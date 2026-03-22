NB I: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC

LADBARÚGÓ NB I

27. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n!

Kisvárda, Várkerti Stadion, 19.15 (TV: M4 Sport). Vezeti: Antal P.

♦ A várdaiak 2018-as feljutása óta kereken 20 meccsük volt az élvonalban, és a ferencvárosiak fölénye hatalmas: a párharc örökmérlege ugyanis 1 kisvárdai győzelem, 4 döntetlen és 15 FTC-siker, 6–33-as gólkülönbség. Mivel a szabolcsiak a mérkőzéseik háromnegyedén, 15-ön be sem tudtak találni a zöld-fehérek kapujába, nem meglepő, hogy a párosítás gólátlaga mindössze 1.95.

♦ A rétközi piros-fehérek csak egyszer, 2021 júliusában tudták megverni az FTC-t, akkor a bajnokság nyitó fordulójában a portugál Joao Janeiro irányításával 2–1-re diadalmaskodtak a Groupama Arénában. Azóta 2 döntetlen mellett 8-szor győztek a fővárosiak, legutóbb decemberben 3–0-ra. Ebben a bajnokságban a ferencvárosi Ötvös Bence mindkétszer értékesített egy tizenegyest korábbi csapata ellen, most azonban térdsérülése miatt nem játszhat.

♦ A Kisvárda 2017 októberében még másodosztályú csapatként a Magyar Kupában odahaza 1–0-ra legyőzte és kiejtette az FTC-t, az új Várkerti Stadionban azonban még nyeretlen a zöld-fehérekkel szemben: a mérleg 7 Ferencváros-siker és két 0–0-s döntetlen, 2–15-ös gólkülönbség. Az élvonal jelenlegi 12 helyszíne közül Kisvárda az egyetlen, ahol még sosem vesztett bajnokit a Ferencváros!

♦ A rétköziektől hazai pályán csak 2020 februárjában Nemanja Obradovics, majd 2024 februárjában a jelenleg sérült korábbi csapatkapitány, Jasmin Mesanovic talált be az FTC kapujába (1–3). A decemberre halasztott várdai találkozójuk 1–0-s vendégsikerrel zárult.

♦ Háromfordulós veretlensége (2 győzelem, 1 döntetlen) szakadt meg legutóbb a Kisvárdának Újpesten (1–2), még sincs okuk panaszra a szabolcsiaknak, hiszen újonc létükre így is a tabella első felében, az 5. helyen kezdik meg a fordulót.

♦ Valamennyi tétmérkőzést beszámítva 6-os győzelmi sorozata tört meg szerdán a Ferencvárosnak szerdán Bragában (0–4). Ezzel elbúcsúzott az Európa-ligától és most már az NB I-re koncentrálhat, amelyben a legutóbbi 3 bajnokiját megnyerte és egy meccsel kevesebbet játszva úgy második a tabellán, hogy kevesebb pontot vesztett, mint az előtte álló ETO.

♦ A Várda 7–2–4-es mérleggel dobogós pozícióban van a hazai táblázaton, 7 győzelme az ETO-val egálban a legtöbb a mezőnyben. Az előző 3 otthoni bajnokiját egy-egy góllal nyerte meg.

♦ Az FTC 10–2–1-es mérlegével, a legtöbb szerzett (26) és a legkevesebb kapott (10) góllal magasan vezeti a vendégtabellát. Egyedül a tavasszal remeklő Zalaegerszeg otthonában kapott ki (1–3), ahol Ibrahim Cissé kiállítása miatt a 28. perctől emberhátrányban futballozott.