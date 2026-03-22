Női kézi El: három magyartól négy gól a Thüringenben

A dán csapat az Esztergom mögött második, míg a címvédő német csapat a Mosonmagyaróvárt megelőzve elsőként jutott tovább a csoportkörből. A sikerhez az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge és a Mosonmagyaróvárról kölcsönadott Faragó Luca egyformán két gólt dobott, míg Szabó Anna nem volt eredményes. A párharc visszavágóját egy hét múlva játsszák.

A négyes döntőt május 16-án és 17-én rendezik.

EURÓPA-LIGA, NŐK

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

RK Lokomotiva Zagreb (horvát)–JDA Bourgogne Dijon Hb (francia) 20–30 (9–16)

Nyköbing Falster (dán)–Thüringer HC (német, Faragó Luca 2, Kuczora Csenge 2, Szabó Anna –) 27–31 (14–13).

A visszavágókat március 28-án és 29-én rendezik.