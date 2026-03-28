Női labdarúgó NB I: újra élre állt a Ferencváros

Pénteki győzelmével az MTK csak időlegesen állt az élre, a Ferencváros ugyanis szombaton magabiztos sikert ünnepelhetett a Szekszárd ellen. Albert Flórián csapatában Nagy Vanessza triplázott.

A Puskás Akadémia megerősítette harmadik helyét, mivel Mayer Zsófia találatával megverte az ETO FC-t.

NŐI NB I

16. FORDULÓ

Ferencváros–Szekszárd 5–1

Puskás Akadémia–ETO FC 1–0

St. Mihály–Újpest 1–1

Budapest Honvéd–DVTK 3–1

Budaörs–PMFC 2–2

Pénteken játszották:

Viktoria FC–MTK 1–4

A bajnokság állása: 1. Ferencváros 43 pont, 2. MTK 41, 3. Puskás Akadémia 39, 4. ETO FC 28, Pécs 23, 6. Újpest 23, 7. St. Mihály 20, 8. Budapest Honvéd 20, 9. Diósgyőr 15, 10. Viktoria FC 9, 11. Szekszárd 6, 12. Budaörs 5.