Jó formába lendülő Dortmund vár a Ferencvárosra a női kézi BL-ben

2026.03.22. 08:55
Angela Malestein
A Szikora Melindát is foglalkoztató német riválison, a Borussia Dortmundon keresztül vezethet a Ferencváros útja a legjobb nyolc közé a női kézilabda Bajnokok Ligájában.

Vasárnap elkezdi szereplését a női kézilabda Bajnokok Ligája rájátszásában a Ferencváros is. A csoportkörben az automatikusan negyeddöntőbe jutást érő első két helyről épphogy lemaradó zöld-fehérek az A-jelű nyolcasban a DVSC mögött a még továbbjutást érő hatodik pozíciót megcsípő Bundesliga-éllovas, friss Német Kupa-győztes Dortmund vendégei lesznek Hammban. A felek a 2021–2022-es idény után találkoznak újra, akkor a főtáblán az idegenbeli döntetlent követően hazai pályán 23–21-re nyert a Fradi, amely hétközben a Győr elleni bajnoki csúcsrangadóval (28–28) melegített a BL-csatára.

„Mindig nehéz német csapat ellen játszani. Bár a Dortmund nem kezdte jól a Bajnokok Ligája-idényt, a csoportkör utolsó mérkőzésein már egyre jobban kézilabdázott. Az elmúlt hétvégén ráadásul megnyerte a Német Kupát is, jó formában van tehát, szóval nem vár ránk könnyű mérkőzés” – idézi az európai sportági szövetség honlapja az FTC holland válogatott jobbszélsőjét, Angela Malesteint.

A BVB beállója, Lisa Antl szerint nagyszerű, hogy bejutottak a rájátszásba, amelyben nincs veszítenivalójuk, felszabadultan kézilabdázhatnak: élvezni akarják a játékot és némi szerencsével talán borsot törhetnek a Fradi orra alá, hiszen ebben a sportágban is mindig lehet meglepetést szerezni. 

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
Rájátszás a negyeddöntőbe jutásért, 1. mérkőzések
14.00: BV Borussia Dortmund (német, Szikora Melinda)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: Ikast Hb (dán)–Gloria Bistrita (román) (Tv: Sport1)
A visszavágókat március 28-án és 29-én rendezik.

Kézilabda
14 órája

