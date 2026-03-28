Nemzeti Sportrádió

Női labdarúgó NB I: újra élre állt a Ferencváros

P. GY. B. P. GY. B.
2026.03.28. 20:16
null
Nagy Vanessza (48) háromszor talált be a Szekszárd ellen (Fotó: Facebook, FTC női labdarúgás)
Címkék
Puskás Akadémia Ferencváros női labdarúgó NB I
A Ferencváros a Szekszárd 5–1-es legyőzésével a női labdarúgó NB I 16. fordulóját az élen zárja. Hazai pályán verte meg a Puskás Akadémia az ETO FC-t.

Pénteki győzelmével az MTK csak időlegesen állt az élre, a Ferencváros ugyanis szombaton magabiztos sikert ünnepelhetett a Szekszárd ellen. Albert Flórián csapatában Nagy Vanessza triplázott.

A Puskás Akadémia megerősítette harmadik helyét, mivel Mayer Zsófia találatával megverte az ETO FC-t.

NŐI NB I
16. FORDULÓ
Ferencváros–Szekszárd 5–1
Puskás Akadémia–ETO FC 1–0
St. Mihály–Újpest 1–1
Budapest Honvéd–DVTK 3–1
Budaörs–PMFC 2–2
Pénteken játszották:
Viktoria FC–MTK 1–4

A bajnokság állása: 1. Ferencváros 43 pont, 2. MTK 41, 3. Puskás Akadémia 39, 4. ETO FC 28, Pécs 23, 6. Újpest 23, 7. St. Mihály 20, 8. Budapest Honvéd 20, 9. Diósgyőr 15, 10. Viktoria FC 9, 11. Szekszárd 6, 12. Budaörs 5.

 

