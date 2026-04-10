Bíró Barnabás: A legapróbb részleteken dőlhet el az elsőség
Majdnem pontosan egy nappal a Puskás Akadémia elleni rangadót megelőzően tartotta a bajnoki előtti utolsó edzését Borbély Balázs az ETO FC játékosainak. A győri sikeredző szokása, hogy a ráhangolódás jegyében a kezdő sípszó időpontja körül kezdi a mozgást a csapat.
„Nemcsak a pénteki, hanem mind az öt hátralévő bajnokink nagyon nehéz lesz – mondta lapunk megkeresésére Bíró Barnabás, az ETO 21 éves, saját nevelésű hátvédje. – Az elmúlt időszakban valamennyire érezhető volt a csapaton a megfelelési kényszer a bajnoki cím megszerzésének lehetősége miatt. Ez nem feltétlenül baj, időnként a játék szépségének rovására megy, de a cél, hogy minden mérkőzésen három pontot szerezzünk. Leginkább arra gondolok, hogy amikor nem annyira gördülékeny a rövid passzos játékunk, direktebben futballozunk, gyorsabban próbálunk eljutni az ellenfél kapujáig.”
Mostanában Bíró Barnabás is gyorsabban eljut az ellenfél tizenhatosán belülre: a Kazincbarcika ellen (3–1) fontos gólt szerzett, s a Nyíregyháza kapuját is bevette (1–0), csakhogy a centerező Daniel Stefulj lesről indult. Megkérdeztük a jobb oldali védőt, a tapasztalat vagy új utasítások miatt segíti-e gyakrabban a támadásokat az elmúlt időszakban.
„Valószínűleg a gól is önbizalmat adott ahhoz, hogy többet menjek előre, de ha megnézi Daniel Stefuljt a túloldalon, ő már inkább támadó, mint védő, annyiszor vesz részt az akciókban. Rengeteget lehet tanulni a mozgásából, számos góllal és gólpasszal segítette már a csapatot.”
S hogy min múlhat az aranyérem sorsa?
„Nüanszokon. A mérkőzések, edzések legapróbb részletein. A hangulat a klubnál nem változott, továbbra is családias, kifejezetten kellemes. A játékosoknál ez magától értetődő, de a stábon a reggelinél, az ebédnél is azt látom, hogy mindenki összetart. Mi az edzéseken kívül is sokat találkozunk, igyekszünk ezeket a kapcsolatokat a pályára is kivinni. Eddig jól ment a Puskás Akadémia ellen a bajnokságban, az előző öt találkozóból négyet megnyertünk, kiváló pályán szép futballt játszhatunk, abban viszont biztos vagyok, hogy a felcsútiak is ezzel próbálkoznak majd.”
Borbély Balázs nyolcvanadszor készíti fel tétmeccsre a győri zöld-fehéreket, kétéves munkássága során másodszor került abba a helyzetbe, hogy az utolsó öt bajnoki fordulóban öt győzelemre kell vezetnie a csapatot az aktuális cél eléréséért. Az NB I-be jutást 2024 tavaszán az ő irányításával harcolta ki az együttes egymást követő öt győzelemmel, ehhez akkor felül kellett múlni a legfőbb vetélytársat, a Vasast is. A következő hetekben öt győzelem, közte a legveszélyesebb rivális, a Ferencváros legyűrése bajnoki címet érne az ETO-nak, a számmisztika híveinek pedig további bizakodásra adhat okot, hogy ez a klub ötödik aranyérmét jelentené, sőt, ezzel egy időben ötödik kupagyőzelmére is ácsingózik. A babonánál persze jóval több kell a sorozatban nyolcadik, összességében 37. elsőségükre pályázó fővárosiak ellen.
LABDARÚGÓ NB I
29. FORDULÓ
Április 10., péntek
17.45: Puskás Akadémia FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
20.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Április 11., szombat
15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
17.45: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Április 13., hétfő
20.00: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
28
16
8
4
54–28
+26
56
|2. Ferencvárosi TC
27
16
5
6
52–28
+24
53
|3. Zalaegerszegi TE
28
12
9
7
43–32
+11
45
|4. Debreceni VSC
28
12
9
7
41–34
+7
45
|5. Paksi FC
28
12
8
8
54–39
+15
44
|6. Puskás Akadémia
27
11
6
10
34–33
+1
39
|7. Kisvárda
28
11
6
11
33–42
–9
39
|8. Újpest FC
28
9
7
12
37–46
–9
34
|9. Nyíregyháza Spartacus
28
8
8
12
38–46
–8
32
10. MTK Budapest
28
7
8
13
47–58
–11
29
|11. Diósgyőri VTK
28
5
10
13
35–49
–14
25
|12. Kazincbarcika
28
5
2
21
27–60
–33
17