló pályán szép futballt játszhatunk, abban viszont biztos vagyok, hogy a felcsútiak is ezzel próbálkoznak majd.”

Borbély Balázs nyolcvanadszor készíti fel tétmeccsre a győri zöld-fehéreket, kétéves munkássága során másodszor került abba a helyzetbe, hogy az utolsó öt bajnoki fordulóban öt győzelemre kell vezetnie a csapatot az aktuális cél eléréséért. Az NB I-be jutást 2024 tavaszán az ő irányításával harcolta ki az együttes egymást követő öt győzelemmel, ehhez akkor felül kellett múlni a legfőbb vetélytársat, a Vasast is. A következő hetekben öt győzelem, közte a legveszélyesebb rivális, a Ferencváros legyűrése bajnoki címet érne az ETO-nak, a számmisztika híveinek pedig további bizakodásra adhat okot, hogy ez a klub ötödik aranyérmét jelentené, sőt, ezzel egy időben ötödik kupagyőzelmére is ácsingózik. A babonánál persze jóval több kell a sorozatban nyolcadik, összességében 37. elsőségükre pályázó fővárosiak ellen.

LABDARÚGÓ NB I
29. FORDULÓ
Április 10., péntek
17.45: Puskás Akadémia FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Április 11., szombat
15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
17.45: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Április 13., hétfő
20.00: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

28

16

8

4

54–28

+26 

56 

  2. Ferencvárosi TC

27

16

5

6

52–28

+24 

53 

  3. Zalaegerszegi TE

28

12

9

7

43–32

+11 

45 

  4. Debreceni VSC

28

12

9

7

41–34

+7 

45 

  5. Paksi FC

28

12

8

8

54–39

+15 

44 

  6. Puskás Akadémia

27

11

6

10

34–33

+1 

39 

  7. Kisvárda

28

11

6

11

33–42

–9 

39 

  8. Újpest FC

28

9

7

12

37–46

–9 

34 

  9. Nyíregyháza Spartacus

28

8

8

12

38–46

–8 

32 

10. MTK Budapest

28

7

8

13

47–58

–11 

29 

11. Diósgyőri VTK

28

5

10

13

35–49

–14 

25 

12. Kazincbarcika

28

5

2

21

27–60

–33 

17 

 

NB I ETO Bíró Barnabás ETO FC
